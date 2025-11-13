सुबह नहाने में नहीं होगी ठिठुरन, चुटकियों में खौल उठेगा ठंडा पानी, महज 3 हजार में बिक रहा वॉटर हीटर

संक्षेप: अगर आप इस सर्दी अपने घर के लिए एक गीजर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो इससे बेहतर मौका आपको और नहीं मिलेगा। आप अमेजन से बेहद ही सस्ते में गीजर खरीद सकते हैं।

Thu, 13 Nov 2025 04:34 PM

बाथरूम के लिए गीजर ठंडे मौसम में गर्म पानी की सुविधा देने वाला एक जरूरी अप्लायंस है। एडवांस गीजर तेजी से पानी गर्म करते हैं और एनर्जी की बचत करते हैं। इनमें ऑटो कट-ऑफ, टेम्परेचर कंट्रोल और सेफ्टी वॉल्व जैसे फीचर्स होते हैं, जो इसे इस्तेमाल को आसान बनाते हैं। इनका आकर्षक डिजाइन और ड्यूरेबल बॉडी, इसे परफेक्ट ऑप्शन बनाते हैं। चाहे दिन की शुरुआत हो या ठंडी रात, गीजर हमेशा तुरंत गर्म पानी उपलब्ध कराता है।

इस हीटर की कीमत 16,290 रुपये है, जिसे 54% डिस्काउंट के साथ 7,499 रुपये हो जाती है। यह 15 लीटर की क्षमता के साथ आता है। यह बिजली की बचत, हार्ड वॉटर के लिए सुरक्षा और एंटी रस्ट टैंक जैसी खूबियों के साथ आता है। इसका कलर चेंजिंग LED इंडिकेटर पानी के तापमान की जानकारी देता है। मजबूत हीटिंग एलिमेंट और आकर्षक डिजाइन इसे हर घर के लिए परफेक्ट बनाते हैं।

Specifications क्षमता 15 लीटर हीटिंग एलिमेंट हेवी ड्यूटी फास्ट हीटिंग सुरक्षा कठोर पानी के लिए सही टैंक एंटी रस्ट तकनीक इंडिकेटर कलर चेंजिंग LED क्यों खरीदें तेज और समान हीटिंग बिजली की बचत मजबूत और टिकाऊ बॉडी पानी के तापमान की LED से जानकारी क्यों खोजें विकल्प भारी डिजाइन, दीवार पर ज्यादा जगह लेता है प्रीमियम मॉडल की तुलना में फीचर्स सीमित बहुत ठंडे मौसम में गर्म होने में थोड़ा समय

इसे 47% डिस्काउंट के साथ 6,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 5 स्टार BEE रेटिंग के साथ आता है, जिससे बिजली की बचत होती है। इसमें 2KW का पावरफुल हीटिंग एलिमेंट है, जो पानी को जल्दी गर्म करता है। इसका ब्लू डायमंड ग्लास टैंक 2 गुना ज्यादा रस्ट-रेस्सिटेंट है, जिससे इसकी लाइफ लंबी होती है। इसका आकर्षक डिजाइन और मजबूत बॉडी इसे घर के लिए परफेक्ट बनाते हैं।

Specifications क्षमता 15 लीटर रेटिंग 5 स्टार हीटिंग एलिमेंट 2000W तेज हीटिंग टैंक 2X कोरोजन रेसिस्टेंट ब्लू डायमंड ग्लास टैंक वारंटी टैंक पर 5 साल, 2 साल समग्र वारंटी क्यों खरीदें बिजली की बचत करने वाला 5 स्टार गीजर ड्यूरेबल टैंक पानी जल्दी गर्म क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी ज्यादा भारी टैंक होने से दीवार पर इंस्टॉलेशन थोड़ा मुश्लिक छोटे परिवारों के लिए बड़ा

इसकी कीमत 3,749 रुपये है। यह 5 लीटर इंस्टेंट वॉटर हीटर है, जिसका डिजाइन काफी कॉम्पैक्ट है और यह पानी जल्दी गर्म भी करता है। इसमें 3000 वॉट का पावरफुल हीटिंग एलिमेंट है, जो कुछ ही मिनटों में गर्म पानी देता है। इसकी मल्टी-लेयर्ड सेफ्टी सिस्टम इस्तेमाल के दौरान पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इसके साथ ही 5 साल की इनर टैंक वारंटी दी गई है।

Specifications क्षमता 5 लीटर हीटिंग पावर 3000 वॉट तेज हीटिंग सुरक्षा मल्टी-लेयर्ड सेफ्टी प्रोटेक्शन वारंटी 5 साल इनर टैंक वारंटी क्यों खरीदें पानी तुरंत गर्म सुरक्षा के लिए एडवांस सेफ्टी लेयर्स कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश डिजाइन क्यों खोजें विकल्प बड़ी फैमिली के लिए छोटी क्षमता बिजली की थोड़ी ज्यादा खपत

