ठंड से पहले Geyser पर बंपर डिस्काउंट, फटाफट करें खरीदारी

गीजर की खरीद पर बंपर छूट मिल रही है। अभी सस्ते में गीजर खरीदने का शानदार मौका है, तो चलिए देखते हैं कुछ शानदार ऑप्शन्स

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 07:53 AM
वैसे तो गीजर की जरूरत ठंड में होती है, लेकिन अभी वाटर हीटर यानी गीजर पर बंपर डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। ऐसे में आप ठंड से कुछ दिन पहले सेल में वाटर हीटर को सस्ते में खरीद सकते हैं। इस वक्त डिमांड कम होती है। यही वजह है कि ठंड से पहले फेस्टिवल सीजन में वाटर हीटर को बेहद कम दाम में खरीदा जा सकता है। इस दौरान आप कई वैराइटी वाले गीजर को खरीद सकते हैं। यह गीजर एक बड़े डिस्प्ले के साथ आते हैं। ऐसे ही कुछ शानदार गीजर के आप्शन्स हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं...

ठंड से पहले Geyser पर बंपर डिस्काउंट, फटाफट करें खरीदारी
यह एक एनर्जी-इफिशिएंट गीजर है, जो कि बड़ा स्टोरेज वॉटर हीटर है। यह 2000W पावरफुल हीटिंग एलिमेंट के साथ आता है, जो पानी को जल्दी गर्म करता है। इसका सुपीरियर ग्लासलाइन कोटेड टैंक हार्ड वाटर में भी स्केलिंग से बचाता है और गीजर की लाइफ बढ़ाता है। रस्ट-प्रूफ प्लास्टिक बॉडी और 3 लेवल सेफ्टी फीचर्स इसे और सुरक्षित बनाते हैं।

Specifications

कैपेसिटी
15 लीटर
पावर
2000W
बॉडी
रस्ट-प्रूफ प्लास्टिक
वारंटी
5 साल टैंक

क्यों खरीदें

यह एक टिकाऊ, एनर्जी-इफिशिएंट गीजर हैं। यह वाटर हीटर डबल कोरोजन रेजिस्टेंस के साथ आता है, जिससे टैंक की लाइफ लंबी होती है। 4-Star रेटिंग और PUF इंसुलेशन बिजली की बचत करते हुए पानी को लंबे समय तक गर्म रखता है। मजबूत मेटल बॉडी बाथरूम के डेकोर में स्टाइल भी जोड़ती है।

Specifications

कैपेसिटी
15 लीटर
एनर्जी रेटिंग
4 स्टार
टैंक
Blue Diamond Glass Lined
प्रेशर
हाई-राइज बिल्डिंग्स के लिए सपोर्टेड

क्यों खरीदें

...

4 स्टार रेटिंग

...

तेज हीटिंग और इफिशिएंट

...

स्टाइलिश और ड्यूरेबल

...

7 साल टैंक वारंटी

...

हार्ड वाटर में भी लंबी लाइफ

क्यों खोजें विकल्प

...

ज्यादा बड़ा डिजाइन

...

प्राइस थोड़ा ज़्यादा

यह एक एक छोटा, पावरफुल और बजट-फ्रेंडली गीजर हैं, जो 10 लीटर कैपेसिटी में आता है। इसमें 5-Star एनर्जी रेटिंग के साथ तेज़ हीटिंग टेक्नोलॉजी मिलती है। यह बजट फ्रेंडली वाटर हीटर है, जो कि छोटे साइज के लिए परफेक्ट ऑप्शन है।

Specifications

कैपेसिटी
10 लीटर
पावर
2000W
एनर्जी रेटिंग
5 स्टार
सेफ्टी
Thermostat, Thermal Cut-out, Multi-Functional Valve
बॉडी
मेटल

क्यों खरीदें

...

बिजली की खपत कम

...

हार्ड वॉटर से प्रोटेक्शन

...

स्केल फॉर्मेशन से बचाव

...

क्यों खोजें विकल्प

...

सिर्फ 2 साल की वारंटी

...

10L कैपेसिटी

यह एक प्रीमियम गीजर है, जो दमदार परफॉर्मेंस के साथ आता है। इस वाटर हीटर में 10 लीटर की कैपेसिटी मिलती है। यह वाटर हीटर Whirlflow टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो पानी को तेजी से और समान रूप से गर्म करता है। साथ ही इसका LED इंडिकेटर पानी के तापमान को कलर चेंज करके दिखाता है।

Specifications

कैपेसिटी
10 लीटर
पावर
2000W
एनर्जी रेटिंग
4 Star
बॉडी
ABS

क्यों खरीदें

...

बिजली की बचत

...

20% ज्यादा गर्म पानी आउटपुट

...

कलर चेंजिंग एलईडी

...

एंटी रस्ट टैंक

क्यों खोजें विकल्प

...

2 साल प्रोडक्ट वारंटी

...

