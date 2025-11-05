Hindustan Hindi News
'लाखों लोगों की नौकरी जाएगी, मस्क और अमीर हो जाएंगे', AI के गॉडफादर की चेतावनी

संक्षेप: नोबेल पुरस्कार विजेता जेफ्री हिंटन, जिन्हें 'AI का गॉडफादर' माना जाता है, ने एक डराने वाली चेतावनी जारी की है। हिंटन का मानना ​​है कि जिस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं, एआई में और डेवलपमेंट एलन मस्क जैसे लोगों को और अमीर बना सकता है, जबकि लाखों लोगों को छंटनी का सामना करना पड़ेगा।

Wed, 5 Nov 2025 08:09 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
नोबेल पुरस्कार विजेता जेफ्री हिंटन, जिन्हें 'AI का गॉडफादर' माना जाता है, ने एक डराने वाली चेतावनी जारी की है। हिंटन का मानना ​​है कि जिस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं, एआई में और डेवलपमेंट एलन मस्क जैसे लोगों को और अमीर बना सकता है, जबकि लाखों लोगों को छंटनी का सामना करना पड़ेगा। हाल के वर्षों में टेक इंडस्ट्री में काफी बदलाव आया है, और अमेजन, गूगल, आईबीएम और टीसीएस जैसी कंपनियों में एआई के कारण बड़ी छंटनी हुई है।

जेफ्री हिंटन का मानना ​​है कि यह चलन जल्द ही रुकने वाला नहीं है। उन्होंने ब्लूमबर्ग के वॉल स्ट्रीट वीक में कहा, "मुझे लगता है कि बड़ी कंपनियां इस बात पर दांव लगा रही हैं कि एआई के जरिए बड़े पैमाने पर नौकरियां बदलेंगी, क्योंकि यहीं से बड़ा पैसा आने वाला है।"

ब्लूमबर्ग के अनुसार, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, अल्फाबेट और मेटा द्वारा अगले साल 420 अरब डॉलर खर्च करने वाले हैं और इसका एक बड़ा हिस्सा एआई में लगेगा।

हिंटन से पूछा गया कि क्या एआई की दौड़ में हजारों नौकरियां कुर्बान किए बिना आगे बढ़ने का कोई रास्ता है। उन्होंने जवाब दिया, "मेरा मानना ​​है कि ऐसा नहीं हो सकता। मेरा मानना ​​है कि पैसा कमाने के लिए, आपको ह्यूमन लेबर को बदलना होगा।"

एलन मस्क और भी अमीर होते जाएंगे

मस्क जैसे लोग और अमीर होते जाएंगे, जबकि कई और लोग अपनी नौकरी खो देंगे - और उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं होगी। यह कोई एआई समस्या नहीं है; यह एक सामाजिक समस्या है।"

एक चिंताजनक बात यह है कि जेफ्री हिंटन ने जोर देकर कहा कि एलन मस्क जैसे अरबपति ही एकमात्र विजेता के रूप में उभर सकते हैं, तथा अधिकांश लोग स्वयं को एआई द्वारा रिप्लेस्ड होते हुए पाएंगे।

हिंटन ने आगे कहा, "मस्क और अमीर हो जाएंगे और बहुत से लोग बेरोजगार हो जाएंगे, और मस्क को इसकी कोई परवाह नहीं होगी। मैं मस्क को एक तरह से उनके स्थान पर इस्तेमाल कर रहा हूं। उम्म, यह एआई पर नहीं, बल्कि इस बात पर है कि हम समाज को कैसे व्यवस्थित करते हैं।"

हालांकि, एआई के गॉडफादर ने जोर देकर कहा कि इसके लिए एआई को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा, "समस्या अंततः एआई के कारण नहीं है। समस्या इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने समाज और अर्थव्यवस्था को कैसे व्यवस्थित करते हैं।"

फिर भी, जेफ्री हिंटन एआई विकास को पूरी तरह से रोकना नहीं चाहते। हिंटन ने समझाया, "यह एक कठिन निर्णय है क्योंकि इससे बहुत लाभ भी हो सकता है, और वास्तव में, अगर आप इसके बारे में सोचें, तो इससे कई उद्योगों में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी जो अच्छी बात होनी चाहिए।"

