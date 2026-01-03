जानलेवा हो सकता है गीजर, हमेशा खरीदें ये फुल सेफ्टी स्टैंडर्ड Geysers

संक्षेप: गीजर से गैस लीक होने या फिर गीजर में ब्लास्ट होने की घटनाएं बढ़ गई हैं। ऐसे में गीजर खरीदते वक्त कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए..

Follow Us on

Jan 03, 2026 10:37 pm IST

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

अगर आप अपने घर के लिए गीजर खरीदने की सोच रहे हैं, तो ज़रा सावधान हो जाएँ, क्योंकि बिना सोचे-समझे गीजर खरीदना भारी पड़ सकता है। ऐसे में हम आपके लिए हाई सेफ्टी फीचर्स वाले गीजर की एक लिस्ट लेकर आए हैं, जो गीजर को ब्लास्ट होने से बचाते हैं और आपको व आपके घर को सुरक्षित रखते हैं। अमेज़न पर ऐसे कई शानदार गीजर उपलब्ध हैं, जो न सिर्फ़ एडवांस सेफ्टी फीचर्स से लैस हैं, बल्कि किफायती कीमत पर भी खरीदे जा सकते हैं। इन गीजर की खरीद पर बंपर डिस्काउंट ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं। इससे आप इन गीजर को बेहद कम दाम में खरीद पाएंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

यह एक एनर्जी-एफिशिएंट और भरोसेमंद स्टोरेज वॉटर हीटर है, जिसे खासतौर पर घरों और हाई-राइज़ बिल्डिंग्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 10 लीटर की क्षमता, Glass-Lined टैंक और 100% कॉपर हीटिंग एलिमेंट मिलता है। फिलहाल यह गीजर 52% की छूट के साथ सिर्फ 4,999 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications क्षमता 10 लीटर एनर्जी रेटिंग 5-Star हीटिंग एलिमेंट 100% कॉपर वारंटी 2 साल प्रोडक्ट, 5 साल टैंक क्यों खरीदें 5-Star एनर्जी रेटिंग, बिजली की बचत 10 लीटर स्टोरेज कैपेसिटी Glass-Lined टैंक, जंग से सुरक्षा Rust-Proof प्री-कोटेड बॉडी क्यों खोजें विकल्प इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से लग सकता है बड़े परिवार के लिए 10L क्षमता सीमित हो सकती है

यह एक हाई-कैपेसिटी और एनर्जी-एफिशिएंट स्टोरेज वॉटर हीटर है, जिसे बड़े परिवारों और हाई-राइज़ अपार्टमेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 25 लीटर की क्षमता, Ultra-Diamond Glassline टैंक और Whirlflow Technology मिलती है, जो तेज़ और ज़्यादा हॉट वॉटर आउटपुट देती है। फिलहाल यह गीजर 52% की छूट के साथ सिर्फ 7,499 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications क्षमता 25 लीटर टैंक Ultra-Diamond Glassline वारंटी 5 साल टैंक वारंटी प्रेशर रेटिंग 8 Bar क्यों खरीदें 25 लीटर स्टोरेज कैपेसिटी, बड़े परिवार के लिए उपयुक्त Whirlflow Technology से 20% ज़्यादा हॉट वॉटर Ultra-Diamond Glassline टैंक, लंबी लाइफ BEE 5-Star एनर्जी रेटिंग High-Rise बिल्डिंग्स के लिए उपयुक्त (8 Bar प्रेशर) Nickel Coated Copper Heating Element क्यों खोजें विकल्प साइज बड़ा होने के कारण छोटी बाथरूम में फिटिंग मुश्किल हो सकती है इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से लग सकता है

यह एक कॉम्पैक्ट और पावरफुल इंस्टेंट वॉटर हीटर है, जिसे किचन और बाथरूम दोनों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 5 लीटर की क्षमता, 3000W का पावरफुल हीटिंग एलिमेंट और Advanced 4-Layer Safety मिलती है। फिलहाल यह गीजर 40% की छूट के साथ सिर्फ 3,749 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications क्षमता 5 लीटर पावर 3000W वारंटी 2 साल प्रोडक्ट, 2 साल हीटिंग एलिमेंट, 5 साल इनर टैंक इनर टैंक 304 Stainless Steel क्यों खरीदें 3000W पावरफुल इंस्टेंट हीटिंग 5 लीटर क्षमता, किचन व छोटे बाथरूम के लिए आदर्श 304 स्टेनलेस स्टील इनर टैंक एनर्जी एफिशिएंट इंसुलेशन क्यों खोजें विकल्प बड़ी फैमिली के लिए 5L क्षमता सीमित स्टोरेज गीजर जैसा लंबा हॉट वॉटर सप्लाई नहीं देता

