अब 99 रुपये में Unlimited Data, कंपनी ने कराई मौज, अब बिंदास लें फेवरेट मूवी का मजा

Vodafone Idea का 99 रुपये वाला डेटा वाउचर अब अनलिमिटेड डेटा के साथ आता है। इस प्लान के साथ आपको हर दिन 20GB डेटा मिलता है। इस तरह, आपको दो दिनों में इस्तेमाल करने के लिए कुल 40GB डेटा मिलता है। डेली 20GBG डेटा लिमिट समाप्त जाने के बाद भी आप 64Kbps की स्पीड से इंटरनेट यूज करना जारी रख सकते हैं।

Vodafone Idea ने अपने ग्राहकों को शानदार तोहफा दिया है। कंपनी ने अपने 99 रुपये के प्लान में एक बड़ा बदलाव कर दिया है। पुराने ग्राहकों के लिए, 99 रुपये का प्रीपेड प्लान पहले से ही मौजूद था। उस प्लान में 14 दिनों की सर्विस वैलिडिटी और 200MB डेटा मिलता था। अब कंपनी ने 99 रुपये के प्लान में एक दिलचस्प बदलाव करके सबसे हैरान कर दिया है। कंपनी ने अब इस प्लान में डेटा खत्म होने का झंझट खत्म कर दिया है और यूजर डेटा खत्म होने का टेंशन लिए बगैर ही जितना मर्जी उतना इंटरनेट चला सकते हैं और अपनी फेवरेट मूवी और शो एन्जॉय कर सकेंगे। वीआई पहले से ही अपने प्रीपेड प्लान्स के साथ अनलिमिटेड डेटा ऑफर करती है, जो 4G और 5G दोनों के लिए उपलब्ध है। यह अनलिमिटेड डेटा एक लिमिट के साथ आता है और इसमें 300GB की कैपिंग रहती है। अच्छी बात यह है कि अब, वीआई ने अपने 4G डेटा वाउचर्स के साथ भी अनलिमिटेड डेटा देना शुरू कर दिया है। यह एक डेटा पैक है और कंपनी ने इसके साथ अनलिमिटेड डेटा दे रही है। चलिए डिटेल में जानते हैं अब इस प्लान में क्या-क्या मिलेगा...

Vi का 99 रुपये का डेटा वाउचर

वोडाफोन आइडिया का 99 रुपये वाला डेटा वाउचर अनलिमिटेड डेटा के साथ आता है। हालांकि, यह कोई नया प्लान नहीं है। 99 रुपये वाला डेटा वाउचर पहले से ही मौजूद था, और यह देश के हर टेलीकॉम सर्कल में ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। 99 रुपये वाले प्लान की वैलिडिटी 2 दिनों की है। यह सर्विस वैलिडिटी नहीं है, यह सिर्फ डेटा वाउचर की अलग से वैलिडिटी है। ध्यान दें कि डेटा वाउचर आम तौर पर ग्राहकों को कोई सर्विस वैलिडिटी नहीं देते हैं। डेटा वाउचर से रिचार्ज करने और इसके फायदों का इस्तेमाल करने के लिए, आपके पास पहले से एक एक्टिव बेस प्रीपेड प्लान होना जरूरी है।