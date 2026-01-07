Gmail यूजर्स सावधान, आपकी मर्जी के बिना AI ट्रेनिंग के लिए यूज हो रहा डेटा, तुरंत बंद करें ये सेटिंग

संक्षेप: अगर आप भी Gmail यूज करते हैं तो सावधान हो जाइए। एक रिपोर्ट के अनुसार, जीमेल डेटा का इस्तेमाल AI को ट्रेनिंग देने के लिए किया जा रहा है। एक टेक एक्सपर्ट के हालिया अलर्ट के बाद Gmail यूजर्स ने अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को दोबारा चेक करना शुरू कर दिया है। आप भी जानिए, क्या है पूरा मामला

अगर आप भी Gmail यूज करते हैं तो सावधान हो जाइए। एक रिपोर्ट के अनुसार, जीमेल डेटा का इस्तेमाल AI को ट्रेनिंग देने के लिए किया जा रहा है। एक टेक एक्सपर्ट के हालिया अलर्ट के बाद Gmail यूजर्स ने अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को दोबारा चेक करना शुरू कर दिया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ऐसी खबरें सामने आई हैं कि गूगल शायद यूजर्स की मर्जी के बिना ही उनके प्राइवेट मैसेज को AI ट्रेनिंग के लिए एक्सेस करने की इजाजत दे रहा है। यह चेतावनी, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई, पर्सनल डेटा और ईमेल सर्विस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के असर के बारे में चल रही चिंताओं को दिखाती है। इंजीनियरिंग यूट्यूबर डेवी जोन्स ने इस कथित ऑप्ट-इन को 'डिजिटल ट्रोजन हॉर्स' बताया है। क्या है पूरा मामला, चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

मैनुअल एक्शन लेने की जरूरत जोन्स का दावा है कि जीमेल यूजर्स को 'AI मॉडल को ट्रेन करने के लिए जीमेल को आपके सभी प्राइवेट मैसेज और अटैचमेंट एक्सेस करने की अनुमति देने के लिए ऑटोमैटिकली OPTED IN कर दिया गया है।' उनके अनुसार, इन बदलावों को ठीक करने के लिए मैनुअल एक्शन की जरूरत है। जोन्स ने यूजर्स को निर्देश देते हुए कहा कि ‘आपको सेटिंग्स मेनू में दो जगहों पर स्मार्ट फीचर्स को मैन्युअल रूप से बंद करना होगा।’

सेफ रहने के लिए फॉलो करें ये स्टेप्स यूजर्स को प्राइवेसी से जुड़ी इन चिंताओं को दूर करने में मदद करने के लिए, जोन्स ने डेस्कटॉप और लैपटॉप यूजर्स के लिए एक गाइड दी है: सबसे पहले, 'सभी सेटिंग्स देखें' पर क्लिक करें, 'स्मार्ट फीचर्स' सेटिंग ढूंढें, और 'Gmail, Chat, और Meet में स्मार्ट फीचर्स ऑन करें' को अनचेक करें। फिर गूगल वर्कस्पेस और दूसरे गूगल प्रोडक्ट्स से जुड़ी परमिशन को और एडजस्ट करने के लिए 'वर्कप्लेस स्मार्ट फीचर सेटिंग्स मैनेज करें' चुनें। इस दो-स्टेप प्रोसेस का मकसद पर्सनल ईमेल डेटा को AI-ड्रिवन फीचर्स के सामने आने से रोकना है।

ये बदलाव AI के लिए डेटा इस्तेमाल को सीमित करने से कहीं ज्यादा काम करते हैं, ये 'आस्क जेमिनी' जैसे टूल्स को भी बंद कर देते हैं, जो गूगल असिस्टेंट और जेमिनी ऐप से चलने वाले कंटेंट समरी और सुझाव देता है। मोबाइल यूजर्स को सलाह दी जाती है कि वे इनबॉक्स मेनू से अपनी सेटिंग्स खोलें, 'डेटा प्राइवेसी' पर टैप करें, और 'स्मार्ट फीचर्स' और 'गूगल वर्कस्पेस स्मार्ट फीचर्स' दोनों को मैनेज करें।

हालांकि, इन ऑप्शन को डिसेबल करने के कुछ नुकसान भी हैं। कई पॉपुलर टूल्स, जैसे 'स्मार्ट कम्पोज', ईमेल को 'प्रमोशनल' और 'सोशल' कैटेगरी में फिल्टर करना, और स्पेल-चेक, ग्रामर चेक और ऑटोकरेक्ट जैसी बेसिक चीजें डीएक्टिवेट हो जाएंगी।

ऐसे सामने आया मामला ये चिंताएं 25 नवंबर को इलिनोइस के रहने वाले थॉमस थेले (ब्लूमबर्ग के जरिए) द्वारा दायर एक मुकदमे के बाद सामने आई हैं, जिन्होंने आरोप लगाया कि 'गूगल ने चुपके से अपने सभी यूजर्स के जीमेल, चैट और मीट अकाउंट के लिए जेमिनी को ऑन कर दिया, जिससे AI उनकी जानकारी या सहमति के बिना उनके प्राइवेट कम्युनिकेशन को ट्रैक कर सके।' फाइलिंग में दावा किया गया कि 'इस फाइलिंग की तारीख तक, गूगल डिफॉल्ट रूप से जेमिनी के साथ इन प्राइवेट कम्युनिकेशन को ट्रैक करना जारी रखे हुए है, जिसके लिए यूजर्स को खुद इस डेटा प्राइवेसी सेटिंग को ढूंढकर बंद करना पड़ता है, जबकि उन्होंने कभी भी ऐसी AI ट्रैकिंग के लिए 'सहमति' नहीं दी थी,' जिससे गूगल की प्राइवेसी पॉलिसी पर जांच और कड़ी हो गई है।