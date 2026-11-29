अगर आप नया वाटर हीटर खरीदने की सोच रहे हैं, तो ओवरहीट और फ्लेम फेलियर प्रोटेक्शन वाले मॉडल्स को चुनें, जिन पर Amazon पर शानदार डिस्काउंट भी मिल रहा है।

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सर्दियों का मौसम शुरू होते ही बाथरूम में गीजर की जरूरत सबसे ज्यादा महसूस होती है। हालांकि, हर साल सर्दियों में गीजर ब्लास्ट होने, ओवरहीटिंग या गैस लीक जैसी खबरें भी सामने आती हैं। इन हादसों की सबसे बड़ी वजह पुराने तकनीक वाले गीजर या जरूरी सेफ्टी फीचर्स की अनदेखी होती है।

Electric water heater

अगर आप भी इस सीजन अपने घर के लिए एक नया इलेक्ट्रिक गीजर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो सिर्फ कीमत और कैपेसिटी न देखें। आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए गीजर में ओवरहीट प्रोटेक्शन और फ्लेम फेलियर प्रोटेक्शन जैसे एडवांस फीचर्स का होना बेहद जरूरी है। अच्छी बात यह है कि Amazon पर इन एडवांस सेफ्टी फीचर्स वाले ब्रांडेड गीजर भारी डिस्काउंट पर उपलब्ध हैं।

गीजर खरीदने से पहले क्यों जरूरी हैं ये 2 सेफ्टी फीचर्स? 1. ओवरहीट प्रोटेक्शन ओवरहीट प्रोटेक्शन यानी थर्मल कट-ऑफ सेंसर पानी के ज्यादा गर्म होते ही पावर सप्लाई को ऑटोमैटिक बंद कर देता है। इससे न सिर्फ हादसा टलता है, बल्कि बिजली की भी बचत होती है।

2. फ्लेम फेलियर प्रोटेक्शन फ्लेम फेलियर प्रोटेक्शन सेंसर आग बुझते ही तुरंत गैस वॉल्व को लॉक कर देता है, जिससे गैस लीक की संभावना पूरी तरह खत्म हो जाती है।

Amazon पर मिल रहे हैं शानदार ऑफर्स ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर इस समय विंटर अप्लायंसेज सेल के तहत वाटर हीटर्स पर आकर्षक छूट दी जा रही है। Bajaj, Crompton, Racold, और Havells जैसे भरोसेमंद ब्रांड्स के 5-स्टार रेटेड और मल्टी-लेयर सेफ्टी प्रोटेक्शन वाले मॉडल्स पर 31% से 51% तक का सीधा डिस्काउंट मिल रहा है।

इसके अलावा, चुनिंदा बैंक क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स से पेमेंट करने पर इंस्टेंट डिस्काउंट और नो-कॉस्ट EMI (No-Cost EMI) का विकल्प भी उपलब्ध है, जिससे आप कम बजट में एक सुरक्षित और टिकाऊ गीजर घर ला सकते हैं।

गीजर खरीदते समय इन बातों का भी रखें ध्यान: ISI मार्क: हमेशा भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा प्रमाणित ISI मार्क वाला गीजर ही खरीदें।

प्रेशर रिलीज वॉल्व (PRV): हाई-राइज बिल्डिंग में रहते हैं, तो 8-बार प्रेशर झेलने की क्षमता और प्रेशर रिलीज वॉल्व वाले मॉडल को प्राथमिकता दें।

शॉक-प्रूफ बॉडी: करंट लगने के खतरे से बचने के लिए रस्ट-प्रूफ और शॉक-प्रूफ ABS प्लास्टिक बॉडी वाले गीजर चुनें।

Havells Adonia Spin+ में 3-इन-1 कन्वर्टिबल टेक्नोलॉजी के साथ आने वाला यह मॉडल जरूरत के हिसाब से बिजली की खपत कंट्रोल करने की सुविधा देता है।

प्राइस और ऑफर्स: MRP: ₹20,490

डील प्राइस: ₹13,290 (35% की सीधा छूट)

एक्स्ट्रा बचत: Amazon पर 15% का कूपन डिस्काउंट और चुनिंदा क्रेडिट कार्ड्स पर ₹2,658 तक का बैंक ऑफर भी मिल रहा है। साथ ही नो-कॉस्ट EMI की सुविधा भी उपलब्ध है।

