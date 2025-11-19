हर घर में होगा 65 inch TV, सबसे सस्ते हैं ये 5 मॉडल, मिल रहा 1 लाख तक का डिस्काउंट

संक्षेप: यहां हम आपको ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर मिल रहे 65 इंच के सबसे सस्ते स्मार्ट टीवी बता रहे हैं। लिस्ट में सबसे सस्ता टीवी एमआरपी से करीब 1 लाख रुपये सस्ता मिल रहा है। लिस्ट में देखें आपके लिए कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा…

Wed, 19 Nov 2025 08:01 PM

1. Foxsky 165 cm (65 inches) 4K UHD QLED Smart TV (WebOS) TV 65FSVS (Black) अमेजन पर 1,29,990 एमआरपी के साथ लिस्टेड यह टीवी 74 फीसदी छूट के बाद मात्र 33,199 रुपये में मिल रहा है, यानी करीब 1 लाख रुपये सस्ता। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 65 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी QLED का बेजललेस डिस्प्ले, 30W साउंड आउटपुट, ढेर सारे कनेक्टिविटी पोर्ट, ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स और वॉयस इनेबल रिमोट मिल जाता है।

2. VW 165 cm (65 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW65GQ1 अमेजन पर 79,999 एमआरपी के साथ लिस्टेड यह टीवी 56 फीसदी छूट के बाद मात्र 34,999 रुपये में मिल रहा है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 65 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी QLED का बेजललेस डिस्प्ले, 48W साउंड आउटपुट, ढेर सारे कनेक्टिविटी पोर्ट, ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स और वॉयस इनेबल रिमोट मिल जाता है।

3. Acerpure 165 cm (65 inch) Swift Series UHD LED Smart Google TV AP65UG51ASFTD Model (Black) अमेजन पर 92,090 एमआरपी के साथ लिस्टेड यह टीवी 57 फीसदी छूट के बाद मात्र 39,999 रुपये में मिल रहा है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 65 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी LED का बेजललेस डिस्प्ले, 24W साउंड आउटपुट, ढेर सारे कनेक्टिविटी पोर्ट, ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स और वॉयस इनेबल रिमोट मिल जाता है।

4. Kodak 164 cm (65 inches) Matrix Series UHD 4K QLED Google TV 65ST5035 अमेजन पर 64,999 एमआरपी के साथ लिस्टेड यह टीवी 38 फीसदी छूट के बाद मात्र 39,999 रुपये में मिल रहा है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 65 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी QLED का बेजललेस डिस्प्ले, 60W साउंड आउटपुट, ढेर सारे कनेक्टिविटी पोर्ट, ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स और वॉयस इनेबल रिमोट मिल जाता है।