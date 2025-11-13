सुबह नहाने में नहीं होगी ठिठुरन, चुटकियों में खौल उठेगा ठंडा पानी, महज 3 हजार में बिक रहा वॉटर हीटर
संक्षेप: अगर आप इस सर्दी अपने घर के लिए एक गीजर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो इससे बेहतर मौका आपको और नहीं मिलेगा। आप अमेजन से बेहद ही सस्ते में गीजर खरीद सकते हैं।
बाथरूम के लिए गीजर ठंडे मौसम में गर्म पानी की सुविधा देने वाला एक जरूरी अप्लायंस है। एडवांस गीजर तेजी से पानी गर्म करते हैं और एनर्जी की बचत करते हैं। इनमें ऑटो कट-ऑफ, टेम्परेचर कंट्रोल और सेफ्टी वॉल्व जैसे फीचर्स होते हैं, जो इसे इस्तेमाल को आसान बनाते हैं। इनका आकर्षक डिजाइन और ड्यूरेबल बॉडी, इसे परफेक्ट ऑप्शन बनाते हैं। चाहे दिन की शुरुआत हो या ठंडी रात, गीजर हमेशा तुरंत गर्म पानी उपलब्ध कराता है।
1. Havells Instanio Prime 15L Storage Water Heater(Geyser)|Faster Heating|Safer to use|Saves electricity|Engineered for Hard Water|Color Changing LED Indicator|Anti Rust Tank|Heavy Duty Heating Element
इस हीटर की कीमत 16,290 रुपये है, जिसे 54% डिस्काउंट के साथ 7,499 रुपये हो जाती है। यह 15 लीटर की क्षमता के साथ आता है। यह बिजली की बचत, हार्ड वॉटर के लिए सुरक्षा और एंटी रस्ट टैंक जैसी खूबियों के साथ आता है। इसका कलर चेंजिंग LED इंडिकेटर पानी के तापमान की जानकारी देता है। मजबूत हीटिंग एलिमेंट और आकर्षक डिजाइन इसे हर घर के लिए परफेक्ट बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
तेज और समान हीटिंग
बिजली की बचत
मजबूत और टिकाऊ बॉडी
पानी के तापमान की LED से जानकारी
क्यों खोजें विकल्प
भारी डिजाइन, दीवार पर ज्यादा जगह लेता है
प्रीमियम मॉडल की तुलना में फीचर्स सीमित
बहुत ठंडे मौसम में गर्म होने में थोड़ा समय
2. AO Smith Geyser 15 Litre 5 Star Rating (BEE) | Powerful 2KW Heating | Storage Water Heater With 2X Corrosion Resistant Blue Diamond Glass Tank | Warranty: 5 Yr Tank, 2 Yr Comprehensive | HSE-SHS-015
इसे 47% डिस्काउंट के साथ 6,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 5 स्टार BEE रेटिंग के साथ आता है, जिससे बिजली की बचत होती है। इसमें 2KW का पावरफुल हीटिंग एलिमेंट है, जो पानी को जल्दी गर्म करता है। इसका ब्लू डायमंड ग्लास टैंक 2 गुना ज्यादा रस्ट-रेस्सिटेंट है, जिससे इसकी लाइफ लंबी होती है। इसका आकर्षक डिजाइन और मजबूत बॉडी इसे घर के लिए परफेक्ट बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बिजली की बचत करने वाला 5 स्टार गीजर
ड्यूरेबल टैंक
पानी जल्दी गर्म
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज्यादा
भारी टैंक होने से दीवार पर इंस्टॉलेशन थोड़ा मुश्लिक
छोटे परिवारों के लिए बड़ा
3. V-Guard Zio Geyser 5 Litre Instant Water Heater | Advanced Multi-Layered Safety | 3000 W Powerful Heating | Suitable For Kitchen & Bathroom | 5 Year Inner Tank Warranty by V-Guard | White-Blue
इसकी कीमत 3,749 रुपये है। यह 5 लीटर इंस्टेंट वॉटर हीटर है, जिसका डिजाइन काफी कॉम्पैक्ट है और यह पानी जल्दी गर्म भी करता है। इसमें 3000 वॉट का पावरफुल हीटिंग एलिमेंट है, जो कुछ ही मिनटों में गर्म पानी देता है। इसकी मल्टी-लेयर्ड सेफ्टी सिस्टम इस्तेमाल के दौरान पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इसके साथ ही 5 साल की इनर टैंक वारंटी दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
पानी तुरंत गर्म
सुरक्षा के लिए एडवांस सेफ्टी लेयर्स
कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
बड़ी फैमिली के लिए छोटी क्षमता
बिजली की थोड़ी ज्यादा खपत
