हर घर में होगा 65 inch TV, सबसे सस्ते हैं ये 5 मॉडल, मिल रहा 1 लाख तक का डिस्काउंट

हर घर में होगा 65 inch TV, सबसे सस्ते हैं ये 5 मॉडल, मिल रहा 1 लाख तक का डिस्काउंट

संक्षेप: यहां हम आपको ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर मिल रहे 65 इंच के सबसे सस्ते स्मार्ट टीवी बता रहे हैं। लिस्ट में सबसे सस्ता टीवी एमआरपी से करीब 1 लाख रुपये सस्ता मिल रहा है। लिस्ट में देखें आपके लिए कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा…

Wed, 19 Nov 2025 08:01 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
1. Foxsky 165 cm (65 inches) 4K UHD QLED Smart TV (WebOS) TV 65FSVS (Black)

अमेजन पर 1,29,990 एमआरपी के साथ लिस्टेड यह टीवी 74 फीसदी छूट के बाद मात्र 33,199 रुपये में मिल रहा है, यानी करीब 1 लाख रुपये सस्ता। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 65 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी QLED का बेजललेस डिस्प्ले, 30W साउंड आउटपुट, ढेर सारे कनेक्टिविटी पोर्ट, ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स और वॉयस इनेबल रिमोट मिल जाता है।

2. VW 165 cm (65 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW65GQ1

अमेजन पर 79,999 एमआरपी के साथ लिस्टेड यह टीवी 56 फीसदी छूट के बाद मात्र 34,999 रुपये में मिल रहा है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 65 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी QLED का बेजललेस डिस्प्ले, 48W साउंड आउटपुट, ढेर सारे कनेक्टिविटी पोर्ट, ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स और वॉयस इनेबल रिमोट मिल जाता है।

ये भी पढ़ें:₹24,499 में 1 लाख का 55 inch TV, घर में थिएटर का मजा देंगे यह 5 मॉडल, लिस्ट

3. Acerpure 165 cm (65 inch) Swift Series UHD LED Smart Google TV AP65UG51ASFTD Model (Black)

अमेजन पर 92,090 एमआरपी के साथ लिस्टेड यह टीवी 57 फीसदी छूट के बाद मात्र 39,999 रुपये में मिल रहा है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 65 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी LED का बेजललेस डिस्प्ले, 24W साउंड आउटपुट, ढेर सारे कनेक्टिविटी पोर्ट, ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स और वॉयस इनेबल रिमोट मिल जाता है।

4. Kodak 164 cm (65 inches) Matrix Series UHD 4K QLED Google TV 65ST5035

अमेजन पर 64,999 एमआरपी के साथ लिस्टेड यह टीवी 38 फीसदी छूट के बाद मात्र 39,999 रुपये में मिल रहा है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 65 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी QLED का बेजललेस डिस्प्ले, 60W साउंड आउटपुट, ढेर सारे कनेक्टिविटी पोर्ट, ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स और वॉयस इनेबल रिमोट मिल जाता है।

5. Acerpure 164 cm (65 inch) Elevate Series Ultra HD 4K QLED Smart Google TV AP65UG51QEVTD

अमेजन पर 1,01,390 एमआरपी के साथ लिस्टेड यह टीवी 61 फीसदी छूट के बाद मात्र 39,999 रुपये में मिल रहा है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 65 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी QLED का बेजललेस डिस्प्ले, 20W साउंड आउटपुट, ढेर सारे कनेक्टिविटी पोर्ट, ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स और वॉयस इनेबल रिमोट मिल जाता है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
