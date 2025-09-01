Samsung 5G फोन 6 साल तक नहीं होगा पुराना, केवल ₹11499 में 50MP ट्रिपल कैमरा

सैमसंग का 50MP ट्रिपल कैमरा सेटअप वाला स्मार्टफोन Galaxy M16 5G ग्राहक खास डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं। इस फोन को कंपनी पूरे 6 साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट्स देने वाली है, जिससे यह लंबे वक्त तक खराब ना हो।

साउथ कोरियन टेक कंपनी Samsung के डिवाइसेज भारतीय मार्केट में खूब पसंद किए जाते हैं और चुनिंदा डिवाइसेज पर खास छूट का फायदा ग्राहकों को मिलता है। अगर आप एक ऐसा फोन चाहते हैं, जो सालों-साल चले और लेटेस्ट अपडेट्स ऑफर करे तो बड़ी रकम खर्च करने की जरूरत नहीं है। Samsung की M-सीरीज का धाकड़ डिवाइस Galaxy M16 5G ग्राहकों को खास डिस्काउंट पर मिल रहा है।

किसी भी फोन को जब तक लेटेस्ट अपडेट्स और फीचर्स मिलते रहते हैं, उसके पुराना होने का एहसास नहीं होता। ज्यादातर बजट डिवाइसेज एक या दो साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट्स ऑफर करते हैं और ऐसे में Samsung इकलौती कंपनी है, जिसका बजट डिवाइस पूरे छह साल तक अपडेट्स देगा। इसके अलावा भरोसेमंद ब्रैंड होने के चलते कंपनी का हार्डवेयर भी लंबे वक्त तक खराब नहीं होता।

यहां सस्ता मिल रहा है Galaxy M16 5G ऑनलाइन शॉपिंग साइट Amazon पर Galaxy M16 5G को 15,999 रुपये के बजाय 11,499 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर लिस्ट किया गया है। इस फोन पर कैशबैक, नो-कार्ड EMI और अन्य ऑफर्स का फायदा अलग से मिल रहा है। पुराना फोन एक्सचेंज करने वालों को अधिकतम 10,900 रुपये तक की छूट मिल सकती है। यह फोन ब्लश पिंक, मिंट ग्रीन और थंडर ब्लैक कलर ऑप्शंस में उपलब्ध है।

ऐसे हैं Galaxy M16 5G के स्पेसिफिकेशंस सैमसंग फोन में MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर दिया गया है, जिसे 422K+ AnTuTu स्कोर मिला है और Android 14 पर बेस्ड One UI 6 पर आउट-ऑफ-द-बॉक्स काम करता है। 6.7 इंच का FHD+ Super AMOLED डिस्प्ले 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ स्मूद विजुअल एक्सपीरियंस देता है। सेफ्टी के लिए Samsung Wallet, Knox Security और 6 साल तक सॉफ्टवेयर व सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते हैं, साथ ही Google का AI-पावर्ड Circle to Search भी मौजूद है।