4. Activa Amazon 10 Liter Water Heater Geyser, ISI Copper Element 3 KVA (0.8mm), Instant Heat Water, Anti Rust Coated Tank, ABS Body, BEE 5 Start Rating, Energy Efficient, 5 Year Warranty - IVORY
इसे 4,990 रुपये के बजाय 38% डिस्काउंट के साथ 3,089 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसकी क्षमता 10 लीटर की है। इसमें ISI प्रमाणित 3KVA कॉपर हीटिंग एलिमेंट लगा है, जो तुरंत पानी गर्म करता है। इसका एंटी-रस्ट कोटेड टैंक लंबे समय तक जंग से सुरक्षा देता है। मजबूत ABS बॉडी इसे ड्यूरेबल बनाती है। BEE 5 स्टार रेटिंग के साथ बिजली की बचत भी होती है।
Specifications
क्यों खरीदें
तुरंत पानी गर्म
बिजली की बचत
जंग-रोधी टैंक
क्यों खोजें विकल्प
भारी डिजाइन, दीवार पर लगाना मुश्किल
बहुत छोटे बाथरूम के लिए बड़ा साइज
5. Havells Fabia Slim 10L Horizontal Right Storage Water Heater(Geyser)|Faster Heating|Safer to use|Saves electricity|Anti Rust Tank|Incoloy Element|7 Year Tank Warranty| Free Installation & Flexi Pipes
इसे 13,790 रुपये के बजाय 46% डिस्काउंट पर खरीदा जा सकेगा। यह 10 लीटर की क्षमता के साथ आता है। यह हॉरिजॉन्टल वॉटर हीटर है, जो एडवांस डिजाइन के साथ बनाया गया है। इसका Incoloy हीटिंग एलिमेंट पानी को जल्दी गर्म करता है और एंटी-रस्ट टैंक लंबे समय तक ड्यूरेबल रखता है। स्लिम हॉरिजॉन्टल डिजाइन छोटे बाथरूम या किचन में आसानी से फिट हो जाता है। यह गीजर 7 साल की टैंक वारंटी के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बिजली की बचत करने वाला 5 स्टार गीजर
टैंक की लंबी उम्र और बेहतर सुरक्षा
पानी जल्दी गर्म
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज्यादा
भारी टैंक होने से दीवार पर इंस्टॉलेशन थोड़ा मुश्किल
छोटे परिवारों के लिए बड़ा
6. POLYCAB Superia DLX 5-Star 15 Litre Water Heater (Geyser) | Free Connecting Pipe | 7-Year Tank Warranty by POLYCAB | Anti Rust Glass Line Tank, Temperature Control Knob, Shock Resistant【White】
इसकी कीमत 50% डिस्काउंट केसाथ 6,699 रुपये हो जाती है। इसकी क्षमता 15 लीटर की है। यह पावरफुल और सुरक्षित होम अप्लायंस है। यह नहाने के पानी को तेजी से गर्म करता है। इसकी 5 स्टार एनर्जी रेटिंग बिजली की बचत सुनिश्चित करती है, जबकि एंटी-रस्ट ग्लास लाइन टैंक लंबे समय तक ड्यूरेबल रखता है। इसके टेम्परेचर कंट्रोल नॉब के साथ आप पानी का तापमान अपनी जरूरत के अनुसार सेट कर सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बिजली की बचत करने वाला डिजाइन
मजबूत और टिकाऊ टैंक
सुरक्षा के लिए शॉक-प्रूफ बॉडी
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा भारी डिजाइन
पानी गर्म होने में औसत समय
केवल वर्टिकल इंस्टॉलेशन के लिए सही
7. Bajaj Splendora 3L 3KW Vertical Instant Water Heater for Home | Geyser for Bathroom & Kitchen | High Grade SS Tank | Copper Heating Element | 5 Years Tank Warranty by Bajaj【White】
इसकी कीमत 5,800 रुपये है। इसे 45% डिस्काउंट के साथ 3,198 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 3 लीटर क्षमता वाला इंस्टेंट वॉटर हीटर है। इसमें लगा 3KW कॉपर हीटिंग एलिमेंट पानी को कुछ ही सेकंड में गर्म कर देता है। हाई ग्रेड स्टेनलेस स्टील टैंक इसे जंग-रोधी और टिकाऊ बनाता है। इसका कॉम्पैक्ट वर्टिकल डिजाइन जगह की बचत करता है और सुरक्षा के लिए मल्टी-प्रोटेक्शन सिस्टम मौजूद है। यह गीजर 5 साल की टैंक वारंटी के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
पानी तुरंत गर्म
स्टील टैंक
एनर्जी सेविंग
क्यों खोजें विकल्प
बड़े परिवारों के लिए क्षमता कम
ज्यादा इस्तेमाल पर बार-बार रीहीट करना
केवल वर्टिकल फिटिंग के लिए सही
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
