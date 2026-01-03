जानलेवा हो सकता है गीजर, हमेशा खरीदें ये फुल सेफ्टी स्टैंडर्ड Geysers
गीजर से गैस लीक होने या फिर गीजर में ब्लास्ट होने की घटनाएं बढ़ गई हैं। ऐसे में गीजर खरीदते वक्त कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए..
अगर आप अपने घर के लिए गीजर खरीदने की सोच रहे हैं, तो ज़रा सावधान हो जाएँ, क्योंकि बिना सोचे-समझे गीजर खरीदना भारी पड़ सकता है। ऐसे में हम आपके लिए हाई सेफ्टी फीचर्स वाले गीजर की एक लिस्ट लेकर आए हैं, जो गीजर को ब्लास्ट होने से बचाते हैं और आपको व आपके घर को सुरक्षित रखते हैं। अमेज़न पर ऐसे कई शानदार गीजर उपलब्ध हैं, जो न सिर्फ़ एडवांस सेफ्टी फीचर्स से लैस हैं, बल्कि किफायती कीमत पर भी खरीदे जा सकते हैं। इन गीजर की खरीद पर बंपर डिस्काउंट ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं। इससे आप इन गीजर को बेहद कम दाम में खरीद पाएंगे।
1. AO Smith Geyser 15 Ltr With 5 Star BEE Rating, Vertical Water Heater | Geyser 15+ Litre For High Rise Building | 7 Year Tank Warranty, 2 Year Comprehensive Warranty | SDS-GREEN-015
यह एक एनर्जी-एफिशिएंट और भरोसेमंद स्टोरेज वॉटर हीटर है, जिसे खासतौर पर घरों और हाई-राइज़ बिल्डिंग्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 10 लीटर की क्षमता, Glass-Lined टैंक और 100% कॉपर हीटिंग एलिमेंट मिलता है। फिलहाल यह गीजर 52% की छूट के साथ सिर्फ 4,999 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
5-Star एनर्जी रेटिंग, बिजली की बचत
10 लीटर स्टोरेज कैपेसिटी
Glass-Lined टैंक, जंग से सुरक्षा
Rust-Proof प्री-कोटेड बॉडी
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से लग सकता है
बड़े परिवार के लिए 10L क्षमता सीमित हो सकती है
2. Orient Electric Aquator Edge Geyser|25L Storage Water Heater| Faster Heating with Whirlflow Technology| Ultra Diamond Glassline Tank | BEE 5-star rated | High Rise Compatible |5 years tank warranty
यह एक हाई-कैपेसिटी और एनर्जी-एफिशिएंट स्टोरेज वॉटर हीटर है, जिसे बड़े परिवारों और हाई-राइज़ अपार्टमेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 25 लीटर की क्षमता, Ultra-Diamond Glassline टैंक और Whirlflow Technology मिलती है, जो तेज़ और ज़्यादा हॉट वॉटर आउटपुट देती है। फिलहाल यह गीजर 52% की छूट के साथ सिर्फ 7,499 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
25 लीटर स्टोरेज कैपेसिटी, बड़े परिवार के लिए उपयुक्त
Whirlflow Technology से 20% ज़्यादा हॉट वॉटर Ultra-Diamond Glassline टैंक, लंबी लाइफ
BEE 5-Star एनर्जी रेटिंग
High-Rise बिल्डिंग्स के लिए उपयुक्त (8 Bar प्रेशर)
Nickel Coated Copper Heating Element
क्यों खोजें विकल्प
साइज बड़ा होने के कारण छोटी बाथरूम में फिटिंग मुश्किल हो सकती है
इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से लग सकता है
3. V-Guard Zio Geyser 5 Litre Instant Water Heater | Advanced Multi-Layered Safety | 3000 W Powerful Heating | Suitable For Kitchen & Bathroom | 5 Year Inner Tank Warranty by V-Guard | White-Blue
यह एक कॉम्पैक्ट और पावरफुल इंस्टेंट वॉटर हीटर है, जिसे किचन और बाथरूम दोनों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 5 लीटर की क्षमता, 3000W का पावरफुल हीटिंग एलिमेंट और Advanced 4-Layer Safety मिलती है। फिलहाल यह गीजर 40% की छूट के साथ सिर्फ 3,749 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
3000W पावरफुल इंस्टेंट हीटिंग
5 लीटर क्षमता, किचन व छोटे बाथरूम के लिए आदर्श
304 स्टेनलेस स्टील इनर टैंक
एनर्जी एफिशिएंट इंसुलेशन
क्यों खोजें विकल्प
