Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Global Oppo Find N6 bags multiple certifications expected to launch soon may offer 200mp camera dual display
दो डिस्प्ले और दो सेल्फी कैमरे वाला नया फोन, रियर में 200MP का कैमरा, बैटरी 6000mAh की

दो डिस्प्ले और दो सेल्फी कैमरे वाला नया फोन, रियर में 200MP का कैमरा, बैटरी 6000mAh की

संक्षेप:

ओप्पो फाइंड N6 ग्लोबल मार्केट में भी जल्द एंट्री कर सकता है क्योंकि इसे हाल में कई सारे सर्टिफिकेशन मिले हैं। TDRA लिस्टिंग के अनुसार इस फोन का मॉडल नंबर CPH2765 है। फोन में कंपनी 200 मेगापिक्सल का कैमरा दे सकती है।

Jan 25, 2026 11:09 am ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
OPPO Find N6 Foldable

OPPO Find N6 Foldable

  • checkUp to 12GB RAM
  • check256GB or 512GB Storage
  • check6.62/8.12-inch Display Size

₹120000

और जाने

discount

8% OFF

Vivo X300 Pro 5G

Vivo X300 Pro 5G

  • checkElite Black
  • check16GB RAM
  • checkNo Storage
amazon-logo

₹109998

₹119999

खरीदिये

Oppo Find X9 Pro 5G

Oppo Find X9 Pro 5G

  • checkTitanium Charcoal
  • check16GB RAM
  • check512GB Storage
flipkart-logo

₹109999

खरीदिये

discount

17% OFF

Apple iPhone Air

Apple iPhone Air

  • checkSpace Black
  • check256GB/512GB/1TB Storage
  • check6.5 inch Display Size
amazon-logo

₹99000

₹119900

खरीदिये

discount

8% OFF

Google Pixel 10 Pro XL

Google Pixel 10 Pro XL

  • checkMoonstone
  • check16 GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹114999

₹124999

खरीदिये

ओप्पो का नया फोन आने वाला है। यह कंपनी का नया फोल्डेबल फोन है। इसका नाम Oppo Find N6 है। फोन की चीन में एंट्री चीन के स्प्रिंग फेस्टिवल के बाद फरवरी या मार्च में हो सकती है। ग्लोबल यूजर्स को भी इस फोन का बेसब्री से इंतजार है। गुड न्यूज यह है कि यह फोन ग्लोबल मार्केट में भी जल्द एंट्री कर सकता है क्योंकि इसे हाल में कई सारे सर्टिफिकेशन मिले हैं। TDRA लिस्टिंग के अनुसार इस फोन का मॉडल नंबर CPH2765 है। इसी मॉडल नंबर वाले डिवाइस को TUV और IMDA पर भी देखा जा चुका है। IMDA लिस्टिंग के अनुसार यह फोन eSIM सपोर्ट के साथ आएगा। वहीं, TUV लिस्टिंग की मानें, तो फोन में कंपनी 80 वॉट की वायर्ड चार्जिंग देने वाली है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
OPPO Find N6 Foldable

OPPO Find N6 Foldable

  • checkUp to 12GB RAM
  • check256GB or 512GB Storage
  • check6.62/8.12-inch Display Size

₹120000

और जाने

discount

8% OFF

Vivo X300 Pro 5G

Vivo X300 Pro 5G

  • checkElite Black
  • check16GB RAM
  • checkNo Storage
amazon-logo

₹109998

₹119999

खरीदिये

Oppo Find X9 Pro 5G

Oppo Find X9 Pro 5G

  • checkTitanium Charcoal
  • check16GB RAM
  • check512GB Storage
flipkart-logo

₹109999

खरीदिये

discount

17% OFF

Apple iPhone Air

Apple iPhone Air

  • checkSpace Black
  • check256GB/512GB/1TB Storage
  • check6.5 inch Display Size
amazon-logo

₹99000

₹119900

खरीदिये

discount

8% OFF

Google Pixel 10 Pro XL

Google Pixel 10 Pro XL

  • checkMoonstone
  • check16 GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹114999

₹124999

खरीदिये

इन फीचर्स से लैस हो सकता है फोन

लीक रिपोर्ट्स के अनुसार ओप्पो का यह फोन 8.12 इंच के फोल्डेबल LTPO OLED डिस्प्ले के साथ आएगा। यह डिस्प्ले 2K रेजॉलूशन वाला होगा। फोन में आपको 6.62 इंच का कवर डिस्प्ले भी देखने को मिल सकता है। फोटोग्राफी के लिए कंपनी इसमें तीन रियर कैमरे दे सकती है। इनमें दो 50 मेगापिक्सल के साथ एक 200 मेगापिक्सल का कैमरा शामिल हो सकता है। वहीं, सेल्फी के लिए दोनों स्क्रीन पर कंपनी 20 मेगापिक्सल के कैमरा दे सकती है।

फोन को पावर देने के लिए इसमें 6000mAh की बैटरी दी जा सकती है। कंपनी इस फोन को 16जीबी तक की रैम और 1टीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में लॉन्च कर सकती है। फोन सैटेलाइट कनेक्टिविटी के साथ आ सकता है। इसमें आपको मैग्नेटिक ऐक्सेसरीज के साथ एआई स्टायलस भी देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार फोन का वजन 225 ग्राम हो सकता है। फोन तीन कलर ऑप्शन- ओरिजिनल टाइटेनियम, डीप ब्लैक और गोल्डन ऑरेंज में आ सकता है।

ये भी पढ़ें:180 दिन में एक बार कराएं मोबाइल रिचार्ज, 30GB ज्यादा डेटा, 19 ओटीटी ऐप फ्री

ओप्पो के इस फोन की टक्कर ऑनर मैजिक V6 से हो सकती है। यह फोन 2 से 5 मार्च तक चलने वाले मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में लॉन्च होगा। चीन में इसकी एंट्री इसी के साथ हो सकती है। दोनों फोन स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट के साथ आ सकते हैं।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Google Pixel 9 Pro XL

Google Pixel 9 Pro XL

  • checkPorcelain
  • check16 GB RAM
  • check256 GB Storage
flipkart-logo

₹124999

खरीदिये

discount

13% OFF

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra

  • checkTitanium Silverblue
  • check12 GB RAM
  • check256 GB / 512 GB / 1 TB Storage
flipkart-logo

₹112999

₹129999

खरीदिये

discount

8% OFF

Oppo Reno 15 5G

Oppo Reno 15 5G

  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.59-inch Display Size
amazon-logo

₹45999

₹49999

खरीदिये

discount

9% OFF

Oppo Reno 15 Pro 5G

Oppo Reno 15 Pro 5G

  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
amazon-logo

₹67999

₹74999

खरीदिये

discount

13% OFF

Poco M8 5G

Poco M8 5G

  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77 inch Display Size
flipkart-logo

₹18999

₹21999

खरीदिये

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Oppo Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।