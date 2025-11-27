पार्टी में मचेगा धमाल: 120W तक साउंड वाले Speakers पर 75% तक छूट, देखें पांच बेस्ट डील्स
चलते-फिरते गाने सुनना पसंद है या फिर पिकनिक पार्टी में म्यूजिक एन्जॉय करने के लिए एक पोर्टेबल स्पीकर तलाश रहे हैं, तो आज हम आपको ऐसे पांच पोर्टेबल स्पीकर्स बता रहे हैं, जो Amazon पर फ्लैट 75 फीसदी सस्ते मिल रहे हैं।
लिस्ट में सबसे सस्ता मॉडल 1,999 रुपये का है। देखें आपको कौन सा मॉडल पसंद आ रहा है...
Mivi SuperBox Classic 120W Portable Bluetooth Speaker
अमेजन पर 19,999 एमआरपी वाला यह स्पीकर 75 फीसदी छूट के साथ मात्र 4,999 रुपये में मिल रहा है। स्पीकर 120W साउंड आउटपुट के साथ आता है। इसमें बिल्ट-इन सबवूफर भी है। स्पीकर में कनेक्टिविटी के लिए भी ढेर सारे पोर्ट मिलते हैं। स्पीकर बॉक्सी डिजाइन के साथ आता है और इसकी बॉडी काफी मजबूत है। टॉप पर कंट्रोल बटन दिए गए हैं।
boAt PartyPal 220 Bluetooth Party Speaker
अमेजन पर 24,990 एमआरपी वाला यह स्पीकर 74 फीसदी छूट के साथ मात्र 6,499 रुपये में मिल रहा है। स्पीकर 80W साउंड आउटपुट के साथ आता है। इसमें सामने की तरह LED लाइट्स भी लगी हैं। स्पीकर में कनेक्टिविटी के लिए भी ढेर सारे पोर्ट मिलते हैं। स्पीकर बॉक्सी डिजाइन के साथ आता है और इसके साथ वायरलेस माइक भी मिलता है। इसे उठाकर कहीं भी ले जाया जा सकता है।
GOBOULT Bassbox Q60 Bluetooth Speaker
अमेजन पर 14,990 एमआरपी वाला यह स्पीकर 75 फीसदी छूट के साथ मात्र 3,799 रुपये में मिल रहा है। स्पीकर 60W साउंड आउटपुट के साथ आता है। इसमें 14 घंटे तक का प्लेटाइम मिलता है। यह सिलेंड्रिकल शेप में आता है और इसमें सामने की तरह LED लाइट्स भी लगी हैं। स्पीकर में कनेक्टिविटी के लिए भी ढेर सारे पोर्ट मिलते हैं। इसकी बॉडी में ही हैंडल इन-बिल्ट है और इसके साथ स्ट्रैप भी मिलते हैं, जिससे इसे कहीं भी ले जाना आसान हो जाता है।
Blaupunkt Atomik Trek Boombox
अमेजन पर 7,999 एमआरपी वाला यह स्पीकर 75 फीसदी छूट के साथ मात्र 1,999 रुपये में मिल रहा है। कूपन अप्लाई करके इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। स्पीकर 25W साउंड आउटपुट के साथ आता है। इसमें लंबी बैटरी लाइफ के लिए 2400 एमएएच बैटरी है। यह सिलेंड्रिकल शेप में आता है और इसमें LED लाइट्स भी लगी हैं। स्पीकर में कनेक्टिविटी के लिए भी ढेर सारे पोर्ट मिलते हैं। इसकी बॉडी में ही हैंडल इन-बिल्ट है, जिससे इसे कहीं भी ले जाना आसान हो जाता है।
JC Sushi Albatross
अमेजन पर 7,999 एमआरपी वाला यह स्पीकर 75 फीसदी छूट के साथ मात्र 1,999 रुपये में मिल रहा है। स्पीकर 20W साउंड आउटपुट के साथ आता है। इसमें 25 घंटे तक की लंबी बैटरी लाइफ मिलती है। यह काफी कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ आता है और आप इसे बैग में रखकर कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं। इसमें ऊपर की तरह कंट्रोल बटन दिए गए हैं। इसमें पीछे की तरफ ढेर सारे कनेक्टिविटी पोर्ट मिलते हैं।
