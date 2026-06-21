आधी कीमत में पावरफुल स्पीकर, DJ जैसा दमदार साउंड, घर को बना देंगे पर्सनल थिएटर
पार्टी में धूम मचाने के लिए या घर पर थिएटर जैसे साउंड का मजा लेने के लिए स्पीकर तलाश रहे हैं, तो Amazon पर आपके लिए कुछ पैसा वसूल डील्स है। यहां हम आपको ऐसे पार्टी स्पीकर बता रहे हैं, जो लगभग आधी कीमत में मिल रहे हैं। देखें लिस्ट
घर पर होने वाली पार्टी में धूम मचाने के लिए पावरफुल स्पीकर तलाश रहे हैं या फिर टीवी पर मूवी देखते हुए थिएटर जैसे साउंड का मजा लेना है तगड़ा स्पीकर चाहिए, तो यह खबर आपके लिए है। वर्तमान में कई लोग अपने घर पर ही मिनी थिएटर बना रहे हैं, ताकि वीकेंड में घर पर ही अपने फैमिली के साथ फेवरेट मूवी देख सकें। यहां हम आपको कुछ ऐसे स्पीकर्स बता रहे हैं, जिन्हें टीवी से कनेक्ट करके थिएटर जैसे साउंड का मजा लिया जा सकता है। लिस्ट में देखें आपको कौन सा मॉडल पसंद आ रहा है।
Portronics 250W Iron Beats 5 Prime
1. Portronics 250W Iron Beats 5 Prime Wireless Wheeled Party Speaker with Upto 6 Hours Playtime & Wireless Karaoke UHF Mic, Dual 8 Inch Subwoofer, Smiley LED Lights, Bass Boost Technology (Black)
22,999 रुपये एमआरपी वाला यह स्पीकर 12,599 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। इस स्पीकर में 250W का साउंड आउटपुट मिलता है। कंपनी का दावा है कि फुल चार्ज में यह 6 घंटे तक का प्लेटाइम देता है। इसमें कराओके सेशन के लिए वायरलेस माइक भी शामिल है, जिसे आप ब्लूटूथ के जरिए स्पीकर से कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें स्माइली जैसी LED लाइट्स लगी है। कनेक्टिविटी के लिए, इसमें ढेर सारे पोर्ट मिल जाते हैं। इसे टीवी से कनेक्ट करके थिएटर जैसे साउंड का मजा लिया जा सकता है। इसमें ऊपर की तरफ कंट्रोल बटन दिए गए हैं। कॉम्पैक्ट साइज होने से इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है।
Portronics Iron Beats IV 250W Party Speaker
19,999 रुपये एमआरपी वाला यह स्पीकर 11,499 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। इस स्पीकर में 250W का साउंड आउटपुट मिलता है। कंपनी का दावा है कि फुल चार्ज में यह 4 घंटे तक का प्लेटाइम देता है। इसमें कराओके सेशन के लिए वायरलेस माइक भी शामिल है, जिसे आप ब्लूटूथ के जरिए स्पीकर से कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें LED लाइट्स लगी हैं जो इसे लुक को और खूबसूरत बना देती हैं। कनेक्टिविटी के लिए, इसमें ढेर सारे पोर्ट मिल जाते हैं। इसे टीवी से कनेक्ट करके थिएटर जैसे साउंड का मजा लिया जा सकता है। इसमें ऊपर की तरफ कंट्रोल बटन दिए गए हैं। कॉम्पैक्ट साइज होने से इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसके साथ रिमोट कंट्रोल भी मिलता है।
Zebronics Trolley DJ Speaker
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2. Zebronics Trolley DJ Speaker, 200W, Upto 9 Hours Playback, Dual 25.4cm Full-Range Drivers, Karaoke, TWS, BT v5.0, USB, SD, mSD, AUX, RGB, Dual Wireless UHF Mic, 6 Band EQ Control (Party Fyre 102)
32,999 रुपये एमआरपी वाला यह स्पीकर 16,999 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। इस स्पीकर में 200W का साउंड आउटपुट मिलता है। कंपनी का दावा है कि फुल चार्ज में यह 9घंटे तक का प्लेटाइम देता है। इसमें कराओके सेशन के लिए दो वायरलेस माइक भी मिलते हैं, जिसे आप ब्लूटूथ के जरिए स्पीकर से कनेक्ट कर सकते हैं और पार्टी में लाइव परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इसमें भी आगे की तरफ LED लाइट्स लगी हैं। कनेक्टिविटी के लिए, इसमें ढेर सारे पोर्ट मिल जाते हैं। इसे टीवी से कनेक्ट करके थिएटर जैसे साउंड का मजा लिया जा सकता है। इसमें ऊपर की तरफ कंट्रोल बटन दिए गए हैं। कॉम्पैक्ट साइज होने से इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसके साथ रिमोट कंट्रोल भी मिलता है।
DIGIMORE 480W Party Speaker
3. DIGIMORE 480W Party Speaker w Dual UHF Wireless Mics | AI-Sound Boost, Deep Bass, Music-Synced Party Lights, TWS, 8Hr Battery | BT 5.3/USB/TF/AUX/Guitar Input for DJ Parties & Live Events (D-1202)
23,999 रुपये एमआरपी वाला यह स्पीकर 17,499 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। इस स्पीकर में 480W का साउंड आउटपुट मिलता है। कंपनी का दावा है कि फुल चार्ज में यह 8 घंटे तक का प्लेटाइम देता है। इसमें कराओके सेशन के लिए दो वायरलेस माइक भी मिलते हैं, जिसे आप ब्लूटूथ के जरिए स्पीकर से कनेक्ट कर सकते हैं और पार्टी में लाइव परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इसमें भी आगे की तरफ LED लाइट्स लगी हैं। कनेक्टिविटी के लिए, इसमें ढेर सारे पोर्ट मिल जाते हैं। इसे टीवी से कनेक्ट करके थिएटर जैसे साउंड का मजा लिया जा सकता है। इसमें ऊपर की तरफ कंट्रोल बटन दिए गए हैं। कॉम्पैक्ट साइज होने से इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसके साथ रिमोट कंट्रोल भी मिलता है।
Lenyes Titan 1 Bluetooth Party Speaker
4. Lenyes Titan 1 Bluetooth Party Speaker | 180W Peak | 2 Wireless UHF Mics | RGB Lights | TWS Stereo | IPX6 Waterproof | 15000mAh Battery | AUX/USB/TF/OTG | Lenyes Audio App Support
44,999 रुपये एमआरपी वाला यह स्पीकर 22,499 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। इस स्पीकर में 180W का साउंड आउटपुट मिलता है। कंपनी का दावा है कि लंबी बैटरी लाइफ के लिए इसमें 15000 एमएएच बैटरी लगी है। इसमें कराओके सेशन के लिए दो वायरलेस माइक भी मिलते हैं, जिसे आप ब्लूटूथ के जरिए स्पीकर से कनेक्ट कर सकते हैं और पार्टी में लाइव परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इसमें भी कुछ जगह LED लाइट्स लगी हैं। कनेक्टिविटी के लिए, इसमें ढेर सारे पोर्ट मिल जाते हैं। इसे टीवी से कनेक्ट करके थिएटर जैसे साउंड का मजा लिया जा सकता है। इसमें ऊपर की तरफ कंट्रोल बटन दिए गए हैं। कॉम्पैक्ट साइज होने से इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसमें ऊपर की तरफ एक हैंडल भी है। इसके साथ रिमोट कंट्रोल भी मिलता है।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
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