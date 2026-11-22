Samsung और Motorola के दो फोल्डेबल फोन इस समय Amazon पर 50 हजार से कम में मिल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं Motorola razr 40 और Samsung Galaxy Z Flip4 5G के बारे में। चलिए डिटेल में बताते हैं इस डील के बारे में सबकुछ..

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फोल्डेबल स्मार्टफोन खरीदना हर किसी का सपना है, लेकिन महंगा होने की वजह से हर कोई इसी खरीद नहीं पाता। आज हम आपको दो ऐसे मुडने वाले फोन्स के बारे में बता रहे हैं, जो बिना बैंक ऑफर ही 50 हजार रुपये से कम कीमत में मिल रहे हैं। जी हां, Samsung और Motorola के दो फोल्डेबल फोन इस समय Amazon पर 50 हजार से कम में मिल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं Motorola razr 40 और Samsung Galaxy Z Flip4 5G के बारे में। चलिए डिटेल में बताते हैं इस डील के बारे में सबकुछ..

भारत में लॉन्च के समय Samsung Galaxy Z Flip4 5G के 8GB+256GB वेरिएंट की कीमत 94,999 रुपये थी, अब यह 46,999 रुपये में मिल रहा है

Motorola Razr 40 की अमेजन डील भारत में लॉन्च के समय, Motorola Razr 40 के सिंगल 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 59,999 रुपये थी। इस समय, Amazon पर यह फोन 46,999 रुपये में मिल रहा है। हालांकि, अमेजन इस फोन पर कुछ बैंक ऑफर की पेशकश भी कर रहा है, जिसका लाभ लेकर इस फोन की कीमत को कम किया जा सकता है। अमेजन फोन पर 17,600 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी दे रहा है, यानी अगर आपके पास एक्सचेंज कराने के लिए कोई फोन है, तो आपको 17,600 रुपये तक का डिस्काउंट मिल सकता है।

Motorola Razr 40 की खासियत इस फोन में 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट फुल-एचडी प्लस रेजॉल्यूशन के साथ अंदर की तरफ 6.9-इंच pOLED डिस्प्ले है। बाहर की तरफ, फोन में 1.5 इंच की छोटी स्क्रीन है। रेजर 40 स्नैपड्रैगन 7 जेन 1 प्रोसेसर के साथ 8GB रैम और 256GB स्टोरेज से लैस है। फोटोग्राफी के लिए, रेजर 40 में

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प्राइमरी 64-मेगापिक्सेल सेंसर और 12-मेगापिक्सेल अल्ट्रा-वाइड कैमरा के साथ डुअल रियर कैमरा सेटअप भी मिलता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 32 मेगापिक्सेल का इनर कैमरा है। फोन में 30W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 4200mAh की बड़ी बैटरी है। यह वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है।

Samsung Galaxy Z Flip4 5G की अमेजन डील भारत में इसकी कीमत 8GB+128GB वेरिएंट के लिए 89,999 रुपये और 8GB+256GB वेरिएंट की कीमत 94,999 रुपये थी। इस समय, अमेजन पर फोन का 256GB स्टोरेज वेरिएंट 46,799 रुपये में मिल रहा है, यानी अपनी लॉन्च प्राइस से सीधे 48,200 रुपये कम में मिल रहा है। अमेजन इस फोन पर बैंक ऑफर की पेशकश भी कर रहा है, जिसका लाभ लेकर इस फोन की कीमत को कम किया जा सकता है। अमेजन इस फोन पर 17,600 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी दे रहा है।

Samsung Galaxy Z Flip4 5G की खासियत फोन में 6.7 इंच का डायनामिक एमोलेड 2X मेन डिस्प्ले मिलता है, जो फुल एचडी प्लस रिजॉल्यूशन और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आता है। फोन में 1.9 इंच का सुपर एमोलेड कवर डिस्प्ले भी है, जो इनकमिंग कॉल, मैजेस, नोटिफिकेशन वगैराह की जानकारी दिखाता है। डिसप्ले गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्रोटेक्शन के साथ आता है और इसके हिंज एल्यूमिनियम से बने हैं।। फोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8+ जेन 1 प्रोसेसर से लैस है। फोन अलग-अलग स्टोरेज के हिसाब से 128GB और 256GB वेरिएंट में आता है और दोनों में स्टैंडर्ड 8GB रैम मिलती है।

फोन डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है, जिसमें 12 मेगापिक्सेल का डुअल-पिक्सेल ऑटोफोकस सेंसर और 12 मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड-एंगल लेंस है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए, फोन में 10 मेगापिक्सेल का लेंस है। फोन में 25W फास्ट चार्जिंग, 15W Qi वायरलेस चार्जिंग और 4.5W रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट के साथ 3700mAh बैटरी है। कंपनी का कहना है कि फुल चार्ज में फोन 19 घंटे तक का प्लेबैक टाइम या 34 घंटे तक का टॉक टाइम प्रदान करता है। इसकी रिवर्स चार्जिंग से आप कम्पैटिबल ईयरबड्स चार्ज कर सकते हैं। फोन वॉटर रेजिस्टेंट है और दावा है कि यह 1.5 मीटर गहरे पानी में 30 मिनट तक काम कर सकता है।

Amazon पर मिल रहे इन Flip Fold फोन्स पर भी विचार किया जा सकता है