यह एक प्रीमियम और हाई-कैपेसिटी स्टोरेज वॉटर हीटर है, जिसे बड़े परिवारों और हाई-राइज़ अपार्टमेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 25 लीटर की क्षमता, 5-Star एनर्जी रेटिंग और मल्टीपल सेफ्टी सिस्टम्स मिलते हैं। फिलहाल यह गीजर 38% की छूट के साथ सिर्फ 7,599 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications क्षमता 25 लीटर एनर्जी रेटिंग 5-Star प्रेशर रेटिंग 8 Bar वारंटी 10 साल टैंक क्यों खरीदें 25 लीटर स्टोरेज कैपेसिटी, बड़े परिवार के लिए उपयुक्त 5-Star एनर्जी रेटिंग, बिजली की बचत Magnesium Anode से जंग और हार्ड वॉटर से सुरक्षा Child Safety Mode और 4-in-1 Safety Valve क्यों खोजें विकल्प इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से देना होता है साइज बड़ा होने से छोटी बाथरूम में फिट करना मुश्किल हो सकता है

यह एक प्रीमियम और भरोसेमंद स्टोरेज वॉटर हीटर है, जिसे बड़े परिवारों और लंबे शावर के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 25 लीटर की क्षमता, Titanium Plus Technology और Smart Bath Logic मिलती है, जो बेहतर परफॉर्मेंस और एनर्जी सेविंग सुनिश्चित करती है। फिलहाल यह गीजर 50% की छूट के साथ सिर्फ 8,499 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications क्षमता 25 लीटर एनर्जी रेटिंग BEE 4-Star टैंक कोटिंग Titanium Enamel बॉडी ABS, रस्टप्रूफ सेफ्टी 3-लेयर सेफ्टी वारंटी 7 साल टैंक क्यों खरीदें 25 लीटर स्टोरेज कैपेसिटी, लंबी बाथिंग के लिए उपयुक्त Titanium Enamel Coating से जंग और हार्ड वॉटर से सुरक्षा 40% तक एनर्जी सेविंग ABS बॉडी, रस्टप्रूफ डिज़ाइन क्यों खोजें विकल्प 5-Star की तुलना में एनर्जी एफिशिएंसी थोड़ी कम कुछ राज्यों में फ्री इंस्टॉलेशन उपलब्ध नहीं

यह एक बजट-फ्रेंडली और एनर्जी-एफिशिएंट स्टोरेज वॉटर हीटर है, जिसे छोटे से मीडियम परिवारों के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 15 लीटर की क्षमता, 5-Star एनर्जी रेटिंग और मल्टीपल सेफ्टी सिस्टम मिलता है। फिलहाल यह गीजर 52% की छूट के साथ सिर्फ 3,679 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications क्षमता 15 लीटर एनर्जी रेटिंग BEE 5-Star पावर 2000W प्रेशर रेटिंग 8 Bar वारंटी 1 साल प्रोडक्ट क्यों खरीदें 15 लीटर स्टोरेज कैपेसिटी, 2–3 लोगों के लिए उपयुक्त BEE 5-Star रेटिंग, कम बिजली खपत मजबूत मेटल आउटर बॉडी 100% ISI मार्क्ड कॉपर हीटिंग एलिमेंट क्यों खोजें विकल्प ब्रांड सर्विस नेटवर्क बड़े ब्रांड्स से सीमित डिज़ाइन सिंपल और थोड़ा भारी

यह एक एनर्जी-एफिशिएंट और भरोसेमंद स्टोरेज वॉटर हीटर है, जिसे डेली यूज़ और हाई-राइज़ अपार्टमेंट्स के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। इसमें 10 लीटर की क्षमता, Glass-Lined टैंक और 100% कॉपर हीटिंग एलिमेंट मिलता है। फिलहाल यह गीजर 52% की छूट के साथ सिर्फ 4,999 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications क्षमता 10 लीटर एनर्जी रेटिंग BEE 5-Star हीटिंग एलिमेंट 100% कॉपर वारंटी 2 साल प्रोडक्ट, 5 साल टैंक क्यों खरीदें 10 लीटर स्टोरेज कैपेसिटी BEE 5-Star एनर्जी रेटिंग High-Rise बिल्डिंग्स के लिए उपयुक्त Rust-Proof प्री-कोटेड मेटल बॉडी क्यों खोजें विकल्प बड़े परिवार के लिए 10L क्षमता सीमित इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से लग सकता है

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।