क्यों खरीदें? (Why Buy?) 33% तेज हीटिंग और 3 पावर मोड्स: इसमें डुअल हीटिंग एलिमेंट दिया गया है, जिसे आप अपनी जरूरत के मुताबिक 1kW, 2kW और 3kW पर सेट कर सकते हैं। 3kW मोड पर यह 33% ज्यादा तेजी से पानी गर्म करता है।

डबल सेफ्टी प्रोटेक्शन: इसमें ओवरहीट प्रोटेक्शन और थर्मोस्टेट कट-आउट दिया गया है, जो पानी के ज्यादा गर्म होने पर पावर सप्लाई रोक देता है।

हाई-राइज बिल्डिंग के लिए परफेक्ट: 8-बार प्रेशर झेलने की क्षमता होने के कारण यह मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग और प्रेशर पंप वाले बाथरूम में आसानी से काम करता है।

फ्री इंस्टॉलेशन और लंबी वारंटी: कंपनी इसके साथ फ्री इंस्टॉलेशन, फ्लेक्सी पाइप्स और टैंक पर पूरे 7 साल की वारंटी दे रही है।

USHA AquaBuddy Neo 25 Litre में 5-स्टार BEE रेटिंग और व्हर्ल फ्लो टेक्नोलॉजी के साथ आने वाला यह मॉडल कम बिजली की खपत में तेज और सुरक्षित गर्म पानी देने की सुविधा देता है।

प्राइस और ऑफर्स: MRP: ₹17,490

डील प्राइस: ₹9,949 (43% की सीधा छूट)

एक्स्ट्रा बचत: Amazon पर चुनिंदा क्रेडिट कार्ड्स के जरिए पेमेंट करने पर ₹1,989.80 तक का बैंक डिस्काउंट और Amazon Pay ICICI कार्ड पर ₹298 तक का कैशबैक मिल रहा है। साथ ही नो-कॉस्ट EMI की सुविधा भी उपलब्ध है।

क्यों खरीदें? कॉपर हीटिंग एलिमेंट और तेज हीटिंग: इसमें हाई-क्वालिटी कॉपर हीटिंग एलिमेंट और Whirl Flow टेक्नोलॉजी दी गई है, जो पानी को तेजी से गर्म करती है और एलिमेंट की लाइफ भी बढ़ाती है।

सेफ्टी प्रोटेक्शन: इसमें ओवरहीट प्रोटेक्शन और हाई वॉटर प्रेशर प्रोटेक्शन जैसे जरूरी सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, जो टैंक को ज्यादा गर्म होने या प्रेशर बढ़ने से सुरक्षित रखते हैं।

एंटी-रस्ट प्रोटेक्शन और लंबी वारंटी: मैग्नीशियम एनोड रॉड टैंक को जंग लगने से बचाती है। कंपनी इसके टैंक पर 8 साल, हीटिंग एलिमेंट पर 3 साल और पूरे प्रोडक्ट पर 2 साल की वारंटी दे रही है।

Orient Electric Aquacurve 25L में 5-स्टार रेटिंग (2026 मॉडल) और अल्ट्रा डायमंड ग्लासलाइन टेक्नोलॉजी के साथ आने वाला यह मॉडल प्रीमियम कॉम्पैक्ट डिजाइन में तेज हीटिंग और बिजली की बचत की सुविधा देता है।

प्राइस और ऑफर्स: MRP: ₹15,700

डील प्राइस: ₹9,999 (36% की सीधा छूट)

एक्स्ट्रा बचत: Amazon पर चुनिंदा क्रेडिट कार्ड्स पर ₹1,999.80 तक का बैंक डिस्काउंट और Amazon Pay ICICI कार्ड से पेमेंट करने पर ₹299 तक का कैशबैक मिल रहा है। साथ ही नो-कॉस्ट EMI की सुविधा भी उपलब्ध है।

क्यों खरीदें? डबल सेफ्टी और शॉक-प्रूफ बॉडी: इसमें ओवरहीट प्रोटेक्शन के साथ IPX4 रेटिंग वाली शॉक-प्रूफ और स्प्लैश-प्रूफ हाई-स्ट्रेंथ पॉलीमर बॉडी दी गई है, जो करंट लगने और पानी के छींटों से सुरक्षा देती है।

हाई-राइज बिल्डिंग के लिए परफेक्ट: 8-बार प्रेशर झेलने की क्षमता होने के कारण यह मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग और प्रेशर पंप वाले बाथरूम के लिए पूरी तरह उपयुक्त है।

