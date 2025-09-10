सर्दियों के लिए बेस्ट हैं ये Geyser For Bathroom, तुरंत ही खौल जाएगा बर्फ जैसा ठंडा पानी, आज ही करें ऑर्डर
Geyser For Bathroom: सर्दियाों का मौसम आने ही वाला है। इस समय गीजर की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। इस सर्दी आप भी अपने लिए एक नया गीजर खरीद सकते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
Geyser For Bathroom: सर्दियों में गीजर की मदद से गर्म पानी किया जा सकता है। इस सीजन में गर्म पानी बेहद जरूरी होता है। इसकी मदद से आप जल्दी से नहाने, बर्तन धोने या घर के कामों के लिए गर्म पानी पा सकते हैं। यह बिजली से चलता है और कम समय में पानी गर्म कर देता है। गीजर के साथ आपको टेम्परेचर कंट्रोल, सेफ्टी वाल्व और ऑटो कट-ऑफ जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं, जिससे बिजली और पानी दोनों की बचत होती है। चाहें छोटा हो या बड़ा, हर तरह के परिवार के लिए गीजर अलग-अलग साइज में मिल जाएगा।
इस गीजर की कीमत 13,100 रुपये है। इसे 6,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 2KW की हीटिंग क्षमता दी गई है, जिससे पानी जल्दी गर्म हो जाता है। यह गीजर 5-स्टार BEE रेटिंग के साथ आता है, जिससे बिजली की खपत कम होती है। इसका ब्लू डायमंड ग्लास टैंक 2 गुना ज्यादा रस्ट-रेस्सिटेंट है। इसमें 15 लीटर की बड़ी स्टोरेज कैपेसिटी है, जो परिवार के लिए सही है।
Specifications
क्यों खरीदें
बिजली बचाने वाली 5-स्टार रेटिंग
2X रस्ट-रेस्सिटेंट टैंक
पावरफुल हीटिंग (2KW)
क्यों खोजें विकल्प
दीवार पर लगाने के लिए जगह की जरूरत
छोटे परिवार के लिए 15L ज्यादा
इस गीजर की कीमत 17,890 रुपये है, जिसे 53% डिस्काउंट के साथ 8,350 रुपये में खरीदा जा सकेगा। हर महीने 696 रुपये ईएमआई देकर भी इसे घर लाया जा सकता है। यह 5 स्टार रेटिंग के साथ आता है, जिससे बिजली की बचत होती है। इसमें Feroglas कोटेड टैंक दिया गया है, जो जंग से सुरक्षित रखता है। इसे हार्ड वॉटर के लिए खासतौर पर डिजाइन किया गया है। इसमें 15 लीटर की बड़ी क्षमता दी गई है। यह सेफ्टी फीचर्स के साथ पूरी तरह सुरक्षित है।
Specifications
क्यों खरीदें
5 स्टार रेटिंग से बिजली की बचत
हार्ड वॉटर के लिए खासतौर पर सही
रस्ट-रेस्सिटेंट फेरोग्लास टैंक
क्यों खोजें विकल्प
छोटे परिवार के लिए 15L ज्यादा
इसकी कीमत 5,999 रुपये है। यह 15 लीटर का गीजर पावरफुल 2000W हीटिंग एलिमेंट के साथ आता है, जिससे पानी जल्दी गर्म होता है। इसमें 5 स्टार रेटिंग दी गई है, जो बिजली की बचत सुनिश्चित करती है। इसका 8 बार प्रेशर सपोर्ट ऊंची बिल्डिंग के लिए सही रहेगी। इसमें 3 लेवल प्रोटेक्शन दिया गया है, जिसमें कैपिलरी थर्मोस्टेट, ऑटोमैटिक थर्मल कट-आउट और मल्टी-फंक्शनल वॉल्व मौजूद है। इसका कॉपर हीटिंग एलिमेंट और निकेल कोटिंग स्केल बनने से रोकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
3-लेवल सेफ्टी सिस्टम
कॉपर हीटिंग एलिमेंट
हार्ड वॉटर के लिए सही
