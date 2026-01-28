75 घंटे लगातार सुने गाने, फंकी कलर में आए धांसू ईयरबड्स, कीमत 1299 रुपये

संक्षेप: GoBoult Tenet Earbuds Launched in India: GoBoult ने अपने नए ईयरबड्स के तौर पर GoBoult Tenet को लॉन्च किया है। भारत में यह ब्रांड के पहले ट्रू वायरलेस स्टीरियो हेडसेट हैं, जिसके बारे में दावा किया गया है कि इसे पूरी तरह से देश में ही डिजाइन किया गया है।

GoBoult Tenet Earbuds Launched in India: GoBoult ने अपने नए ईयरबड्स के तौर पर GoBoult Tenet को लॉन्च किया है। भारत में यह ब्रांड के पहले ट्रू वायरलेस स्टीरियो हेडसेट हैं, जिसके बारे में दावा किया गया है कि इसे पूरी तरह से देश में ही डिजाइन किया गया है। यह फास्ट चार्जिंग और डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। GoBoult Tenet में एनवायरनमेंटल नॉइज कैंसिलेशन (ENC) के लिए चार माइक्रोफोन दिए गए हैं, लेकिन इसमें एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन का सपोर्ट नहीं है। कितनी है कीमत और इसमें क्या-क्या खास मिलता है, चलिए जानते हैं...

इतनी है GoBoult Tenet ईयरबड्स की कीमत GoBoult Tenet ईयरबड्स की कीमत भारत में 1,299 रुपये है। यह वायरलेस हेडसेट अभी GoBoult की इंडिया वेबसाइट के साथ-साथ अमेजन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा जैसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर खरीदने के लिए उपलब्ध है। GoBoult Tenet मिडनाइट ब्लू, नियॉन लाइम, सोलर येलो और टर्बो ऑरेंज कलर ऑप्शन में आता है।

GoBoult Tenet की खासियत GoBoult के लेटेस्ट Tenet TWS हेडसेट के हर ईयरफोन में 13 एमएम का डायनेमिक ड्राइवर है, जिसमें ENC के लिए चार माइक्रोफोन हैं, जिससे बैकग्राउंड नॉइज कम होने और आवाज की क्लैरिटी बेहतर होने का दावा किया गया है। यह हेडसेट अल्ट्रा-लो लेटेंसी गेमिंग मोड और GoBoult Amp ऐप के जरिए ऐप-बेस्ड कंट्रोल को भी सपोर्ट करता है, जिससे यूजर्स EQ सेटिंग्स, टच कंट्रोल और दूसरी चीजों को अपनी पसंद के अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं।

यह वायरलेस हेडसेट ब्लूटूथ 5.3 और डुअल-डिवाइस कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है, जिससे यूजर्स एक ही समय में दो डिवाइस से कनेक्ट रह सकते हैं। कंपनी के अनुसार, चार्जिंग केस के साथ TWS हेडसेट कुल 75 घंटे तक का प्लेबैक देता है। चार्जिंग के लिए इसमें यूएसबी टाइप-सी पोर्ट मिलता है। इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है, जिसे लेकर कंपनी का दावा है कि मात्र 10 मिनट की चार्जिंग में यह 120 मिनट तक का प्लेबैक टाइम देता है।

GoBoult Tenet में रबर-मैट फिनिश वाला फ्लैट-टॉप केस, इंटीग्रेटेड माइक्रो-लेबल और एक LED इंडिकेटर सिस्टम है। ईयरबड्स में वॉटर रेजिस्टेंस के लिए IPX5 रेटिंग है, जो इसे वर्कआउट और आउटडोर यूज के लिए परफेक्ट बनाती है।