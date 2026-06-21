आधी कीमत में पावरफुल स्पीकर, DJ जैसा दमदार साउंड, घर को बना देंगे पर्सनल थिएटर

पार्टी में धूम मचाने के लिए या घर पर थिएटर जैसे साउंड का मजा लेने के लिए स्पीकर तलाश रहे हैं, तो Amazon पर आपके लिए कुछ पैसा वसूल डील्स है। यहां हम आपको ऐसे पार्टी स्पीकर बता रहे हैं, जो लगभग आधी कीमत में मिल रहे हैं। देखें लिस्ट

घर पर होने वाली पार्टी में धूम मचाने के लिए पावरफुल स्पीकर तलाश रहे हैं या फिर टीवी पर मूवी देखते हुए थिएटर जैसे साउंड का मजा लेना है तगड़ा स्पीकर चाहिए, तो यह खबर आपके लिए है। वर्तमान में कई लोग अपने घर पर ही मिनी थिएटर बना रहे हैं, ताकि वीकेंड में घर पर ही अपने फैमिली के साथ फेवरेट मूवी देख सकें। यहां हम आपको कुछ ऐसे स्पीकर्स बता रहे हैं, जिन्हें टीवी से कनेक्ट करके थिएटर जैसे साउंड का मजा लिया जा सकता है। लिस्ट में देखें आपको कौन सा मॉडल पसंद आ रहा है।

Portronics 250W Iron Beats 5 Prime

22,999 रुपये एमआरपी वाला यह स्पीकर 12,599 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। इस स्पीकर में 250W का साउंड आउटपुट मिलता है। कंपनी का दावा है कि फुल चार्ज में यह 6 घंटे तक का प्लेटाइम देता है। इसमें कराओके सेशन के लिए वायरलेस माइक भी शामिल है, जिसे आप ब्लूटूथ के जरिए स्पीकर से कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें स्माइली जैसी LED लाइट्स लगी है। कनेक्टिविटी के लिए, इसमें ढेर सारे पोर्ट मिल जाते हैं। इसे टीवी से कनेक्ट करके थिएटर जैसे साउंड का मजा लिया जा सकता है। इसमें ऊपर की तरफ कंट्रोल बटन दिए गए हैं। कॉम्पैक्ट साइज होने से इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है।

Portronics Iron Beats IV 250W Party Speaker

19,999 रुपये एमआरपी वाला यह स्पीकर 11,499 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। इस स्पीकर में 250W का साउंड आउटपुट मिलता है। कंपनी का दावा है कि फुल चार्ज में यह 4 घंटे तक का प्लेटाइम देता है। इसमें कराओके सेशन के लिए वायरलेस माइक भी शामिल है, जिसे आप ब्लूटूथ के जरिए स्पीकर से कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें LED लाइट्स लगी हैं जो इसे लुक को और खूबसूरत बना देती हैं। कनेक्टिविटी के लिए, इसमें ढेर सारे पोर्ट मिल जाते हैं। इसे टीवी से कनेक्ट करके थिएटर जैसे साउंड का मजा लिया जा सकता है। इसमें ऊपर की तरफ कंट्रोल बटन दिए गए हैं। कॉम्पैक्ट साइज होने से इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसके साथ रिमोट कंट्रोल भी मिलता है।

Zebronics Trolley DJ Speaker

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32,999 रुपये एमआरपी वाला यह स्पीकर 16,999 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। इस स्पीकर में 200W का साउंड आउटपुट मिलता है। कंपनी का दावा है कि फुल चार्ज में यह 9घंटे तक का प्लेटाइम देता है। इसमें कराओके सेशन के लिए दो वायरलेस माइक भी मिलते हैं, जिसे आप ब्लूटूथ के जरिए स्पीकर से कनेक्ट कर सकते हैं और पार्टी में लाइव परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इसमें भी आगे की तरफ LED लाइट्स लगी हैं। कनेक्टिविटी के लिए, इसमें ढेर सारे पोर्ट मिल जाते हैं। इसे टीवी से कनेक्ट करके थिएटर जैसे साउंड का मजा लिया जा सकता है। इसमें ऊपर की तरफ कंट्रोल बटन दिए गए हैं। कॉम्पैक्ट साइज होने से इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसके साथ रिमोट कंट्रोल भी मिलता है।

DIGIMORE 480W Party Speaker

23,999 रुपये एमआरपी वाला यह स्पीकर 17,499 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। इस स्पीकर में 480W का साउंड आउटपुट मिलता है। कंपनी का दावा है कि फुल चार्ज में यह 8 घंटे तक का प्लेटाइम देता है। इसमें कराओके सेशन के लिए दो वायरलेस माइक भी मिलते हैं, जिसे आप ब्लूटूथ के जरिए स्पीकर से कनेक्ट कर सकते हैं और पार्टी में लाइव परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इसमें भी आगे की तरफ LED लाइट्स लगी हैं। कनेक्टिविटी के लिए, इसमें ढेर सारे पोर्ट मिल जाते हैं। इसे टीवी से कनेक्ट करके थिएटर जैसे साउंड का मजा लिया जा सकता है। इसमें ऊपर की तरफ कंट्रोल बटन दिए गए हैं। कॉम्पैक्ट साइज होने से इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसके साथ रिमोट कंट्रोल भी मिलता है।

Lenyes Titan 1 Bluetooth Party Speaker