900W स्पीकर पर 87 फीसदी की छूट, घर में देगा सिनेमा हॉल का मजा, 75 हजार है MRP
घर में सिनेमा हॉल जैसा मजा लेने के लिए पावरफुल साउंड वाला स्पीकर सिस्टम तलाश रहे हैं, तो Amazon Republic Day Sale में आपके लिए एक धांसू डील है। सेल में 75 हजार एमआरपी वाला 900W का होम थिएटर साउंड सिस्टम 87 फीसदी छूट के साथ 10,000 रुपये से कम कीमत में मिल रहा है।
Amazon Republic Day Sale में ऑफर्स की बारिश हो रही है। सेल में स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट समेत अलग-अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। अगर आप अपने घर में सिनेमा हॉल जैसा मजा लेने के लिए पावरफुल साउंड वाला स्पीकर सिस्टम तलाश रहे हैं, तो अमेजन सेल में आपके लिए एक धांसू डील है। सेल में 75 हजार एमआरपी वाला एक ब्रांडेड होम थिएटर सिस्टम 10,000 रुपये से कम कीमत में मिल रहा है, जो 900W साउंड आउटपुट के साथ आता है। चलिए डिटेल में बताते हैं इस डील के बारे में सबकुछ...
Mivi Superbars Cinematic 900W Premium Dolby
1. Mivi Superbars Cinematic 900W Premium Dolby Home Theatre System [Newly Launch] with Dual Subwoofers soundbar, 5.2 Channel, EQ & Input Modes, BT v5.3, Sound bar
74,999 रुपये एमआरपी वाला यह स्पीकर सिस्टम अमेजन पर चल रही ग्रेट रिपब्लिक डे सेल में 9,999 रुपये कीमत के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर आप इसकी कीमत को और कम कर सकते हैं। यह होम थिएटर सिस्टम कुल 900W का साउंड आउटपुट देता है। इसमें डोल्बी साउंड का सपोर्ट मिलता है। यह 5.2 चैनल सिस्टम है, जिसमें एक साउंडबार के साथ दो वायरलेस सबवूफर और दो सैटेलाइट स्पीकर मिलते हैं। स्पीकर रिमोट कंट्रोल के साथ आता है, जिससे इसे दूर से कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें दमदार बास के साथ क्रिस्टल क्लियर ऑडियो क्वालिटी मिलती है। इसमें कनेक्टिविटी के लिए ढेर सारे पोर्ट भी दिए गए हैं।
