पार्टी में मचाएं धूम, आधी से कम कीमत में मिल रहे ये Speakers, लिस्ट में JBL भी

घर पर कोई फंक्शन या फिर किट्टी पार्टी है या पिकनिक पार्टी में धूम मचाने के लिए दमदार साउंड वाला स्पीकर तलाश रहे हैं, तो Amazon Great Republic Day Sale 2026 में आपके लिए बहुत कुछ हैं। सेल में कई ब्रांडेड पार्टी स्पीकर बंपर डिस्काउंट के साथ कम कीमत में मिल रहे हैं।
Zebronics Trolley DJ Speaker
1. Zebronics Trolley DJ Speaker, 200W, Upto 9 Hours Playback, Dual 25.4cm Full-Range Drivers, Karaoke, TWS, BT v5.0, USB, SD, mSD, AUX, RGB, Dual Wireless UHF Mic, 6 Band EQ Control (Party Fyre 102)
32,999 रुपये MRP वाला यह पार्टी स्पीकर अमेजन रिपब्लिक डे सेल में 55 फीसदी छूट के बाद मात्र 14,999 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। इसमें 200W का साउंड आउटपुट मिलता है। यह ट्रॉली स्पीकर है इसके नीचे व्हील्स लगे हैं, जिनकी मदद से इसे कहीं भी ले जाना आसान हो जाता है। इसके साथ दो वायरलेस माइक मिलते हैं और इसके साथ रिमोट कंट्रोल भी आता है। कनेक्टिविटी के लिए भी इसमें ढेर सारे ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें 9 घंटे तक का प्लेबैक टाइम मिलता है।
boAt New Launch PartyPal 600
2. boAt New Launch PartyPal 600 Party Speaker, 220W Signature Sound, Dynamic Pixels, Animated Text Display, App Support, UHF Wireless Microphone, Colorful LEDs,7hrs Battery & Guitar Input(Premium Black)
44,990 रुपये MRP वाला यह पार्टी स्पीकर अमेजन रिपब्लिक डे सेल में 64 फीसदी छूट के बाद मात्र 15,999 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। इसमें 220W का साउंड आउटपुट मिलता है। इसमें नीचे व्हील्स लगे हैं, जिससे इसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। इसके साथ एक वायरलेस माइक भी मिलता है। कनेक्टिविटी के लिए भी इसमें ढेर सारे ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें 7 घंटे तक का प्लेबैक टाइम मिलता है।
ZEBRONICS AXON 200
3. ZEBRONICS AXON 200 Portable Party Bluetooth Speaker, 180W RMS, 5 Drivers + 2 Passive Radiators, Z-Sync Mode, IPX6, Upto 10 Hours Playback, Rapid Charging, BT | USB | AUX, Fabric Finish, RGB, Deep Bass
24,999 रुपये MRP वाला यह पार्टी स्पीकर अमेजन रिपब्लिक डे सेल में 66 फीसदी छूट के बाद मात्र 8,499 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। इसमें 180W का साउंड आउटपुट मिलता है। यह कॉम्पैक्ट साइज स्पीकर है और इसमें हैंडल भी दिया है, जिससे इसे कहीं भी ले जाना आसान हो जाता है। कनेक्टिविटी के लिए भी इसमें ढेर सारे ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें 10 घंटे तक का प्लेबैक टाइम मिलता है।
Portronics Iron Beats IV
4. Portronics Iron Beats IV 250W Party Speaker with Dual 6" Subwoofer, Upto 4 Hours Playtime, RGB LED Lights, Wireless Karaoke Mic, Treble/Bass Adjustment, Echo Control, Remote Control(Black)
19,999 रुपये MRP वाला यह पार्टी स्पीकर अमेजन रिपब्लिक डे सेल में 53 फीसदी छूट के बाद मात्र 9,499 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। इसमें 250W का साउंड आउटपुट मिलता है। इसका साइज कॉम्पैक्ट है, जिससे इसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। इसके साथ एक वायरलेस माइक और रिमोट कंट्रोल भी मिलता है। कनेक्टिविटी के लिए भी इसमें ढेर सारे ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें 4 घंटे तक का प्लेबैक टाइम मिलता है।
JBL Partybox 110
5. JBL Partybox 110, Wireless Bluetooth Party Speaker, 160W Monstrous Pro Sound, Dynamic Light Show, Upto 12Hrs Playtime, Built-in Powerbank, Guitar & Mic Input, PartyBox App, Splashproof (Black)
35,999 रुपये MRP वाला यह पार्टी स्पीकर अमेजन रिपब्लिक डे सेल में 44 फीसदी छूट के बाद मात्र 19,999 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। इसमें 160W का साउंड आउटपुट मिलता है। कॉम्पैक्ट साइज होने से इसे कहीं भी ले जाना आसान हो जाता है। इसके गिटार और माइक का इनपुट भी मिलता है। कनेक्टिविटी के लिए भी इसमें ढेर सारे ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें 12 घंटे तक का प्लेबैक टाइम मिलता है।