फ्री इंस्टॉलेशन और 10 साल की वारंटी: कंपनी इसके साथ फ्री इंस्टॉलेशन, पाइप्स और टैंक पर पूरे 10 साल की वारंटी (7+3 साल) व हीटिंग एलिमेंट पर 6 साल की वारंटी दे रही है।

Racold Omnis R 25L में 5-स्टार रेटिंग और टाइटेनियम अल्ट्राकोर टेक्नोलॉजी के साथ आने वाला यह मॉडल बच्चों की सुरक्षा (Children Care) और लंबे समय तक गर्म पानी की सुविधा देता है।

प्राइस और ऑफर्स: MRP: ₹17,899

डील प्राइस: ₹12,399 (31% की सीधा छूट)

एक्स्ट्रा बचत: Amazon पर चुनिंदा क्रेडिट कार्ड्स पर ₹2,479.80 तक का बैंक डिस्काउंट और Amazon Pay ICICI कार्ड से पेमेंट करने पर ₹371 तक का कैशबैक मिल रहा है। साथ ही नो-कॉस्ट EMI की सुविधा भी उपलब्ध है।

क्यों खरीदें? 3-लेवल सेफ्टी प्लस प्रोटेक्शन: इसमें हाई-टेक एडजस्टेबल थर्मोस्टेट, ओवरहीट कट-आउट और मल्टी-फंक्शन सेफ्टी वॉल्व दिया गया है, जो ज्यादा तापमान और प्रेशर से 3-लेयर सुरक्षा प्रदान करता है।

फ्लेक्सोमिक्स और चिल्ड्रन केयर फीचर: इसकी Flexomix टेक्नोलॉजी गर्म और ठंडे पानी को धीरे-धीरे मिक्स करती है, जिससे लंबे समय तक एक जैसा गुनगुना पानी मिलता है और बच्चों के नहाने के लिए तापमान सुरक्षित रहता है।

Bajaj Armor Series Contempo Neo 25L में 5-स्टार रेटिंग और नॉन-स्टिक हीटिंग एलिमेंट के साथ आने वाला यह मॉडल रोजमर्रा के इस्तेमाल में कम बिजली की खपत और अतिरिक्त चाइल्ड सेफ्टी की सुविधा देता है।

प्राइस और ऑफर्स: MRP: ₹21,170

डील प्राइस: ₹10,399 (51% की सीधा छूट)

एक्स्ट्रा बचत: Amazon पर चुनिंदा क्रेडिट कार्ड्स पर ₹2,079.80 तक का बैंक डिस्काउंट और Amazon Pay ICICI कार्ड से पेमेंट करने पर ₹311 तक का कैशबैक मिल रहा है। साथ ही नो-कॉस्ट EMI की सुविधा भी उपलब्ध है।

क्यों खरीदें? चाइल्ड सेफ्टी मोड और ओवरहीट प्रोटेक्शन: इसमें थर्मल कट-आउट (ओवरहीट प्रोटेक्शन) के साथ खास चाइल्ड सेफ्टी मोड दिया गया है, जो पानी को जरूरत से ज्यादा गर्म होने से रोकता है और बच्चों के लिए नहाने को सुरक्षित बनाता है।

ग्लास-लाइन्ड कोटिंग और नॉन-स्टिक एलिमेंट: इसका ग्लास-लाइन्ड कोटिंग वाला इनर टैंक और मैग्नीशियम एनोड रॉड जंग से बचाव करते हैं, जबकि नॉन-स्टिक हीटिंग एलिमेंट स्केल जमने से रोककर तेज हीटिंग देता है।

5-स्टार एनर्जी सेविंग और LED इंडिकेटर: 5-स्टार रेटेड होने के कारण यह बिजली बिल कम रखता है, वहीं फ्रंट में दिए गए LED इंडिकेटर पावर और हीटिंग स्टेटस की साफ जानकारी देते हैं।

Havells Adonia-i 25L में Wi-Fi कंट्रोल और वायरलेस रिमोट के साथ आने वाला यह स्मार्ट मॉडल मोबाइल ऐप के जरिए कहीं से भी गीजर ऑन-ऑफ करने और बिजली बचाने की सुविधा देता है।

प्राइस और ऑफर्स: MRP: ₹24,590

डील प्राइस: ₹17,458 (29% की सीधा छूट)

एक्स्ट्रा बचत: Amazon पर चुनिंदा क्रेडिट कार्ड्स पर ₹3,000 तक का बैंक डिस्काउंट और Amazon Pay ICICI कार्ड से पेमेंट करने पर ₹523 तक का कैशबैक मिल रहा है। साथ ही नो-कॉस्ट EMI की सुविधा भी उपलब्ध है।

