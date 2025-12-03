SALE में मचेगी लूट, 4590 रुपये में लें वॉशिंग मशीन, 5999 में घर लाएं Smart TV, देखें लिस्ट
Smart TV या फिर वॉशिंग मशीन खरीदने का प्लान है, तो आपके लिए अच्छी खबर है। थॉमसन अपने प्रोडक्ट रेंज पर बड़े ऑफर दे रहा है, जिसमें 5 दिसंबर, 2025 से FLIPKART पर शुरू होने वाली BUY BUY 2025 SALE के दौरान वॉशिंग मशीन 4,590 रुपये से और टीवी 5999 रुपये की शुरुआती कीमतों पर मिल रहे हैं।
इसके अलावा, ब्रांड अलग-अलग टीवी सीरीज, जैसे कि नए लॉन्च हुए JIO TELE OS टीवी, MEMEC टीवी और Mini QD LED टीवी पर भी ऑफर दे रहा है। नीचे देखें लिस्ट...
इन टीवी मॉडल्स पर डिस्काउंट:
थॉमसन का 32 इंच मॉडल 32Alpha007BL सेल में 8299 रुपये में मिल रहा है।
थॉमसन का 24 इंच मॉडल 24Alpha001 सेल में 5999 रुपये में मिल रहा है।
थॉमसन का 43 इंच मॉडल 43Alpha005BL सेल में 13999 रुपये में मिल रहा है।
थॉमसन का 43 इंच मॉडल 43RT1055 सेल में 15499 रुपये में मिल रहा है।
थॉमसन का 32 इंच मॉडल 32RT1022 सेल में 9499 रुपये में मिल रहा है।
थॉमसन का 40 इंच मॉडल 40RT1033 सेल में 13499 रुपये में मिल रहा है।
थॉमसन का 32 इंच मॉडल Q32H1111 सेल में 9499 रुपये में मिल रहा है।
थॉमसन का 43 इंच मॉडल 43TJQ0012 सेल में 17999 रुपये में मिल रहा है।
थॉमसन का 42 इंच मॉडल 24AlphaQ001 सेल में 6299 रुपये में मिल रहा है।
थॉमसन का 40 इंच मॉडल 40AlphaQ060 सेल में 12499 रुपये में मिल रहा है।
थॉमसन का 32 इंच मॉडल 32AlphaQ019 सेल में 8499 रुपये में मिल रहा है।
थॉमसन का 65 इंच मॉडल 65QAI1035 सेल में 39999 रुपये में मिल रहा है।
थॉमसन का 50 इंच मॉडल 50QAI1015 सेल में 24999 रुपये में मिल रहा है।
थॉमसन का 55 इंच मॉडल 55QAI1025 सेल में 28999 रुपये में मिल रहा है।
थॉमसन का 32 इंच मॉडल 32TM3290-25 सेल में 6999 रुपये में मिल रहा है।
थॉमसन का 24 इंच मॉडल 24TM2490-25 सेल में 5499 रुपये में मिल रहा है।
थॉमसन का 43 इंच मॉडल 43AQI1005 सेल में 19999 रुपये में मिल रहा है।
थॉमसन का 65 इंच मॉडल TH65QDMini1022 सेल में 57999 रुपये में मिल रहा है।
थॉमसन का 75 इंच मॉडल TH75QDMini1044 सेल में 89999 रुपये में मिल रहा है।
थॉमसन का 55 इंच मॉडल 55NEOX0011 सेल में 31999 रुपये में मिल रहा है।
थॉमसन का 65 इंच मॉडल 65NEOX0009 सेल में 43999 रुपये में मिल रहा है।
थॉमसन का 75 इंच मॉडल 75NEOX सेल में 64999 रुपये में मिल रहा है।
थॉमसन की Android TV सीरीज अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन रिजॉल्यूशन और HDR10 के साथ आती है। यह 40W के साउंड आउटपुट के साथ आती है और डोल्बी MS 12, डोल्बी डिजिटल प्लस और DTS Trusurround से चलती है, साथ ही एक पर्फेक्ट गेमिंग एक्सपीरियंस भी देती है। Google TV से सपोर्टेड, इन स्मार्ट टीवी में इन-बिल्ट क्रोमकास्ट है और ये Airplay को भी सपोर्ट करते हैं। इसके रिमोट में वॉयस सर्च, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, गूगल प्ले के लिए गूगल असिस्टेंट के शॉर्टकट बटन हैं।
