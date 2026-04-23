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1099 में पूरे तीन महीने चलेगा Broadband, मिलेगी 40Mbps की तेजतर्रार स्पीड, फ्री कॉल्स भी

Apr 23, 2026 04:29 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
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BSNL, Rural FTTH के अंतर्गत लिस्ट अपने 399 रुपये प्रति माह के प्लान पर ऑफर दे रही है। इस प्लान के लिए एकमुश्त 3 महीने का पेमेंट करने पर कंपनी 98 रुपये का कैशबैक दे रही है, जिससे इसकी कीमत 1099 रुपये रह जाती है। प्लान में 1400GB डेटा तक 40Mbps की इंटरनेट स्पीड मिलती है।

1099 में पूरे तीन महीने चलेगा Broadband, मिलेगी 40Mbps की तेजतर्रार स्पीड, फ्री कॉल्स भी

घर पर Broadband लगवाने का प्लान है, तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। आज हम आपको एक ऐसा पैसा वसूल ब्रॉडबैंड प्लान बता रहे हैं जिसके तीन महीने का खर्च हजार रुपये के लगभग है। इस प्लान में 40Mbps की तेजतर्रार इंटरनेट स्पीड मिलती है। इतना ही नहीं, प्लान में फ्री कॉल्स और ढेर सारा डेटा भी शामिल है। लेकिन ध्यान रहें कि यह प्लान खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए है। चलिए डिटेल में जानते हैं इस पैसा वसूल प्लान के बारे में सबकुछ...

3 महीने के विकल्प पर 98 रुपये का डिस्काउंट

कंपनी ने एक्स पर इस प्लान के बारे में जानकारी दी है। कंपनी के उद्देशय इस प्लान के जरिए गांव-गांव में इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाना है। दरअसल, कंपनी अपने Rural FTTH के अंतर्गत लिस्ट अपने 399 रुपये प्रति माह के प्लान पर ऑफर दे रही है। यह प्लान कंपनी की वेबसाइट पर Fibre Rural Home WiFi / Ghar Ka WiFi नाम से लिस्टेड है। इस प्लान के लिए एकमुश्त 3 महीने का पेमेंट करने पर कंपनी 98 रुपये का कैशबैक दे रही है, जिससे इसकी कीमत 1099 रुपये रह जाती है। चलिए एक जानते हैं इस प्लान में ग्राहकों को क्या-क्या मिलता है…

bsnl 40Mbps broadband plan

बीएसएनएल की वेबसाइट के अनुसार, 399 रुपये प्रति माह के प्लान में ग्राहकों को 1400GB तक 40Mbps की इंटरनेट स्पीड मिलती है। डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद स्पीड घटकर 4Mbps रह जाती है। इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग शामिल है। कॉलिंग के लिए कंपनी एक फ्री लैंडलाइन कनेक्शन प्रदान करती है, बस लैंडलाइन इंस्ट्रूमेंट ग्राहक को खुद खरीदना होता है। इस प्लान का तीन महीने का एकमुश्त पेमेंट करने पर ग्राहकों को 98 रुपये का कैशबैक मिल रहा है।

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कहां से खरीदें?

आप बीएसएनएल की ऑफिशियल साइट पर जाकर या फिर बीएसएनएल सेल्फकेयर ऐप के जरिए इस प्लान की जानकारी ले सकते हैं। ग्राहक वॉट्सऐप पर 18004444 के माध्यम से भी इसे बुक कर सकते हैं। आप अपने क्षेत्र में मौजूद बीएसएनएल ऑफिस पर जाकर भी इस प्लान के बारे में जानकारी ले सकते हैं।

BSNL Spark Plan

अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं, तो BSNL Spark Plan पर विचार कर सकते हैं, जो ऑफर के तहत 399 रुपये प्रति माह कीमत में मिल रहा है।

दरअसल, बीएसएनएल की ऑफिशियल साइट पर यह प्लान 449 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। इस प्लान में 3300GB डेटा तक 50Mbps की तेजतर्रार स्पीड मिलती है। डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद स्पीड घटकर 4Mbps रह जाती है। अनलिमिटेड कॉलिंग के लिए ग्राहकों को एक फ्री लैंडलाइन कनेक्शन मिलता है। कंपनी के वेबसाइट के अनुसार, यह प्लान 6 महीने और 12 महीने के लिए उपलब्ध नहीं है। कंपनी पहले 12 महीने के लिए 50 रुपये प्रति माह का डिस्काउंट दे रही है। 13वे महीने से इसकी कीमत 449 रुपये प्रति माह हो जाएगी। इससे पहले की ऑफर्स समाप्त हो जाए, तुरंत फायदा उठा लीजिए।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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