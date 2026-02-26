₹16999 में मिल रहा 50 हजार का महंगा TV, इन 5 मॉडल पर 66% तक छूट, लिस्ट में ₹13499 का टीवी भी
Smart TV खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो Amazon की ये पांच डील्स आपके लिए परफेक्ट हो सकती हैं। यहां हमने आपके लिए 43 inch 4K Smart TVs पर मिल रही बेस्ट डील्स की लिस्ट तैयार की है। लिस्ट में सबसे सस्ता टीवी 13,499 रुपये का है। तुरंत ऑर्डर करें..
प्रोडक्ट्स के सुझाव
sonoiSmart TV खरीदने का प्लान कर रहे हैं लेकिन बजट टाइट है, तो Amazon पर आपके लिए कई धांसू डील्स हैं। यहां हमने 43 इंच टीवी पर मिल रही पांच बेस्ट डील्स की लिस्ट तैयार की है। लिस्ट में देखें आपको कौन सा मॉडल पसंद आ रहा है और तुरंत यहीं से ऑर्डर करें…
1. Foxsky 109 cm (43 inch) Frameless Series 4K UHD QLED Google TV FS43GATV (Black)
45,499 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी पूरे 63 फीसदी छूट के साथ मात्र 16,999 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को 1,000 रुपये और कम किया जा सकता है, जिससे प्रभावी कीमत 15,999 रुपये हो जाएगी। टीवी में 43 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी QLED डिस्प्ले पैनल है, जो 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। टीवी में एचडीएमआई, यूएसबी, वाई-फाई और ब्लूटूथ जैसे कनेक्टिविटी ऑप्शन मिल जाते हैं। टीवी गूगल टीवी ओएस पर चलता है। इसमें 1GB रैम और 8GB स्टोरेज है। टीवी में ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिल जाता है जिसमें नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब और जी5 समेत कई अन्य प्लेटफॉर्म शामिल हैं। टीवी में 30 वॉट का पावरफुल साउंड आउटपुट मिलता है। टीवी में फ्रेमलेस डिजाइन मिलता है। इसमें क्रोमकास्ट समेत कई स्मार्ट फीचर्स का सपोर्ट मिलता है। टीवी के साथ आवाज पर काम करने वाला स्मार्ट रिमोट कंट्रोल मिलता है, जिसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए शार्टकट बटन भी दिए हैं।
2. VW 109 cm (43 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW43GQ1
49,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी पूरे 66 फीसदी छूट के साथ मात्र 16,999 रुपये में मिल रहा है। टीवी में 43 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी QLED डिस्प्ले पैनल है, जो 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। टीवी में एचडीएमआई, यूएसबी, वाई-फाई और ब्लूटूथ जैसे कनेक्टिविटी ऑप्शन मिल जाते हैं। टीवी गूगल टीवी ओएस पर चलता है। इसमें 2GB रैम और 16GB स्टोरेज है। टीवी में ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिल जाता है जिसमें नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब और जी5 समेत कई अन्य प्लेटफॉर्म शामिल हैं। टीवी में DTS वर्चुअल:X और डोल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ 30 वॉट का पावरफुल साउंड आउटपुट मिलता है। टीवी में फ्रेमलेस डिजाइन मिलता है। इसमें क्रोमकास्ट समेत कई स्मार्ट फीचर्स का सपोर्ट मिलता है। टीवी के साथ आवाज पर काम करने वाला स्मार्ट रिमोट कंट्रोल मिलता है, जिसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए शार्टकट बटन भी दिए हैं।
3. Kodak QLED SE 108 cm (43 inch) QLED Full HD Smart Linux TV 2025 Edition (43QSE5073)
19,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी पूरे 28 फीसदी छूट के साथ मात्र 14,499 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को 1,000 रुपये और कम किया जा सकता है, जिससे प्रभावी कीमत 13,499 रुपये हो जाएगी। टीवी में 43 इंच का फुल एचडी QLED डिस्प्ले पैनल है, जो 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। टीवी में एचडीएमआई, यूएसबी, वाई-फाई और ब्लूटूथ जैसे कनेक्टिविटी ऑप्शन मिल जाते हैं। टीवी एंड्रॉयड टीवी ओएस पर चलता है। इसमें 512MB रैम और 4GB स्टोरेज है। टीवी में ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिल जाता है जिसमें नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब और जी5 समेत कई अन्य प्लेटफॉर्म शामिल हैं। टीवी में सराउंड साउंड सपोर्ट के साथ 40 वॉट का पावरफुल साउंड आउटपुट मिलता है। टीवी में फ्रेमलेस डिजाइन मिलता है। इसमें क्रोमकास्ट समेत कई स्मार्ट फीचर्स का सपोर्ट मिलता है। टीवी के साथ स्मार्ट रिमोट कंट्रोल मिलता है, जिसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए शार्टकट बटन भी दिए हैं।
4. VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1
24,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी पूरे 46 फीसदी छूट के साथ मात्र 13,499 रुपये में मिल रहा है। टीवी में 43 इंच का फुल एचडी QLED डिस्प्ले पैनल है, जो 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। टीवी में एचडीएमआई, यूएसबी, वाई-फाई और ब्लूटूथ जैसे कनेक्टिविटी ऑप्शन मिल जाते हैं। टीवी एंड्रॉयड टीवी ओएस पर चलता है। टीवी में ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिल जाता है जिसमें नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब और जी5 समेत कई अन्य प्लेटफॉर्म शामिल हैं। टीवी में स्टीरियो सराउंड साउंड सपोर्ट के साथ 24 वॉट का पावरफुल साउंड आउटपुट मिलता है। टीवी में फ्रेमलेस डिजाइन मिलता है। इसमें मीराकास्ट समेत कई स्मार्ट फीचर्स का सपोर्ट मिलता है। टीवी के साथ स्मार्ट रिमोट कंट्रोल मिलता है, जिसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए शार्टकट बटन भी दिए हैं।
5. VW 108 cm (43 inches) Nano Sync Series 4K Ultra HD Smart JioTele OS QLED TV VW43JQ1 (Black)
43,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी पूरे 63 फीसदी छूट के साथ मात्र 16,499 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को 1,000 रुपये और कम किया जा सकता है, जिससे प्रभावी कीमत 15,499 रुपये हो जाएगी। टीवी में 43 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी QLED डिस्प्ले पैनल है, जो 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। टीवी में एचडीएमआई, यूएसबी, वाई-फाई और ब्लूटूथ जैसे कनेक्टिविटी ऑप्शन मिल जाते हैं। टीवी जियो ओएस पर चलता है। इसमें 2GB रैम और 8GB स्टोरेज है। टीवी में ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिल जाता है जिसमें नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब और जी5 समेत कई अन्य प्लेटफॉर्म शामिल हैं। टीवी में डोल्बी एटमॉस और डोल्बी डिजिटल के साथ 40 वॉट का पावरफुल साउंड आउटपुट मिलता है। टीवी में फ्रेमलेस डिजाइन मिलता है। इसमें क्रोमकास्ट समेत कई स्मार्ट फीचर्स का सपोर्ट मिलता है। टीवी के साथ आवाज पर काम करने वाला स्मार्ट रिमोट कंट्रोल मिलता है, जिसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए शार्टकट बटन भी दिए हैं।
इन 43 इंच टीवी पर भी विचार किया जा सकता है
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।