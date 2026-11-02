Nothing के इन 4 फोन में आया बड़ा अपडेट! बदल जाएगा लुक, अब एक साथ रिकॉर्ड कर सकेंगे आगे-पीछे के कैमरे से वीडियो
Nothing ने Phone (4a), Phone (4a) Pro, Phone (3a) और Phone (3a) Pro के लिए Nothing OS 5.0 का स्टेबल अपडेट जारी करना शुरू कर दिया है।इस अपडेट में नया Glyph ऐप, अलग नोटिफिकेशन पैनल, नए विजेट, कैमरा में Dual-view Video फीचर मिलेंगे।
Nothing स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वालों के लिए अच्छी खबर है। कंपनी ने अपने चार स्मार्टफोन के लिए Nothing OS 5.0 का स्टेबल अपडेट जारी करना शुरू कर दिया है। इस लिस्ट में Nothing Phone (4a), Phone (4a) Pro, Phone (3a) और Phone (3a) Pro शामिल हैं। यह अपडेट Android 17 पर बेस्ड है और फोन इस्तेमाल करने के अनुभव को पहले से बेहतर बनाने के लिए कई नए बदलाव लेकर आया है। खास बात यह है कि इस बार सिर्फ फोन की स्क्रीन का लुक ही नहीं बदलेगा, बल्कि कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करने, नोटिफिकेशन देखने और होम स्क्रीन को अपनी पसंद के हिसाब से सजाने के भी नए ऑप्शन मिलेंगे। अपडेट में एक नया Glyph ऐप, Collector और Away Time जैसे विजेट और अलग-अलग नोटिफिकेशन पैनल दिए गए हैं। इसके अलावा कुछ मॉडल में आगे और पीछे के कैमरे से एक साथ वीडियो रिकॉर्ड करने का फीचर भी मिलेगा।
सम्बंधित सुझावऔर मोबाइल देखें
Nothing OS 5.0 में मिलेंगे ये नए फीचर्स
1. नोटिफिकेशन और Quick Settings होंगे अलग
इस अपडेट में सबसे बड़ा बदलाव नोटिफिकेशन पैनल और Quick Settings में देखने को मिलेगा। अब यूजर्स नोटिफिकेशन और फोन की जरूरी सेटिंग्स को अलग-अलग पैनल में इस्तेमाल कर सकेंगे। आसान भाषा में समझें तो नोटिफिकेशन देखने और Wi-Fi, Bluetooth जैसी सेटिंग्स खोलने के लिए अलग-अलग स्क्रीन मिलेंगी।
2. नया Glyph ऐप मिलेगा
Nothing के फोन की खास पहचान उसका Glyph Interface है। नए अपडेट में इसके लिए एक अलग Glyph ऐप दिया गया है। इसकी मदद से यूजर्स Glyph से जुड़ी सेटिंग्स को एक जगह से मैनेज कर सकेंगे। इससे Glyph फीचर्स तक पहुंचना पहले के मुकाबले आसान होगा।
सम्बंधित सुझावऔर मोबाइल देखें
3. होम स्क्रीन पर मिलेंगे नए विजेट
Nothing OS 5.0 में होम स्क्रीन को ज्यादा उपयोगी बनाने के लिए नए विजेट जोड़े गए हैं। इनमें Collector और Away Time खास हैं। Collector विजेट की मदद से यूजर्स अपनी पसंद की तस्वीरों को होम स्क्रीन पर अलग-अलग स्टाइल में सजा सकेंगे।
4. कैमरे से एक साथ रिकॉर्ड कर सकेंगे वीडियो
Nothing OS 5.0 में कैमरा इस्तेमाल करने वालों के लिए भी कुछ खास बदलाव किए गए हैं। इसमें Dual-view Video फीचर दिया गया है। इसकी मदद से यूजर फोन के फ्रंट और रियर कैमरे से एक साथ वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। Nothing Phone (3a) और Phone (3a) Pro में कैमरे के लिए Tuning फीचर भी जोड़ा गया है। इसमें तस्वीरों को अपनी पसंद के मुताबिक बेहतर बनाने के लिए सात अलग-अलग इफेक्ट मिलते हैं। कैमरा इंटरफेस, जूम, क्लोज-अप शूटिंग और QR कोड स्कैनिंग में भी सुधार किया गया है।
Nothing OS 5.0 अपडेट कैसे डाउनलोड करें?
अगर आपके पास Nothing Phone (4a), Phone (4a) Pro, Phone (3a) या Phone (3a) Pro है, तो आप फोन की सेटिंग्स में जाकर अपडेट चेक कर सकते हैं।
Step 1: सबसे पहले फोन की Settings खोलें।
Step 2: अब System सेक्शन में जाएं।
Step 3: यहां System Update के विकल्प पर टैप करें।
Step 4: इसके बाद फोन नए अपडेट की उपलब्धता चेक करेगा।
Step 5: अपडेट दिखाई देने पर Download and Install पर टैप करें।
अपडेट डाउनलोड और इंस्टॉल होने के दौरान फोन रीस्टार्ट हो सकता है। इसे पूरा होने दें। अपडेट करने से पहले जरूरी फोटो, कॉन्टैक्ट और दूसरे डेटा का बैकअप रखना बेहतर रहेगा।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।