इसे 4,990 रुपये के बजाय 38% डिस्काउंट के साथ 3,089 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसकी क्षमता 10 लीटर की है। इसमें ISI प्रमाणित 3KVA कॉपर हीटिंग एलिमेंट लगा है, जो तुरंत पानी गर्म करता है। इसका एंटी-रस्ट कोटेड टैंक लंबे समय तक जंग से सुरक्षा देता है। मजबूत ABS बॉडी इसे ड्यूरेबल बनाती है। BEE 5 स्टार रेटिंग के साथ बिजली की बचत भी होती है।

Specifications क्षमता 10 लीटर हीटिंग एलिमेंट ISI प्रमाणित कॉपर 3KVA (0.8mm) टैंक एंटी-रस्ट कोटेड बॉडी मजबूत ABS प्लास्टिक वारंटी 5 साल की ब्रांड वारंटी क्यों खरीदें तुरंत पानी गर्म बिजली की बचत जंग-रोधी टैंक क्यों खोजें विकल्प भारी डिजाइन, दीवार पर लगाना मुश्किल बहुत छोटे बाथरूम के लिए बड़ा साइज

इसे 13,790 रुपये के बजाय 46% डिस्काउंट पर खरीदा जा सकेगा। यह 10 लीटर की क्षमता के साथ आता है। यह हॉरिजॉन्टल वॉटर हीटर है, जो एडवांस डिजाइन के साथ बनाया गया है। इसका Incoloy हीटिंग एलिमेंट पानी को जल्दी गर्म करता है और एंटी-रस्ट टैंक लंबे समय तक ड्यूरेबल रखता है। स्लिम हॉरिजॉन्टल डिजाइन छोटे बाथरूम या किचन में आसानी से फिट हो जाता है। यह गीजर 7 साल की टैंक वारंटी के साथ आता है।

Specifications क्षमता 15 लीटर रेटिंग 5 स्टार हीटिंग एलिमेंट 2000W तेज हीटिंग टैंक 2X कोरोजन रेसिस्टेंट ब्लू डायमंड ग्लास टैंक वारंटी टैंक पर 5 साल क्यों खरीदें बिजली की बचत करने वाला 5 स्टार गीजर टैंक की लंबी उम्र और बेहतर सुरक्षा पानी जल्दी गर्म क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी ज्यादा भारी टैंक होने से दीवार पर इंस्टॉलेशन थोड़ा मुश्किल छोटे परिवारों के लिए बड़ा

इसकी कीमत 50% डिस्काउंट केसाथ 6,699 रुपये हो जाती है। इसकी क्षमता 15 लीटर की है। यह पावरफुल और सुरक्षित होम अप्लायंस है। यह नहाने के पानी को तेजी से गर्म करता है। इसकी 5 स्टार एनर्जी रेटिंग बिजली की बचत सुनिश्चित करती है, जबकि एंटी-रस्ट ग्लास लाइन टैंक लंबे समय तक ड्यूरेबल रखता है। इसके टेम्परेचर कंट्रोल नॉब के साथ आप पानी का तापमान अपनी जरूरत के अनुसार सेट कर सकते हैं।

Specifications क्षमता 15 लीटर एनर्जी रेटिंग 5 स्टार टैंक एंटी-रस्ट ग्लास लाइन कोटिंग सिक्योरिटी शॉक-रेजिस्टेंट बॉडी वारंटी 7 साल टैंक पर + फ्री कनेक्टिंग पाइप्स क्यों खरीदें बिजली की बचत करने वाला डिजाइन मजबूत और टिकाऊ टैंक सुरक्षा के लिए शॉक-प्रूफ बॉडी क्यों खोजें विकल्प थोड़ा भारी डिजाइन पानी गर्म होने में औसत समय केवल वर्टिकल इंस्टॉलेशन के लिए सही

इसकी कीमत 5,800 रुपये है। इसे 45% डिस्काउंट के साथ 3,198 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 3 लीटर क्षमता वाला इंस्टेंट वॉटर हीटर है। इसमें लगा 3KW कॉपर हीटिंग एलिमेंट पानी को कुछ ही सेकंड में गर्म कर देता है। हाई ग्रेड स्टेनलेस स्टील टैंक इसे जंग-रोधी और टिकाऊ बनाता है। इसका कॉम्पैक्ट वर्टिकल डिजाइन जगह की बचत करता है और सुरक्षा के लिए मल्टी-प्रोटेक्शन सिस्टम मौजूद है। यह गीजर 5 साल की टैंक वारंटी के साथ आता है।

Specifications क्षमता 3 लीटर हीटिंग एलिमेंट 3KW कॉपर टैंक हाई ग्रेड स्टेनलेस स्टील (रस्ट-फ्री) डिजाइन कॉम्पैक्ट वर्टिकल इंस्टॉलेशन सुरक्षा मल्टी-लेयर प्रोटेक्शन सिस्टम वारंटी 5 साल टैंक वारंटी क्यों खरीदें पानी तुरंत गर्म स्टील टैंक एनर्जी सेविंग क्यों खोजें विकल्प बड़े परिवारों के लिए क्षमता कम ज्यादा इस्तेमाल पर बार-बार रीहीट करना केवल वर्टिकल फिटिंग के लिए सही

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।