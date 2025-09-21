सीधे ₹20000 का फायदा, सस्ता हुआ किताब की तरह खुलने वाला फोन, एक्सचेंज पर ₹44000 तक छूट

Amazon ने Great Indian Festival Sale शुरू होने से पहले ही स्मार्टफोन डील्स को लाइव कर दिया है। सेल में टेक्नो का बुक स्टाइल फोल्डेबल फोन सीधे 20,000 रुपये कम में मिलेगा। हम Tecno Phantom V Fold 2 5G के बारे में बात कर रहे हैं।

Amazon ने Great Indian Festival Sale शुरू होने से पहले ही स्मार्टफोन डील्स को लाइव कर दिया है। अगर आप किताब की तरह खुलने वाला फोल्डेबल फोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए एक धांसू डील है। सेल में टेक्नो का बुक स्टाइल फोल्डेबल फोन सीधे 20,000 रुपये कम में मिलेगा। यह फोन में केवल दिखने में स्टाइलिश है बल्कि मजबूत बॉडी, दमदार कैमरा और तगड़ी बैटरी के साथ आता है। हम Tecno Phantom V Fold 2 5G के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए जानते हैं अमेजन सेल में यह फोन आखिर कितना सस्ता मिलेगा...

अमेजन सेल में इतना सस्ता मिलेगा फोन वर्तमान में अमेजन पर यह फोन 89,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। लेकिन इस खरीदने के लिए इतने रुपये खर्च नहीं करने पड़ेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेजन इस फोन पर 20,000 रुपये का कूपन डिस्काउंट ऑफर कर रहा है, जिसे क्लेम करते ही फोन की कीमत 69,999 रुपये हो जाएगी। लेकिन ऑफर यही खत्म नहीं होता है।

फोन पर बैंक और एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है। आप बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सचेंज कराने के लिए पुराना फोन है, तो फोन पर 44,050 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी मिल रहा है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि एक्सचेंज बोनस की राशि पुराने फोन की कंडीशन, मॉडल और ब्रांड पर निर्भर करेगी। ऑफर्स की सारी डिटेल अमेजन पर जाकर चेक की जा सकती है।

Tecno के इन स्मार्टफोन पर भी बड़ा डिस्काउंट

Tecno Phantom V Fold 2 5G की खासियत टेक्नो फैंटम वी फोल्ड 2 5G में 7.85-इंच 2K+ (2000x2296 पिक्सेल) प्राइमरी एमोलेड डिस्प्ले और 6.42-इंच फुल एचडी प्लस (1080x2550 पिक्सेल) एमोलेड कवर डिस्प्ले है, जिस पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन है। कंपनी ने इसका एकमात्र वेरिएंट लॉन्च किया है, जो 12GB रैम और 512GB स्टोरेज के साथ आता है। कंपनी का कहना है यह सबसे मजबूत फोल्ड फोन है। इसमें एयरोस्पेस ग्रेड हिंज लगे हैं, जिसे 4 लाख बार टेस्ट किया गया है।

कैमरे की बात करें तो टेक्नो फैंटम वी फोल्ड 2 5G में 1/3-इंच का 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी रियर सेंसर OIS के साथ दिया गया है। इसके अलावा इसमें 2x ऑप्टिकल जूम के साथ 50-मेगापिक्सेल का पोर्ट्रेट कैमरा और 50-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड कैमरा भी दिया गया है। फोन में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए दो 32-मेगापिक्सेल के फ्रंट-फेसिंग कैमरा सेंसर दिए गए हैं।