पूरे 12 महीने मिलेगी 100Mbps तक स्पीड, मात्र ₹599 के हैं ये दो पैसा वसूल Broadband प्लान

संक्षेप: नए साल में Broadband लगवाने का प्लान है, तो यह खबर आपके लिए है। यहां हम आपको दो ऐसे ब्रॉडबैंड प्लान बता रहे हैं, जिनमें आपको 100Mbps तक की स्पीड मिलेगी। इन दोनों प्लान्स की कीमत एक समान है। चलिए डिटेल में बताते हैं सबकुछ…

नए साल में Broadband लगवाने का प्लान है, तो यह खबर आपके लिए है। यहां हम आपको दो ऐसे ब्रॉडबैंड प्लान बता रहे हैं, जिनमें आपको 100Mbps तक की स्पीड मिलेगी। इन दोनों प्लान्स की कीमत एक समान है। तेजतर्रार इंटरनेट स्पीड के अलावा, इन प्लान्स में आपको अनलिमिटेड कॉल्स के लिए फ्री लैंडलाइन कनेक्शन और एंटरटेनमेंट के लिए OTT प्लेटफॉर्म का एक्सेस भी मिलेगा। ग्राहक इन्हें पूरे 12 महीने के लिए भी ले सकते हैं, जिससे हर महीने बिल भरने का टेंशन भी खत्म हो जाएगा। चलिए डिटेल में बताते हैं सबकुछ...

बीएसएनएल का 75Mbps ब्रॉडबैंड प्लान बीएसएनएल का पास 75Mbps की तेज इंटरनेट स्पीड वाला एक धांसू ब्रॉडबैंड प्लान है। इसका नाम Fibre Basic OTT है और इसकी कीमत 599 रुपये प्रति माह है। इस प्लान में ग्राहकों को 4000GB तक 75Mbps की स्पीड मिलती है। इतना डेटा समाप्त हो जाने के बाद भी 4Mbps की स्पीड से इंटरनेट यूज करना जारी रखा जा सकता है। प्लान में अनलिमिटेड कॉल्स के लिए एक फ्री लैंडलाइन कनेक्शन भी मिलता है। इसे आप 3593 रुपये में 6 महीनों के लिए और 7188 रुपये में 12 महीनों के लिए खरीद सकते हैं। प्लान में Hotstar Super सब्सक्रिप्शन भी शामिल है।