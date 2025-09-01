Samsung 5G फोन 6 साल तक नहीं होगा पुराना, केवल ₹11499 में 50MP ट्रिपल कैमरा get updates for 6 years with this samsung phone offering 50MP triple camera check Galaxy M16 5G deal, Gadgets Hindi News - Hindustan
Samsung 5G फोन 6 साल तक नहीं होगा पुराना, केवल ₹11499 में 50MP ट्रिपल कैमरा

सैमसंग का 50MP ट्रिपल कैमरा सेटअप वाला स्मार्टफोन Galaxy M16 5G ग्राहक खास डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं। इस फोन को कंपनी पूरे 6 साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट्स देने वाली है, जिससे यह लंबे वक्त तक खराब ना हो। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 02:21 PM
साउथ कोरियन टेक कंपनी Samsung के डिवाइसेज भारतीय मार्केट में खूब पसंद किए जाते हैं और चुनिंदा डिवाइसेज पर खास छूट का फायदा ग्राहकों को मिलता है। अगर आप एक ऐसा फोन चाहते हैं, जो सालों-साल चले और लेटेस्ट अपडेट्स ऑफर करे तो बड़ी रकम खर्च करने की जरूरत नहीं है। Samsung की M-सीरीज का धाकड़ डिवाइस Galaxy M16 5G ग्राहकों को खास डिस्काउंट पर मिल रहा है।

किसी भी फोन को जब तक लेटेस्ट अपडेट्स और फीचर्स मिलते रहते हैं, उसके पुराना होने का एहसास नहीं होता। ज्यादातर बजट डिवाइसेज एक या दो साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट्स ऑफर करते हैं और ऐसे में Samsung इकलौती कंपनी है, जिसका बजट डिवाइस पूरे छह साल तक अपडेट्स देगा। इसके अलावा भरोसेमंद ब्रैंड होने के चलते कंपनी का हार्डवेयर भी लंबे वक्त तक खराब नहीं होता।

discount

12% OFF

Samsung Galaxy M13 5G

Samsung Galaxy M13 5G

  • checkAqua Green
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage
amazon-logo

₹14900

₹16999

खरीदिये

Realme P4 5G

Realme P4 5G

  • checkPink
  • check8GB RAM
  • check128GB Storage

₹17499

और जाने

Redmi 15 5G

Redmi 15 5G

  • checkMidnight Black
  • check6GB / 8GB RAM
  • check128GB / 256GB Storage

₹14999

और जाने

Xiaomi Redmi Note 14 SE 5G

Xiaomi Redmi Note 14 SE 5G

  • checkCrimson Red (Crimson Art)
  • check6GB RAM
  • check128GB Storage

₹14999

और जाने

discount

18% OFF

Vivo T4X

Vivo T4X

  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage
  • check6.72 inches Display Size
amazon-logo

₹14737

₹17999

खरीदिये

Realme 14x

Realme 14x

  • checkCrystal Black
  • check6 GB / 8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹14199

खरीदिये

discount

20% OFF

Realme Narzo 70 Turbo

Realme Narzo 70 Turbo

  • checkTurbo Yellow
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹15930

₹19999

खरीदिये

ये भी पढ़ें:₹15 हजार से कम में धाकड़ लैपटॉप खरीदने का मौका, ये रही टॉप मॉडल्स की लिस्ट

यहां सस्ता मिल रहा है Galaxy M16 5G

ऑनलाइन शॉपिंग साइट Amazon पर Galaxy M16 5G को 15,999 रुपये के बजाय 11,499 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर लिस्ट किया गया है। इस फोन पर कैशबैक, नो-कार्ड EMI और अन्य ऑफर्स का फायदा अलग से मिल रहा है। पुराना फोन एक्सचेंज करने वालों को अधिकतम 10,900 रुपये तक की छूट मिल सकती है। यह फोन ब्लश पिंक, मिंट ग्रीन और थंडर ब्लैक कलर ऑप्शंस में उपलब्ध है।

ऐसे हैं Galaxy M16 5G के स्पेसिफिकेशंस

सैमसंग फोन में MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर दिया गया है, जिसे 422K+ AnTuTu स्कोर मिला है और Android 14 पर बेस्ड One UI 6 पर आउट-ऑफ-द-बॉक्स काम करता है। 6.7 इंच का FHD+ Super AMOLED डिस्प्ले 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ स्मूद विजुअल एक्सपीरियंस देता है। सेफ्टी के लिए Samsung Wallet, Knox Security और 6 साल तक सॉफ्टवेयर व सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते हैं, साथ ही Google का AI-पावर्ड Circle to Search भी मौजूद है।

ये भी पढ़ें:भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले iPhone पर सीधे ₹10 हजार की छूट, लिमिटेड टाइम ऑफर

कैमरा सेटअप में 50MP का मेन वाइड एंगल लेंस, 5MP अल्ट्रा वाइड और 2MP मैक्रो लेंस के साथ 13MP का फ्रंट कैमरा शामिल है। पावर के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो 25W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

