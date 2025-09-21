₹23000 से कम में व्हर्लपूल का 3-डोर रेफ्रिजरेटर, Amazon Sale में सस्ते मिल रहे ये ब्रांडेड फ्रिज

नया फ्रिज खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यह खरीदारी करने का सही समय हो सकता है। Amazon Great Indian Festival सेल में ब्रांडेड रेफ्रिजरेटर किफायती कीमत पर मिल रहे हैं। यहां हम 25 हजार से से कम में मिल रहे बेस्ट डील्स की लिस्ट तैयार की है।

नया फ्रिज खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यह खरीदारी करने का सही समय हो सकता है। Amazon Great Indian Festival सेल में होम अप्लायंसेस पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है। सेल में टॉप ब्रांड्स के रेफ्रिजरेटर भी किफायती कीमत पर मिल रहे हैं। अगर आप टू-डोर या थ्री-डोर रेफ्रिजरेटर का प्लान कर रहे हैं लेकिन 25 हजार से ज्यादा खर्च नहीं करना चाहता हैं, तो यहां हमने कुछ बेस्ट डील्स की लिस्ट तैयार की है। लिस्ट में 23,000 रुपये का तीन डोर वाला फ्रिज भी है। देखें पांच बेस्ट डील्स...

Godrej

35,790 एमआरपी वाला हायर का यह रेफ्रिजरेटर 39 फीसदी छूट के साथ सेल में 21,690 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। ऑफर्स की डिटेल आप अमेजन पर जाकर चेक कर सकते हैं। यह 223 लीटर का डबल-डोर रेफ्रिजरेटर है और इसमें फ्रीजर टॉप पर है। यह 3 स्टार रेटिंग के साथ आता है।

Whirlpool

33,650 एमआरपी वाला व्हर्लपूल का यह रेफ्रिजरेटर 32 फीसदी छूट के साथ सेल में 22,990 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। ऑफर्स की डिटेल आप अमेजन पर जाकर चेक कर सकते हैं। यह 215 लीटर का ट्रिपल-डोर रेफ्रिजरेटर है। यह दिखने में भी स्टाइलिश है और अलग-अलग चीजों के लिए ढेर सारे स्टोरेज प्रदान करता है। यह फाइव स्टार रेटिंग के साथ आता है।

IFB

37,990 एमआरपी वाला हायर का यह रेफ्रिजरेटर 34 फीसदी छूट के साथ सेल में 24,990 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। कूपन क्लेम करके इसकी कीमत को सीधे 2000 रुपये कम किया जा सकता है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। ऑफर्स की डिटेल आप अमेजन पर जाकर चेक कर सकते हैं। यह 241 लीटर का डबल-डोर रेफ्रिजरेटर है और इसमें फ्रीजर टॉप पर है। यह 3 स्टार रेटिंग के साथ आता है।

Haier

37,490 एमआरपी वाला हायर का यह रेफ्रिजरेटर 33 फीसदी छूट के साथ सेल में 24,990 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। ऑफर्स की डिटेल आप अमेजन पर जाकर चेक कर सकते हैं। यह 237 लीटर का बॉटम माउंट डबल-डोर रेफ्रिजरेटर है। यह दिखने में भी स्टाइलिश है और अलग-अलग चीजों के लिए ढेर सारे स्टोरेज प्रदान करता है। यह 3 स्टार रेटिंग के साथ आता है। यह इन्वर्टर पर भी चल सकता है।

