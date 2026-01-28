Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़goboult tenet earbuds launched in india at price rs 1299 with 75h battery life

75 घंटे लगातार सुने गाने, फंकी कलर में आए धांसू ईयरबड्स, कीमत 1299 रुपये

संक्षेप:

GoBoult Tenet Earbuds Launched in India: GoBoult ने अपने नए ईयरबड्स के तौर पर GoBoult Tenet को लॉन्च किया है। भारत में यह ब्रांड के पहले ट्रू वायरलेस स्टीरियो हेडसेट हैं, जिसके बारे में दावा किया गया है कि इसे पूरी तरह से देश में ही डिजाइन किया गया है।

Jan 28, 2026 04:00 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

GoBoult Tenet Earbuds Launched in India: GoBoult ने अपने नए ईयरबड्स के तौर पर GoBoult Tenet को लॉन्च किया है। भारत में यह ब्रांड के पहले ट्रू वायरलेस स्टीरियो हेडसेट हैं, जिसके बारे में दावा किया गया है कि इसे पूरी तरह से देश में ही डिजाइन किया गया है। यह फास्ट चार्जिंग और डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। GoBoult Tenet में एनवायरनमेंटल नॉइज कैंसिलेशन (ENC) के लिए चार माइक्रोफोन दिए गए हैं, लेकिन इसमें एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन का सपोर्ट नहीं है। कितनी है कीमत और इसमें क्या-क्या खास मिलता है, चलिए जानते हैं...

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
75 घंटे लगातार सुने गाने, फंकी कलर में आए धांसू ईयरबड्स, कीमत 1299 रुपये

इतनी है GoBoult Tenet ईयरबड्स की कीमत

GoBoult Tenet ईयरबड्स की कीमत भारत में 1,299 रुपये है। यह वायरलेस हेडसेट अभी GoBoult की इंडिया वेबसाइट के साथ-साथ अमेजन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा जैसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर खरीदने के लिए उपलब्ध है। GoBoult Tenet मिडनाइट ब्लू, नियॉन लाइम, सोलर येलो और टर्बो ऑरेंज कलर ऑप्शन में आता है।

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
ये भी पढ़ें:₹10,999 शुरुआती कीमत में 80W साउंड, 65 इंच तक डिस्प्ले वाले Smart TV लाया ब्रांड
ये भी पढ़ें:हो जाइए तैयार, कल आ रहे 10001mAh तक बैटरी, 200MP तक कैमरा वाले तीन धांसू फोन

GoBoult Tenet की खासियत

GoBoult के लेटेस्ट Tenet TWS हेडसेट के हर ईयरफोन में 13 एमएम का डायनेमिक ड्राइवर है, जिसमें ENC के लिए चार माइक्रोफोन हैं, जिससे बैकग्राउंड नॉइज कम होने और आवाज की क्लैरिटी बेहतर होने का दावा किया गया है। यह हेडसेट अल्ट्रा-लो लेटेंसी गेमिंग मोड और GoBoult Amp ऐप के जरिए ऐप-बेस्ड कंट्रोल को भी सपोर्ट करता है, जिससे यूजर्स EQ सेटिंग्स, टच कंट्रोल और दूसरी चीजों को अपनी पसंद के अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं।

यह वायरलेस हेडसेट ब्लूटूथ 5.3 और डुअल-डिवाइस कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है, जिससे यूजर्स एक ही समय में दो डिवाइस से कनेक्ट रह सकते हैं। कंपनी के अनुसार, चार्जिंग केस के साथ TWS हेडसेट कुल 75 घंटे तक का प्लेबैक देता है। चार्जिंग के लिए इसमें यूएसबी टाइप-सी पोर्ट मिलता है। इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है, जिसे लेकर कंपनी का दावा है कि मात्र 10 मिनट की चार्जिंग में यह 120 मिनट तक का प्लेबैक टाइम देता है।

GoBoult Tenet में रबर-मैट फिनिश वाला फ्लैट-टॉप केस, इंटीग्रेटेड माइक्रो-लेबल और एक LED इंडिकेटर सिस्टम है। ईयरबड्स में वॉटर रेजिस्टेंस के लिए IPX5 रेटिंग है, जो इसे वर्कआउट और आउटडोर यूज के लिए परफेक्ट बनाती है।

कंपनी का कहना है कि इन ईयरबड्स को हजारों कानों के आकार के LiDAR स्कैन का इस्तेमाल करके इन-ईयर फिट और लंबे समय तक कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए डेवलप किया गया था। TriArc केस डिजाइन में एक खास त्रिकोणीय कट का इस्तेमाल किया गया है ताकि बड़े बैटरी को एडजस्ट किया जा सके और फॉर्म फैक्टर को कॉम्पैक्ट रखा जा सके।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Earphone

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।