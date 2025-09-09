ठंड से पहले Geyser पर बंपर डिस्काउंट, फटाफट करें खरीदारी

गीजर की खरीद पर बंपर छूट मिल रही है। अभी सस्ते में गीजर खरीदने का शानदार मौका है, तो चलिए देखते हैं कुछ शानदार ऑप्शन्स

Tue, 9 Sep 2025 07:53 AM

वैसे तो गीजर की जरूरत ठंड में होती है, लेकिन अभी वाटर हीटर यानी गीजर पर बंपर डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। ऐसे में आप ठंड से कुछ दिन पहले सेल में वाटर हीटर को सस्ते में खरीद सकते हैं। इस वक्त डिमांड कम होती है। यही वजह है कि ठंड से पहले फेस्टिवल सीजन में वाटर हीटर को बेहद कम दाम में खरीदा जा सकता है। इस दौरान आप कई वैराइटी वाले गीजर को खरीद सकते हैं। यह गीजर एक बड़े डिस्प्ले के साथ आते हैं। ऐसे ही कुछ शानदार गीजर के आप्शन्स हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं...

यह एक एनर्जी-इफिशिएंट गीजर है, जो कि बड़ा स्टोरेज वॉटर हीटर है। यह 2000W पावरफुल हीटिंग एलिमेंट के साथ आता है, जो पानी को जल्दी गर्म करता है। इसका सुपीरियर ग्लासलाइन कोटेड टैंक हार्ड वाटर में भी स्केलिंग से बचाता है और गीजर की लाइफ बढ़ाता है। रस्ट-प्रूफ प्लास्टिक बॉडी और 3 लेवल सेफ्टी फीचर्स इसे और सुरक्षित बनाते हैं।

यह एक टिकाऊ, एनर्जी-इफिशिएंट गीजर हैं। यह वाटर हीटर डबल कोरोजन रेजिस्टेंस के साथ आता है, जिससे टैंक की लाइफ लंबी होती है। 4-Star रेटिंग और PUF इंसुलेशन बिजली की बचत करते हुए पानी को लंबे समय तक गर्म रखता है। मजबूत मेटल बॉडी बाथरूम के डेकोर में स्टाइल भी जोड़ती है।

यह एक एक छोटा, पावरफुल और बजट-फ्रेंडली गीजर हैं, जो 10 लीटर कैपेसिटी में आता है। इसमें 5-Star एनर्जी रेटिंग के साथ तेज़ हीटिंग टेक्नोलॉजी मिलती है। यह बजट फ्रेंडली वाटर हीटर है, जो कि छोटे साइज के लिए परफेक्ट ऑप्शन है।

यह एक प्रीमियम गीजर है, जो दमदार परफॉर्मेंस के साथ आता है। इस वाटर हीटर में 10 लीटर की कैपेसिटी मिलती है। यह वाटर हीटर Whirlflow टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो पानी को तेजी से और समान रूप से गर्म करता है। साथ ही इसका LED इंडिकेटर पानी के तापमान को कलर चेंज करके दिखाता है।

यह एक फीचर्स लोडेड गीजर है, जो कि 10 लीटर क्षमता में आता है। साथ ही इमसें 5 स्टार रेटिंग मिलती हैं, जो बिजली की बचत करता है और साथ ही स्टेनलेस स्टील एंटी रस्ट टैंक से लंबे समय तक टिकाऊ रहता है।

यह एक स्मार्ट और हाई-टेक गीजर है, जो कि 25 लीटर क्षमता में आता है। इसमें न सिर्फ फास्ट हीटिंग और ग्लास कोटेड टैंक है, बल्कि यह डिजिटल डिस्प्ले, टच पैनल और रिमोट कंट्रोल जैसी एडवांस सुविधाओं के साथ आता है।

यह एक लॉन्ग-लास्टिंग और हाई-प्रेशर रेसिस्टेंट गीजर है। इसमें ब्लूट डायमंड ग्लास-लाइन टैंक दिया गया है, जो कि 5-स्टार BEE एनर्जी रेटिंग के साथ आता है। इसकी खरीद पर 7 साल की वारंटी मिलती है, जो इसे टिकाऊ, सेफ और एनर्जी एफिशिएंट बनाता है।

यह एक 10 लीटर का डिजिटल स्टोरेज गीजर है, जो खास तौर पर हार्ड वाटर एरिया और हाई-राइज बिल्डिंग्स के लिए बनाया गया है। इसमें 5 स्टार BEE रेटिंग दी गई है। इसमें डिजिटल डिस्प्ले और एडवांस्ड 4 लेयर्ड सेफ्टी दी गई है, जो इसे सुरक्षित, टिकाऊ और बिजली बचाने वाला बनाते हैं।

यह 10 लीटर का स्टोरेज वाला वाटर हीटर है, जो छोटे परिवार और बाथरूम और किचन दोनों के लिए परफेक्ट है। इसमें ब्लू डायमंड ग्लास लाइन टैंक दिया गया है, जो कि पावरफुल 2000W हीटिंग एलिमेंट और BEE 5 स्टार रेटिंग के साथ आता है, जो इसे टिकाऊ और बिजली बचाने वाला बनाते हैं।