4k डिस्प्ले वाले थॉमसन गूगल टीवी बेजल-लेस हैं और HDR 10+, डॉल्बी एटमॉस, डॉल्बी डिजिटल प्लस, ट्रूसराउंड, 40W डॉल्बी ऑडियो स्टीरियो बॉक्स स्पीकर्स, 2GB रैम, 16GB स्टोरेज, डुअल बैंड (2.4 + 5) गीगाहर्ट्ज को सपोर्ट करते हैं। इनमें वाई-फाई और गूगल टीवी जैसे कई शानदार फीचर्स हैं। थॉमसन के QLED टीवी पूरी तरह से फ्रेमलेस हैं और HDR 10+, डॉल्बी एटमॉस, डॉल्बी डिजिटल प्लस, डीटीएस ट्रूसराउंड, बेजल-लेस डिजाइन, 40W डॉल्बी ऑडियो स्टीरियो बॉक्स स्पीकर, 2GB रैम, 16GB स्टोरेज, डुअल बैंड (2.4 + 5) गीगाहर्ट्ज वाई-फाई, गूगल टीवी और भी बहुत कुछ के साथ आते हैं।
इन वॉशिंग मशीन मॉडल्स पर डिस्काउंट:
थॉमसन वॉशिंग मशीन मॉडल TW7000 सेल में 4590 रुपये में मिल रहा है।
थॉमसन वॉशिंग मशीन मॉडल TSA7000SP सेल में 7590 रुपये में मिल रहा है।
थॉमसन वॉशिंग मशीन मॉडल TSA7500SP सेल में 7999 रुपये में मिल रहा है।
थॉमसन वॉशिंग मशीन मॉडल TSA8000SP सेल में 8499 रुपये में मिल रहा है।
थॉमसन वॉशिंग मशीन मॉडल TSA8500SP सेल में 8999 रुपये में मिल रहा है।
थॉमसन वॉशिंग मशीन मॉडल TSA9000SP सेल में 9499 रुपये में मिल रहा है।
थॉमसन वॉशिंग मशीन मॉडल TSA1000SP सेल में 9999 रुपये में मिल रहा है।
थॉमसन वॉशिंग मशीन मॉडल TSA1100SP सेल में 10999 रुपये में मिल रहा है।
थॉमसन वॉशिंग मशीन मॉडल TSA1200SP सेल में 12499 रुपये में मिल रहा है।
थॉमसन वॉशिंग मशीन मॉडल TSG7000 सेल में 8499 रुपये में मिल रहा है।
थॉमसन वॉशिंग मशीन मॉडल TSG8000 सेल में 8999 रुपये में मिल रहा है।
थॉमसन वॉशिंग मशीन मॉडल TSG8500 सेल में 9999 रुपये में मिल रहा है।
थॉमसन वॉशिंग मशीन मॉडल TSG1000 सेल में 10499 रुपये में मिल रहा है।
थॉमसन वॉशिंग मशीन मॉडल TSA1200B सेल में 11499 रुपये में मिल रहा है।
थॉमसन वॉशिंग मशीन मॉडल TTL7000S सेल में 11499 रुपये में मिल रहा है।
थॉमसन वॉशिंग मशीन मॉडल TTL7500S सेल में 11999 रुपये में मिल रहा है।
थॉमसन वॉशिंग मशीन मॉडल TTL8000S सेल में 12499 रुपये में मिल रहा है।
थॉमसन वॉशिंग मशीन मॉडल TTL8500R सेल में 12999 रुपये में मिल रहा है।
थॉमसन वॉशिंग मशीन मॉडल TTL9000S सेल में 13999 रुपये में मिल रहा है।
थॉमसन वॉशिंग मशीन मॉडल TTL1000S सेल में 14999 रुपये में मिल रहा है।
थॉमसन वॉशिंग मशीन मॉडल TTL1100S सेल में 15999 रुपये में मिल रहा है।
थॉमसन वॉशिंग मशीन को इंडियन यूज-केस सिनेरियो के हिसाब से डिजाइन और टेस्ट किया गया है और इसे 5-स्टार बी रेटिंग मिली है। वॉशिंग मशीन में सिक्स एक्शन पल्सेटर वॉश जैसे कुछ फीचर्स हैं जो बेहतर ओवरऑल परफॉर्मेंस में मदद करेंगे। इनमें कपड़ों को तेजी से सुखाने के लिए एयर ड्राई फंक्शन भी है। इसमें चाइल्ड लॉक फीचर भी है और यह एंटी-वाइब्रेशन डिजाइन के साथ आता है ताकि इनका बैलेंस न बिगड़े और कम आवाज करे। 840 RPM, एक्वा रिस्टोर, एनर्जी एफिशिएंट, डिजिटल कंट्रोल्ड डिस्प्ले, ऑटोमैटिक इम्बैलेंस करेक्शन, ऑटोमैटिक पावर सप्लाई कट ऑफ, टब क्लीन जैसे फीचर्स से लैस, नई मशीनें रस्ट फ्री प्लास्टिक बॉडी, पावरफुल मोटर, प्रोटेक्टेड टफ ग्लास, बजर और भी बहुत कुछ के साथ आती हैं।
