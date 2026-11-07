Gmail यूजर्स अक्सर शिकायत करते हैं कि उनका इनबॉक्स फालतू ईमेल्स से भरा पड़ा है। यहां हम आपको ऐसी ट्रिक बता रहे हैं, जिससे आपके इनबॉक्स में फालतू ईमेल आते ही खुद ब खुद डिलीट हो जाएगा। आप फिल्टर बनाकर यह काम कर सकते हैं। चलिए बताते हैं कैसे

Gmail में इसकी सीटिंग मौजूद है। आप फिल्टर लगाकर यह तय कर सकते हैं कि कौन-से Emails आते ही सीधे डिलीट हो जाएं।

Gmail के यूजर अक्सर यह शिकायत रहते कि उनके इनबॉक्स फालतू ईमेल से भर जाता है, जिससे फ्री स्टोरेज फुल हो जाता है। इन हजारों की तदाद में आए फालतू ईमेल्स को एक-एक करके डिलीट करना हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर ईमेल छांटने बैठे तो इस काम में घंटों खराब हो जाएंगे। शायद ही कोई ऐसा हो जो इस समस्या से परेशान न हो। लोगों के इनबॉक्स में काम के मैसेज के बजाय लॉटरी जीतने के झूठे ऑफर, अनजान प्रमोशन, फर्जी बैंक अलर्ट और बेकार न्यूजलेटर भरे पड़े हैं। ऐसे में कई बार हम काम के ईमेल पर ध्यान नहीं दे पाते।

आज आपकी यह समस्या खत्म होने वाली है। सोचिए अगर ये फालतू ईमेल आते ही खुद-ब-खुद गायब हो जाएं तो कैसा रहेगा? यहां हम आपको ऐसी ही ट्रिक बताने जा रहे हैं, जो जीमेल में ही छिपी हुई है लेकिन कई लोगों को पता नहीं है।

दरअसल, जीमेल में इसकी सीटिंग मौजूद है। आप फिल्टर लगाकर यह तय कर सकते हैं कि कौन-से ईमेल आते ही सीधे डिलीट हो जाएं। Gmail खुद स्पैम को 30 दिन बाद डिलीट कर देता है, लेकिन फिल्टर से आप फालतू मेल को तुरंत ट्रैश में भेज सकते हैं। चलिए फटाफट आपको इसका सबसे सिंपल तरीका बताते हैं...

नीचे देखें स्टेप-बाय-स्टेप पूरा प्रोसेस: 1. सबसे पहले Gmail ओपन करें।

2. अब सर्च बार जाएं। यहां सर्च बार के अंदर राइट साइड में आपको छोटे स्लाइडर/फिल्टर आइकन दिखाई दे रहा होगा। उस पर क्लिक करें।

3. फिल्टर पर क्लिक करते ही आपके सामने एक स्क्रीन खुल जाएगी। यहां आप बताएंगे कि किन ईमेल्स को डिलीट करना है।

- From: यहां आप किसी खास सेंडर का ईमेल या पूरा डोमेन (जैसे @unwanted.com या spam@example.com) डाल दें।

- Has the words: यहां आप स्पैम जैसे शब्द (जैसे lottery OR prize OR "act now" OR "limited offer" OR winner आदि) भर सकते हैं। जिनसें शब्दों से आपको सबसे ज्यादा फालतू मेल आते हैं।

- Subject: यहां आप फालतू मेल का सब्जेक्ट डाल सकते हैं।

- आप एक साथ कई शर्तें लगा सकते हैं।

(नोट: पहले सर्च करके देख लें कि सही मेल ही आ रहे हैं या नहीं। गलत मेल डिलीट न हो जाएं।)

4. अब नीचे दिखाई दे रहे Create filter पर क्लिक करें।

5. क्रिएट फिल्टर पर क्लिक करते ही आपके सामने एक नई स्क्रीन खुल जाएगी, जहां आपको एक्शन चुनने के लिए कहा जाएगा। आप सामने दिखाई दे रहे ऑप्शन में चुन सकते हैं। आप एक से ज्यादा ऑप्शन भी चुन सकते हैं।

- यहां आप Delete it पर टिक लगाएं। (ऐसा करने पर मेल सीधे ट्रैश में चले जाएंगे।)

- आप चाहें तो Also apply filter to matching conversations भी चुन लें। (इससे पुराने मिलते-जुलते मेल भी डिलीट हो जाएंगे।)

6. अब नीचे दिखाई दे रहे Create filter पर क्लिक करें।

बस हो गया काम! अब जब भी आपके द्वारा सेट किए गए ईमेल, डोमेन नेम या शब्दों वाले ईमेल आएंगे, तो वे आते ही खुद डिलीट हो जाएंगे।

इन बातों का ध्यान रखें

- एक से ज्यादा फिल्टर बना सकते हैं – अलग-अलग सेंडर, कीवर्ड या डोमेन के लिए।

- सावधानी से शर्त लगाएं, वरना जरूरी मेल भी डिलीट हो सकते हैं। पहले कुछ दिन टेस्ट करें।

- ट्रैश में मेल 30 दिन तक रहते हैं, इसलिए गलती से डिलीट हुआ मेल रिकवर कर सकते हैं।