क्यों खरीदें? Wi-Fi कंट्रोल और स्मार्ट शेड्यूलर: आप इसे अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करके नहाने के समय के हिसाब से शेड्यूल कर सकते हैं, साथ ही इसमें जियो-फेंसिंग (Geo-Fencing) और वायरलेस रिमोट कंट्रोल भी मिलता है।

मजबूत सेफ्टी प्रोटेक्शन: इसमें ओवरहीट प्रोटेक्शन, प्रेशर रिलीज वॉल्व और हाई वॉटर प्रेशर प्रोटेक्शन दिया गया है, जो ज्यादा तापमान या प्रेशर बढ़ने पर गीजर को सुरक्षित रखता है।

हाई-राइज बिल्डिंग और फ्री इंस्टॉलेशन: 2000W पावर और 8-बार प्रेशर क्षमता वाला यह गीजर मल्टी-स्टोरी अपार्टमेंट के लिए परफेक्ट है, जिसके साथ ब्रांड की तरफ से फ्री इंस्टॉलेशन भी मिल रहा है।

Cruiser 10L Premium Storage Water Geyser में 5-स्टार BEE रेटिंग और सिंगल वेल्ड कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ आने वाला यह मॉडल छोटे परिवारों और हाई-राइज अपार्टमेंट के लिए तेज हीटिंग और भरोसेमंद सेफ्टी की सुविधा देता है।

प्राइस और ऑफर्स: MRP: ₹12,000

डील प्राइस: ₹10,000 (17% की सीधा छूट)

एक्स्ट्रा बचत: Amazon पर चुनिंदा क्रेडिट कार्ड्स पर ₹2,000 तक का बैंक डिस्काउंट और Amazon Pay ICICI कार्ड से पेमेंट करने पर ₹300 तक का कैशबैक मिल रहा है। साथ ही नो-कॉस्ट EMI की सुविधा भी उपलब्ध है।

क्यों खरीदें? डबल सेफ्टी और शॉक-प्रूफ ABS बॉडी: इसमें ओवरहीट प्रोटेक्शन और प्रेशर रिलीज वॉल्व के साथ IPX4 रेटिंग वाली शॉक-प्रूफ ABS आउटर बॉडी दी गई है, जो पानी के छींटों और करंट के खतरे से सुरक्षा देती है।

ब्लू डायमंड ग्लास कोटिंग और तेज हीटिंग: इसका सिंगल वेल्ड स्टेनलेस स्टील टैंक ब्लू डायमंड ग्लास कोटिंग और मैग्नीशियम एनोड रॉड के साथ आता है, वहीं 2kW ग्लासलाइन एलिमेंट और स्वर्ल फ्लो (Swirl Flow) टेक्नोलॉजी पानी को तेजी से गर्म करती है।

5-स्टार रेटिंग और लंबी वारंटी: ISI प्रमाणित और 5-स्टार रेटिंग वाला यह गीजर बिजली की बचत करता है। कंपनी इसके टैंक पर 7 साल और हीटिंग एलिमेंट पर 5 साल की वारंटी दे रही है।





अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

सवाल 1: क्या इलेक्ट्रिक गीजर में फ्लेम फेलियर प्रोटेक्शन होता है?

जवाब: नहीं, फ्लेम फेलियर प्रोटेक्शन केवल गैस गीजर (Gas Geyser) में होता है क्योंकि उसमें आग जलती है। इलेक्ट्रिक गीजर में इसकी जगह थर्मोस्टेट, थर्मल कट-ऑफ (ओवरहीट प्रोटेक्शन) और ELCB (अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर) जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए जाते हैं।

सवाल 2: गीजर में ELCB फीचर क्या काम करता है?

जवाब: ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker) करंट लीक होने की स्थिति में मिलीसेकंड के भीतर बिजली की सप्लाई काट देता है, जिससे नहाते समय बिजली का झटका (Electric Shock) लगने का खतरा खत्म हो जाता है।

सवाल 3: 4 लोगों के परिवार के लिए कितने लीटर का गीजर सही रहेगा?

जवाब: 3 से 4 सदस्यों वाले परिवार के लिए 15 लीटर से 25 लीटर कैपेसिटी वाला स्टोरेज इलेक्ट्रिक गीजर सबसे उपयुक्त माना जाता है।

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