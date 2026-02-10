Hindustan Hindi News
GoBoult Launches Mustang Stallion Racer Muscle Smartwatches and Sprint TWS Earbuds at Aggressive Launch Price
लग्जरी कार Mustang वाले इयरबड्स और स्मार्टवॉच लाई ये कंपनी; कीमत ₹2999 से शुरू

लग्जरी कार Mustang वाले इयरबड्स और स्मार्टवॉच लाई ये कंपनी; कीमत ₹2999 से शुरू

संक्षेप:

GoBoult ने Mustang के साथ साझेदारी में भारत में तीन नई स्मार्टवॉच और एक Sprint TWS इयरबड्स लॉन्च किए हैं। एग्रेसिव लॉन्च प्राइस और ऑटोमोटिव-इंस्पायर्ड डिजाइन के साथ ये प्रोडक्ट बजट सेगमेंट में धमाका कर सकते हैं।

Feb 10, 2026 06:05 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
GOBOULT x Mustang Torq Wireless in Ear Earbuds with 60H Playtime, App Support, Quad Mic ENC, 45ms Low Latency, 13mm Driver, Breathing LEDs, Made in India Ear Buds Wireless (Green)

GOBOULT x Mustang Torq Wireless in Ear Earbuds with 60H Playtime, App Support, Quad Mic ENC, 45ms Low Latency, 13mm Driver, Breathing LEDs, Made in India Ear Buds Wireless (Green)

  • checkGOBOULT x Mustang Torq Wireless in Ear Earbuds with 60H Playtime
  • checkApp Support
  • checkQuad Mic ENC
amazon-logo

₹1799

खरीदिये

discount

75% OFF

GOBOULT x Mustang Derby Truly Wireless in Ear Earbuds with 100H Playtime, App Support, Dual Device Pairing, 4 Clear Calling ENC Mics, 45ms Low Latency, IPX5 Ear Buds TWS Bluetooth 5.4

GOBOULT x Mustang Derby Truly Wireless in Ear Earbuds with 100H Playtime, App Support, Dual Device Pairing, 4 Clear Calling ENC Mics, 45ms Low Latency, IPX5 Ear Buds TWS Bluetooth 5.4

  • checkGOBOULT x Mustang Derby Truly Wireless in Ear Earbuds with 100H Playtime
  • checkApp Support
  • checkDual Device Pairing
amazon-logo

₹1499

₹5999

खरीदिये

discount

63% OFF

GOBOULT Mustang Thunder Bluetooth Headphones with Upto 70H Playtime, BoomX Technology, Brightness LEDs, 40mm Driver, Zen ENC Mic, BTv 5.4, Type-C Fast Charging, Over Ear Wireless Headphone with Mic

GOBOULT Mustang Thunder Bluetooth Headphones with Upto 70H Playtime, BoomX Technology, Brightness LEDs, 40mm Driver, Zen ENC Mic, BTv 5.4, Type-C Fast Charging, Over Ear Wireless Headphone with Mic

  • checkGOBOULT Mustang Thunder Bluetooth Headphones with Upto 70H Playtime
  • checkBoomX Technology
  • checkBrightness LEDs
amazon-logo

₹2999

₹7999

खरीदिये

discount

79% OFF

Sounce Earphone Case Cover Compatible for GOBOULT Mustang Torq TWS Earbuds, Soft Silicone Skin Case Cover Shock-Absorbing Protective Case with Keychain [Front LED Visible] (Black)

Sounce Earphone Case Cover Compatible for GOBOULT Mustang Torq TWS Earbuds, Soft Silicone Skin Case Cover Shock-Absorbing Protective Case with Keychain [Front LED Visible] (Black)

  • checkSounce Earphone Case Cover Compatible for GOBOULT Mustang Torq TWS Earbuds
  • checkSoft Silicone Skin Case Cover Shock-Absorbing Protective Case with Keychain [Front LED Visible] (Black)
amazon-logo

₹209

₹999

खरीदिये

discount

70% OFF

GOBOULT x Mustang Torq Wireless in Ear Earbuds with 60H Playtime, App Support, Quad Mic ENC, 45ms Low Latency, 13mm Driver, Breathing LEDs, Made in India Ear Buds Wireless (Blue)

GOBOULT x Mustang Torq Wireless in Ear Earbuds with 60H Playtime, App Support, Quad Mic ENC, 45ms Low Latency, 13mm Driver, Breathing LEDs, Made in India Ear Buds Wireless (Blue)

  • checkGOBOULT x Mustang Torq Wireless in Ear Earbuds with 60H Playtime
  • checkApp Support
  • checkQuad Mic ENC
amazon-logo