बिजली की बचत (5-स्टार रेटिंग)
क्यों खोजें विकल्प
15L छोटे परिवार के लिए ज्यादा
लुक में कम प्रीमियम
इसकी कीमत 38% डिस्काउंट के साथ 3,899 रुपये हो गई है। इसमें 3000W की पावरफुल हीटिंग दी गई है, जिससे पानी तुरंत गर्म हो जाता है। यह छोटे परिवार या रसोई और बाथरूम में तुरंत इस्तेमाल के लिए सही है। इसका मल्टी-लेयर्ड सेफ्टी सिस्टम इस्तेमाल के लिए सही है। यह 5 लीटर क्षमता के साथ आता है, जिससे यह छोटी फैमिली के लिए सही रहेगा। इस गीजर पर 5 साल की इनर टैंक वारंटी देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
इंस्टेंट हीटिंग (3000W पावर)
कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश डिजाइन
किचन और बाथरूम दोनों के लिए सही
5 साल टैंक वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
केवल 5 लीटर क्षमता (बड़े परिवार के लिए पर्याप्त नहीं)
बिजली की ज्यादा खपत
इसकी कीमत 2,699 रुपये है। यह 5 स्टार रेटिंग के साथ आता है, जिससे बिजली की बचत होती है। इसकी 10 लीटर क्षमता छोटे से मीडियम परिवार के लिए सही रहेगी। इसमें मल्टीपल सेफ्टी सिस्टम दिए गए हैं, जो इस्तेमाल के लिए सुरक्षित रहेगी। इसका एंटी-रस्ट कोटिंग टैंक जंग से दूर रहता है। यह ऑटोमैटिक ऑपरेशन वाला गीजर है। इस पर 5 साल की टैंक वारंटी देती है।
Specifications
क्यों खरीदें
5 स्टार से बिजली की बचत
10L क्षमता
मल्टीपल सेफ्टी फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टेंट हीटिंग नहीं
बड़े परिवार के लिए कम क्षमता
यह एक किफायती ऑप्शन है। इसकी कीमत 2,899 रुपये है। यह गीजर मजबूत ABS आउटर बॉडी और SS टैंक के साथ आता है। इसमें कॉपर हीटिंग एलिमेंट दिया गया है, जो फास्ट हीटिंग की सुविधा देता है। यह गीजर 6 बार प्रेशर तक आसानी से सहन कर सकता है। इसकी सबसे खास बात है कि यह वेल्ड-फ्री जॉइंट डिजाइन के साथ आता है। इसमें फायर रिटार्डेंट केबल और नियॉन इंडिकेटर भी दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
मजबूत ABS और SS बॉडी
कॉपर एलिमेंट
ऊंची इमारतों के लिए सही
बेहतर सुरक्षा फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
प्रोडक्ट वारंटी सिर्फ 1 साल
इंस्टेंट गीजर की तुलना में पानी गर्म करने में थोड़ा समय लगेगा
इसकी कीमत 16,490 रुपये है, जिसे 61% डिस्काउंट के साथ 6,399 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 25 लीटर की बड़ी क्षमता है, जो लगातार गर्म पानी की जरूरत को आसानी से पूरा करता है। इसका इपॉक्सी कोटेड टैंग जंग से इसे सुरक्षित रखेगा। यह गीजर 8 बार प्रेशर कम्पैटिबिलिटी के साथ आता है। इसमें 5 स्टार एनर्जी रेटिंग दी गई है, जिससे बिजली की खपत कम होती है। इस पर 5 साल टैंक वारंटी दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ी 25L क्षमता
5 स्टार रेटिंग से बिजली की बचत
हाई-प्रेशर (8 बार) सपोर्ट
रस्ट-रेस्सिेंट टैंक और मजबूत बॉडी
क्यों खोजें विकल्प
कॉम्पैक्ट जगह में फिट करना मुश्किल
इंस्टेंट गीजर की तुलना में पानी गर्म करने में समय लेगा
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।