बड़ी फैमिली के लिए 5L क्षमता सीमित
स्टोरेज गीजर जैसा लंबा हॉट वॉटर सप्लाई नहीं देता
4. Bajaj Shield Series New Shakti Vertical Storage Water Heater, 5-Star Rated Geyser, Multiple Safety Systems for High Rise Buildings/Home, 10-Yr Tank, 6-Yr Element & 4-Yr Product Warranty, White, 25L
यह एक प्रीमियम और हाई-कैपेसिटी स्टोरेज वॉटर हीटर है, जिसे बड़े परिवारों और हाई-राइज़ अपार्टमेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 25 लीटर की क्षमता, 5-Star एनर्जी रेटिंग और मल्टीपल सेफ्टी सिस्टम्स मिलते हैं। फिलहाल यह गीजर 38% की छूट के साथ सिर्फ 7,599 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
25 लीटर स्टोरेज कैपेसिटी, बड़े परिवार के लिए उपयुक्त
5-Star एनर्जी रेटिंग, बिजली की बचत
Magnesium Anode से जंग और हार्ड वॉटर से सुरक्षा
Child Safety Mode और 4-in-1 Safety Valve
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से देना होता है
साइज बड़ा होने से छोटी बाथरूम में फिट करना मुश्किल हो सकता है
5. Racold Eterno Pro Storage Water Heater (Geyser)25L-ABS Body-Corrosion Prevention with Titanium Enameled Coating,7Yrs Tank Warranty,Energy Efficient,Free Standard Installation & Pipes,BEE 4 star rating
यह एक प्रीमियम और भरोसेमंद स्टोरेज वॉटर हीटर है, जिसे बड़े परिवारों और लंबे शावर के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 25 लीटर की क्षमता, Titanium Plus Technology और Smart Bath Logic मिलती है, जो बेहतर परफॉर्मेंस और एनर्जी सेविंग सुनिश्चित करती है। फिलहाल यह गीजर 50% की छूट के साथ सिर्फ 8,499 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
25 लीटर स्टोरेज कैपेसिटी, लंबी बाथिंग के लिए उपयुक्त
Titanium Enamel Coating से जंग और हार्ड वॉटर से सुरक्षा
40% तक एनर्जी सेविंग
ABS बॉडी, रस्टप्रूफ डिज़ाइन
क्यों खोजें विकल्प
5-Star की तुलना में एनर्जी एफिशिएंसी थोड़ी कम
कुछ राज्यों में फ्री इंस्टॉलेशन उपलब्ध नहीं
6. Longway Superb 15 Liters 5 Star Rated Automatic Storage Water Heater for Home | Water Geyser | Electric Geyser with Multiple Safety System & Anti-Rust Coating | 5 Years Warranty on Tank | Gray
यह एक बजट-फ्रेंडली और एनर्जी-एफिशिएंट स्टोरेज वॉटर हीटर है, जिसे छोटे से मीडियम परिवारों के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 15 लीटर की क्षमता, 5-Star एनर्जी रेटिंग और मल्टीपल सेफ्टी सिस्टम मिलता है। फिलहाल यह गीजर 52% की छूट के साथ सिर्फ 3,679 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
15 लीटर स्टोरेज कैपेसिटी, 2–3 लोगों के लिए उपयुक्त
BEE 5-Star रेटिंग, कम बिजली खपत
मजबूत मेटल आउटर बॉडी
100% ISI मार्क्ड कॉपर हीटिंग एलिमेंट
क्यों खोजें विकल्प
ब्रांड सर्विस नेटवर्क बड़े ब्रांड्स से सीमित
डिज़ाइन सिंपल और थोड़ा भारी
7. CG-Magnamix 10 Ltr Storage Water Heater (Geyser) | 5 Star Rated | High Rise Compatible | Glasslined Tank | Copper Element | Rust Proof Body | 100% Copper Element | 2 Yrs Product & 5 Yrs Tank Warranty
यह एक एनर्जी-एफिशिएंट और भरोसेमंद स्टोरेज वॉटर हीटर है, जिसे डेली यूज़ और हाई-राइज़ अपार्टमेंट्स के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। इसमें 10 लीटर की क्षमता, Glass-Lined टैंक और 100% कॉपर हीटिंग एलिमेंट मिलता है। फिलहाल यह गीजर 52% की छूट के साथ सिर्फ 4,999 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
10 लीटर स्टोरेज कैपेसिटी
BEE 5-Star एनर्जी रेटिंग
High-Rise बिल्डिंग्स के लिए उपयुक्त
Rust-Proof प्री-कोटेड मेटल बॉडी
क्यों खोजें विकल्प
बड़े परिवार के लिए 10L क्षमता सीमित
इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से लग सकता है
