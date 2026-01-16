Hindustan Hindi News
900W स्पीकर पर 87 फीसदी की छूट, घर में देगा सिनेमा हॉल का मजा, 75 हजार है MRP

संक्षेप:

घर में सिनेमा हॉल जैसा मजा लेने के लिए पावरफुल साउंड वाला स्पीकर सिस्टम तलाश रहे हैं, तो Amazon Republic Day Sale में आपके लिए एक धांसू डील है। सेल में 75 हजार एमआरपी वाला 900W का होम थिएटर साउंड सिस्टम 87 फीसदी छूट के साथ 10,000 रुपये से कम कीमत में मिल रहा है।

Jan 16, 2026 07:03 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
प्रोडक्ट्स के सुझाव

Amazon Republic Day Sale में ऑफर्स की बारिश हो रही है। सेल में स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट समेत अलग-अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। अगर आप अपने घर में सिनेमा हॉल जैसा मजा लेने के लिए पावरफुल साउंड वाला स्पीकर सिस्टम तलाश रहे हैं, तो अमेजन सेल में आपके लिए एक धांसू डील है। सेल में 75 हजार एमआरपी वाला एक ब्रांडेड होम थिएटर सिस्टम 10,000 रुपये से कम कीमत में मिल रहा है, जो 900W साउंड आउटपुट के साथ आता है। चलिए डिटेल में बताते हैं इस डील के बारे में सबकुछ...

900W स्पीकर पर 87 फीसदी की छूट, घर में देगा सिनेमा हॉल का मजा, 75 हजार है MRP

Mivi Superbars Cinematic 900W Premium Dolby

74,999 रुपये एमआरपी वाला यह स्पीकर सिस्टम अमेजन पर चल रही ग्रेट रिपब्लिक डे सेल में 9,999 रुपये कीमत के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर आप इसकी कीमत को और कम कर सकते हैं। यह होम थिएटर सिस्टम कुल 900W का साउंड आउटपुट देता है। इसमें डोल्बी साउंड का सपोर्ट मिलता है। यह 5.2 चैनल सिस्टम है, जिसमें एक साउंडबार के साथ दो वायरलेस सबवूफर और दो सैटेलाइट स्पीकर मिलते हैं। स्पीकर रिमोट कंट्रोल के साथ आता है, जिससे इसे दूर से कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें दमदार बास के साथ क्रिस्टल क्लियर ऑडियो क्वालिटी मिलती है। इसमें कनेक्टिविटी के लिए ढेर सारे पोर्ट भी दिए गए हैं।

आप इन होम थिएटर सिस्टम पर भी विचार कर सकते हैं:

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Speakers Amazon अन्य..