₹1799

₹5999

खरीदिये

भारतीय वियरेबल और ऑडियो ब्रैंड GoBoult ने लोकप्रिय ऑटोमोबाइल ब्रैंड Mustang के साथ अपनी पार्टनरशिप को आगे बढ़ाते हुए भारत में नए स्मार्टवॉच और TWS इयरबड्स लॉन्च किए हैं। कंपनी ने Mustang Stallion, Mustang Racer और Mustang Muscle नाम से तीन नई स्मार्टवॉच के साथ Mustang Sprint TWS इयरबड्स को मार्केट में उतारा है।

GoBoult और Mustang की यह पार्टनरशिप अब अपने तीसरे साल में प्रवेश कर चुकी है। कंपनी के मुताबिक, यह कोलैबरेशन केवल ब्रैंडिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रोडक्ट डिजाइन और यूजर एक्सपीरियंस को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। शुरुआत में यह पार्टनरशिप ऑडियो प्रोडक्ट्स तक लिमिटेड थी लेकिन अब इसे वियरेबल्स तक एक्सपैंड कर दिया गया है।

ये भी पढ़ें:सबसे कम कीमत पर मिल रहा है iPhone 17, बस इन कार्ड्स से करना होगा पेमेंट

GoBoult Mustang Stallion

नई स्मार्टवॉच का डिजाइन खास तौर पर ऑटोमोटिव एलिमेंट्स से प्रेरित है। इसमें पिस्टन-स्टाइल स्विच दिया गया है, जिससे पावर और मेन्यू को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा, नेविगेशन के लिए रोटेटिंग बेजल और एक्टिविटी ट्रैकिंग मोड्स तक क्विक-ऐक्सेस के लिए एक खास लीवर भी मौजूद है।इस स्मार्टवॉच की कीमत 14,999 रुपये रखी गई है लेकिन लॉन्च ऑफर के साथ इसे 3,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

GoBoult Mustang Racer

Mustang Racer स्मार्टवॉच में फंक्शनल क्राउन दिया गया है, जिसे बेहतर ग्रिप-आधारित नेविगेशन के लिए डिजाइन किया गया है। इसके साथ एक लीवर भी मौजूद है, जो फास्ट इनपुट और क्विक एक्सेस में मदद करता है। इस स्मार्टवॉच की कीमत 12,999 रुपये तय की गई है, जबकि लॉन्च प्राइस के तौर पर इसे 2,999 रुपये में ऑफर किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:स्मार्टवॉच में ही कैमरा और इयरबड्स भी! Ai+ ने पेश की NovaWatch सीरीज

GoBoult Mustang Muscle

Mustang Muscle स्मार्टवॉच को कर्व्ड डिस्प्ले के साथ पेश किया गया है, जो इसके ओवरऑल फॉर्म में अच्छी तरह इंटीग्रेटेड है। इसमें नेविगेशन के लिए हैप्टिक-रिंग क्राउन दिया गया है, जो इसे प्रीमियम फील देता है। इस स्मार्टवॉच की कीमत 9,999 रुपये रखी गई है, हालांकि इसके लॉन्च प्राइस का खुलासा कंपनी बाद में करेगी।

Mustang Sprint TWS Earbuds

स्मार्टवॉच के साथ-साथ GoBoult ने Mustang Sprint TWS इयरबड्स भी लॉन्च किए हैं। ये इयरबड्स ट्रांसपेरेंट चार्जिंग केस के साथ आते हैं, जिसमें अंदर के कंपोनेंट्स नजर आते हैं। इयरबड्स में टच-बेस्ड कंट्रोल्स दिए गए हैं, जिससे म्यूजिक और कॉल मैनेज करना आसान हो जाता है। Mustang Sprint TWS की कीमत 5,999 रुपये तय की गई है, लेकिन लॉन्च ऑफर के साथ इसे 1,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश तिवारी पिछले चार साल से लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर टेक्नोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश, आठ साल से ज्यादा वक्त से साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया को शब्दों में ढाल रहे हैं। गैजेट्स इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उनकी एक्सपर्टीज हैं, जहां वह मुश्किल टेक्नोलॉजी को सरल और असरदार भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। लेटेस्ट गैजेट्स रिव्यू करना और नए ऐप्स पर वक्त बिताना उन्हें जॉब का पसंदीदा हिस्सा लगता है।
करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से करने वाले प्राणेश ने न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में भी भूमिका निभाई। लॉकडाउन में 'सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां' लघुकथा संग्रह भी लिखा। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड से सम्मानित प्राणेश ने स्मार्टफोन, AI, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन जैसे विषयों पर गहराई से तथ्यात्मक रिपोर्टिंग की है। काम के अलावा उन्हें लिखना और सफर करना पसंद है, दोनों ही उनके लिए दुनिया को समझने और कहानियों में बदलने का जरिया हैं।

