आधी कीमत में Pixel फोन, यहां 6a पर ₹21000 और पिक्सेल 7 पर सीधे ₹32000 की छूट

Google Pixel phones at half price: अगर आप भी पिक्सेल फोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको दो ऐसे पिक्सेल स्मार्टफोन्स बता रहे है, जो इस समय Amazon पर अपनी ऑरिजनल प्राइस से आधी कीमत में मिल रहे हैं। देखें लिस्ट और तुरंत ऑर्डर करें

Google Pixel phones at half price: कई लोग Google Pixel स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं लेकिन मंहगा होने की वजह से नहीं खरीद पाते। आज हम आपको ऐसे पिक्सेल फोन्स के बारे में बता रहे हैं, जो अपनी ओरिजनल प्राइस से आधी कीमत में मिल रहे हैं। अगर आप भी पिक्सेल फोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं लेकिन बजट टाइट है, तो इन फोन्स पर विचार कर सकते हैं। लिस्ट में देखें आपको कौन सा मॉडल पसंद आ रहा है और तुरंत यहीं से ऑर्डर करें...

Google Pixel 6a 5G लॉन्च के समय, Google Pixel 6a की कीमत 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए 43,999 रुपये थी। लेकिन Amazon पर इस समय यह फोन 48 फीसदी छूट के साथ केवल 22,999 रुपये कीमत के साथ मिल रहा है। यानी लॉन्च प्राइस से सीधे 21,000 रुपये कम में। इस कीमत में Sage कलर वेरिएंट मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत कम और कम किया जा सकता है। अमेजन फोन पर तगड़ा एक्सचेंज बोनस भी ऑफर कर रहा है। बता दें कि Flipkart पर यही कलर वेरिएंट 25,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। यानी अगर आप अमेजन से खरीदारी करते तो ज्यादा बचत होगी।

Google Pixel 6a की खासियत फोन में 6.14 इंच का फुल एचडी प्लस ओएलईडी डिस्प्ले है, जो 2400x1080 पिक्सेल रिजॉल्यूशन और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन के साथ आता है। इसमें गूगल का इन-हाउस गूगल टेंसर प्रोसेसर दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए, फोन में दो रियर कैमरे हैं, जिसमें 12.2 मेगापिक्सेल का प्राइमरी सेंसर और 12 मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड सेंसर शामिल है। सेल्फी और वीडियो कॉल्स के लिए फोन में 8 मेगापिक्सेल का लेंस है। गूगल के इस 5G फोन में 4410 एमएएच बैटरी है।

Google Pixel 7 5G लॉन्च के समय, Google Pixel 7 की कीमत एकमात्र 8GB+128GB वेरिएंट की कीमत 59,999 रुपये थी। लेकिन Amazon पर इस समय यह फोन 53 फीसदी छूट के साथ केवल 27,999 रुपये कीमत के साथ मिल रहा है। यानी लॉन्च प्राइस से सीधे 32,000 रुपये कम में। इस कीमत में Lemongrass कलर वेरिएंट मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत कम और कम किया जा सकता है। अमेजन फोन पर तगड़ा एक्सचेंज बोनस भी ऑफर कर रहा है। बता दें कि Flipkart पर यही कलर वेरिएंट 33,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। यानी अगर आप अमेजन से खरीदारी करते तो ज्यादा बचत होगी।

Google Pixel 7 की खासियत फोन में 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 6.32 इंच का OLED डिस्प्ले है। इसमें टेंसर G2 प्रोसेसर है, जिसे 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है। फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50 मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा और 12 मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड-एंगल कैमरा है। सेल्फी के लिए, फोन में 10.8 मेगापिक्सेल कैमरा है। फोन में 5G, 4G एलटीई, वाई-फाई 6ई, ब्लूटूथ वर्जन 5.2, जीपीएस, एनएफसी जैसे कनेक्टिविटी ऑप्शन मिल जाते हैं। चार्जिंग के लिए, फोन में टाइप-सी पोर्ट दिया गया है। फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक जैसे सिक्योरिटी फीचर्स भी मिल जाते हैं। फोन में 4270 एमएएच बैटरी है। फोन में 30W वायर्ड चार्जिंग के साथ वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। कंपनी का कहना है कि गूगल का एक्सट्रीम बैटरी सेवर मोड इनेबल होने पर यह 72 घंटे की बैटरी लाइफ प्रदान करता है।

आप इन Pixel फोन्स पर भी विचार कर सकते हैं

