Goldman Sachs ने दी बड़ी चेतावनी- AI से खतरे में नौकरी! रिपोर्ट का दावा इंसानों का 25% काम अब मशीनें करेंगी

संक्षेप: अगर आप नौकरी करते हैं या आने वाले समय में जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। दुनिया की बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक Goldman Sachs ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर एक ऐसी चेतावनी दी है, जिसने पूरी दुनिया में नौकरी करने वालों की चिंता बढ़ा दी है।

नौकरी और तकनीक के भविष्य को लेकर एक नई चर्चाएं है। दुनिया के प्रमुख निवेश बैंक Goldman Sachs के विश्लेषकों ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि अर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आने वाले समय में लगभग 25% सभी कार्य घंटों को ऑटोमेट कर सकता है यानी कुल काम के ब्योरे में एक-चौथाई भाग रोबोट और मशीनों द्वारा संभाला जा सकता है। यह अनुमान US Department of Labor के आंकड़ों और ऐतिहासिक तकनीकी बदलाव के पैटर्न पर आधारित है। हालांकि विश्लेषकों ने यह भी साफ़ किया है कि पूरी तरह से बेरोजगारी (Unemployment) की स्थिति नहीं आएगी, क्योंकि तकनीकी बदलाव पहले नई नौकरियों को ही जन्म देते आए हैं। Goldman Sachs की रिपोर्ट के मुताबिक, भविष्य में करीब 25% वर्किंग ऑवर्स AI और ऑटोमेशन के जरिए पूरे हो सकते हैं। आसान भाषा में समझें तो हर 4 घंटे के काम में से 1 घंटा इंसानों की जगह मशीनें करेंगी।

Goldman Sachs की रिपोर्ट की मुख्य बातें Goldman Sachs के विश्लेषक Joseph Briggs और Sarah Dong ने अपनी रिपोर्ट में यह अनुमान जताया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगले कुछ वर्षों में कुल कार्य घंटे (work hours) का लगभग 25% हिस्सा ऑटोमेट कर सकता है।

रिपोर्ट यह भी कहती है कि इससे कई कामों में विस्थापन (displacement) होगा, लेकिन पूरी तरह से रोजगार संकट की आशंका नहीं है। उनका अनुमान है कि AI आधारित ऑटोमेशन से श्रम की उत्पादकता (labour productivity) में लगभग 15% उछाल आ सकता है, और ऐतिहासिक तकनीकी बदलावों के आधार पर कुल नौकरी नुकसान सिर्फ 6-7% तक सीमित रह सकता है।

विश्लेषकों ने यह भी कहा कि औसतन बेरोजगारी दर में 0.6 प्रतिशत अंक का वृद्धि हो सकती है, जो लगभग 1 मिलियन नए बेरोजगारों के रूप में देखी जा सकती है अगर बदलाव तेजी से होता है।

AI से नौकरी पर क्या असर पड़ेगा? रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि AI सपोर्टेड ऑटोमेशन सभी जगह में समान गति से नहीं आएगा। विशेषकर वही कार्य जो दोहराए जाने वाले या रूटीन निर्णय पर आधारित हैं, वहां AI जल्दी प्रवेश करेगा। AI इन कामों को तेज और बिना थकान के कर सकता है। उदाहरण के लिए:

- डेटा एनालिसिस

- क्लेरिकल, डेटा एंट्री और बेसिक रिपोर्टिंग

- रूटीन कंप्यूटेशन