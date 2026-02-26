₹16999 में मिल रहा 50 हजार का महंगा TV, इन 5 मॉडल पर 66% तक छूट, लिस्ट में ₹13499 का टीवी भी

Smart TV खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो Amazon की ये पांच डील्स आपके लिए परफेक्ट हो सकती हैं। यहां हमने आपके लिए 43 inch 4K Smart TVs पर मिल रही बेस्ट डील्स की लिस्ट तैयार की है। लिस्ट में सबसे सस्ता टीवी 13,499 रुपये का है। तुरंत ऑर्डर करें..

45,499 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी पूरे 63 फीसदी छूट के साथ मात्र 16,999 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को 1,000 रुपये और कम किया जा सकता है, जिससे प्रभावी कीमत 15,999 रुपये हो जाएगी। टीवी में 43 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी QLED डिस्प्ले पैनल है, जो 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। टीवी में एचडीएमआई, यूएसबी, वाई-फाई और ब्लूटूथ जैसे कनेक्टिविटी ऑप्शन मिल जाते हैं। टीवी गूगल टीवी ओएस पर चलता है। इसमें 1GB रैम और 8GB स्टोरेज है। टीवी में ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिल जाता है जिसमें नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब और जी5 समेत कई अन्य प्लेटफॉर्म शामिल हैं। टीवी में 30 वॉट का पावरफुल साउंड आउटपुट मिलता है। टीवी में फ्रेमलेस डिजाइन मिलता है। इसमें क्रोमकास्ट समेत कई स्मार्ट फीचर्स का सपोर्ट मिलता है। टीवी के साथ आवाज पर काम करने वाला स्मार्ट रिमोट कंट्रोल मिलता है, जिसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए शार्टकट बटन भी दिए हैं।

49,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी पूरे 66 फीसदी छूट के साथ मात्र 16,999 रुपये में मिल रहा है। टीवी में 43 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी QLED डिस्प्ले पैनल है, जो 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। टीवी में एचडीएमआई, यूएसबी, वाई-फाई और ब्लूटूथ जैसे कनेक्टिविटी ऑप्शन मिल जाते हैं। टीवी गूगल टीवी ओएस पर चलता है। इसमें 2GB रैम और 16GB स्टोरेज है। टीवी में ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिल जाता है जिसमें नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब और जी5 समेत कई अन्य प्लेटफॉर्म शामिल हैं। टीवी में DTS वर्चुअल:X और डोल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ 30 वॉट का पावरफुल साउंड आउटपुट मिलता है। टीवी में फ्रेमलेस डिजाइन मिलता है। इसमें क्रोमकास्ट समेत कई स्मार्ट फीचर्स का सपोर्ट मिलता है। टीवी के साथ आवाज पर काम करने वाला स्मार्ट रिमोट कंट्रोल मिलता है, जिसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए शार्टकट बटन भी दिए हैं।

19,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी पूरे 28 फीसदी छूट के साथ मात्र 14,499 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को 1,000 रुपये और कम किया जा सकता है, जिससे प्रभावी कीमत 13,499 रुपये हो जाएगी। टीवी में 43 इंच का फुल एचडी QLED डिस्प्ले पैनल है, जो 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। टीवी में एचडीएमआई, यूएसबी, वाई-फाई और ब्लूटूथ जैसे कनेक्टिविटी ऑप्शन मिल जाते हैं। टीवी एंड्रॉयड टीवी ओएस पर चलता है। इसमें 512MB रैम और 4GB स्टोरेज है। टीवी में ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिल जाता है जिसमें नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब और जी5 समेत कई अन्य प्लेटफॉर्म शामिल हैं। टीवी में सराउंड साउंड सपोर्ट के साथ 40 वॉट का पावरफुल साउंड आउटपुट मिलता है। टीवी में फ्रेमलेस डिजाइन मिलता है। इसमें क्रोमकास्ट समेत कई स्मार्ट फीचर्स का सपोर्ट मिलता है। टीवी के साथ स्मार्ट रिमोट कंट्रोल मिलता है, जिसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए शार्टकट बटन भी दिए हैं।

24,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी पूरे 46 फीसदी छूट के साथ मात्र 13,499 रुपये में मिल रहा है। टीवी में 43 इंच का फुल एचडी QLED डिस्प्ले पैनल है, जो 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। टीवी में एचडीएमआई, यूएसबी, वाई-फाई और ब्लूटूथ जैसे कनेक्टिविटी ऑप्शन मिल जाते हैं। टीवी एंड्रॉयड टीवी ओएस पर चलता है। टीवी में ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिल जाता है जिसमें नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब और जी5 समेत कई अन्य प्लेटफॉर्म शामिल हैं। टीवी में स्टीरियो सराउंड साउंड सपोर्ट के साथ 24 वॉट का पावरफुल साउंड आउटपुट मिलता है। टीवी में फ्रेमलेस डिजाइन मिलता है। इसमें मीराकास्ट समेत कई स्मार्ट फीचर्स का सपोर्ट मिलता है। टीवी के साथ स्मार्ट रिमोट कंट्रोल मिलता है, जिसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए शार्टकट बटन भी दिए हैं।

43,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी पूरे 63 फीसदी छूट के साथ मात्र 16,499 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को 1,000 रुपये और कम किया जा सकता है, जिससे प्रभावी कीमत 15,499 रुपये हो जाएगी। टीवी में 43 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी QLED डिस्प्ले पैनल है, जो 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। टीवी में एचडीएमआई, यूएसबी, वाई-फाई और ब्लूटूथ जैसे कनेक्टिविटी ऑप्शन मिल जाते हैं। टीवी जियो ओएस पर चलता है। इसमें 2GB रैम और 8GB स्टोरेज है। टीवी में ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिल जाता है जिसमें नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब और जी5 समेत कई अन्य प्लेटफॉर्म शामिल हैं। टीवी में डोल्बी एटमॉस और डोल्बी डिजिटल के साथ 40 वॉट का पावरफुल साउंड आउटपुट मिलता है। टीवी में फ्रेमलेस डिजाइन मिलता है। इसमें क्रोमकास्ट समेत कई स्मार्ट फीचर्स का सपोर्ट मिलता है। टीवी के साथ आवाज पर काम करने वाला स्मार्ट रिमोट कंट्रोल मिलता है, जिसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए शार्टकट बटन भी दिए हैं।

इन 43 इंच टीवी पर भी विचार किया जा सकता है