साइज थोड़ा छोटा

यह एक फीचर्स लोडेड गीजर है, जो कि 10 लीटर क्षमता में आता है। साथ ही इमसें 5 स्टार रेटिंग मिलती हैं, जो बिजली की बचत करता है और साथ ही स्टेनलेस स्टील एंटी रस्ट टैंक से लंबे समय तक टिकाऊ रहता है।

Specifications

कैपेसिटी
10 लीटर
पावर
3000W
प्रेशर
8 bar
एनर्जी रेटिंग
5 Star
बॉडी
मेटल

क्यों खरीदें

...

कम बिजली बिल खपत

...

तेज और पावरफुल हीटिंग

...

डबल प्रोटेक्शन

...

बेहतर हीटिंग और टिकाऊपन

...

लंबी बैटरी लाइफ

...

बजट-फ्रेंडली

क्यों खोजें विकल्प

...

ब्रांड प्रीमियम नहीं

...

वारंटी प्रोडक्ट पर सिर्फ 1 साल

...

औसत डिजाइन और लुक

यह एक स्मार्ट और हाई-टेक गीजर है, जो कि 25 लीटर क्षमता में आता है। इसमें न सिर्फ फास्ट हीटिंग और ग्लास कोटेड टैंक है, बल्कि यह डिजिटल डिस्प्ले, टच पैनल और रिमोट कंट्रोल जैसी एडवांस सुविधाओं के साथ आता है।

Specifications

कैपेसिटी
25 लीटर
पावर
2000W
प्रेशर
8 bar
बॉडी
प्लास्टिक

क्यों खरीदें

...

बड़े परिवार के लिए परफेक्ट

...

टच कंट्रोल पैनल

...

बिना उठे कंट्रोल करें

...

बिजली बचाने वाला फीचर

...

टिकाऊ और हार्ड वॉटर फ्रेंडली

क्यों खोजें विकल्प

...

कीमत काफी ज्यादा

...

2000W हीटिंग

...

वारंटी केवल 2 साल

यह एक लॉन्ग-लास्टिंग और हाई-प्रेशर रेसिस्टेंट गीजर है। इसमें ब्लूट डायमंड ग्लास-लाइन टैंक दिया गया है, जो कि 5-स्टार BEE एनर्जी रेटिंग के साथ आता है। इसकी खरीद पर 7 साल की वारंटी मिलती है, जो इसे टिकाऊ, सेफ और एनर्जी एफिशिएंट बनाता है।

Specifications

कैपेसिटी
15 लीटर
प्रेशर
8 Bar
हीटिंग एलिमेंट
ग्लास कोटेड
टैंक
ब्लू डायमंड ग्लास लाइन

क्यों खरीदें

...

2X ज्यादा रस्ट रेसिस्टेंस

...

बिजली की बचत

...

हाई-राइज बिल्डिंग के लिए उपयुक्त

...

हार्ड वाटर प्रोटेक्शन, लंबी लाइफ

...

छोटे बाथरूम में भी फिट

...

7 साल टैंक वारंटी

क्यों खोजें विकल्प

...

सिर्फ 2000W पावर

...

मेटल जितनी मजबूत नहीं

यह एक 10 लीटर का डिजिटल स्टोरेज गीजर है, जो खास तौर पर हार्ड वाटर एरिया और हाई-राइज बिल्डिंग्स के लिए बनाया गया है। इसमें 5 स्टार BEE रेटिंग दी गई है। इसमें डिजिटल डिस्प्ले और एडवांस्ड 4 लेयर्ड सेफ्टी दी गई है, जो इसे सुरक्षित, टिकाऊ और बिजली बचाने वाला बनाते हैं।

Specifications

कैपेसिटी
10 लीटर
प्रेशर
8 Bar
हीटिंग एलिमेंट
Incoloy 800 + Magnesium Anode
वारंटी
5 साल

क्यों खरीदें

...

5 स्टार एनर्जी रेटिंग

...

हार्ड वाटर रेजिस्टेंट

...

स्केल और रस्ट फ्री

...

एक्यूरेट टेंपरेचर कंट्रोल

क्यों खोजें विकल्प

...

फ्री इंस्टालेशन नहीं

...

10 लीटर क्षमता

यह 10 लीटर का स्टोरेज वाला वाटर हीटर है, जो छोटे परिवार और बाथरूम और किचन दोनों के लिए परफेक्ट है। इसमें ब्लू डायमंड ग्लास लाइन टैंक दिया गया है, जो कि पावरफुल 2000W हीटिंग एलिमेंट और BEE 5 स्टार रेटिंग के साथ आता है, जो इसे टिकाऊ और बिजली बचाने वाला बनाते हैं।

Specifications

कैपेसिटी
10 लीटर
पावर
2000W
बॉडी
एबीएस प्लास्टिक
रेटिंग
5 Star
वारंटी
5 साल टैंक

क्यों खरीदें

...

छोटे बाथरूम/किचन के लिए बेस्ट

...

तेज हीटिंग

...

बिजली की बचत

...

5 साल टैंक पर वारंटी

क्यों खोजें विकल्प

...

फ्री इंस्टालेशन नहीं

...

केवल 10 लीटर कैपेसिटी

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

