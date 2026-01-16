Amazon Sale: ₹23000 से कम में 8GB रैम, 14 इंच वाला Laptop, इन चार मॉडल्स पर मिल रहा बड़ा डिस्काउंट

संक्षेप: Amazon Great Republic Day Sale 2026 लाइव हो चुकी है। अगर आप लैपटॉप खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो सेल में आपके लिए कई धांसू डील्स हैं। यहां हमने आपकी सुविधा के लिए ऐसे लैपटॉप मॉडल्स की लिस्ट तैयार की है, जो 30,000 रुपये से कम में मिल रहे हैं। देखें लिस्ट और तुरंत ऑर्डर करें...

Jan 16, 2026 05:44 pm IST

Amazon Great Republic Day Sale 2026 लाइव हो चुकी है और सेल में अलग-अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। इस बार अमेजन ने प्राइम और नॉन-प्राइम दोनों मेंबर्स के लिए एक ही समय पर इवेंट शुरू किया है। सेल में ऑफर्स का लाभ लेकर ग्राहक स्मार्टफोन, टैबलेट, स्पीकर, ईयरफोन, स्मार्ट टीवी और होम अप्लायंसेज को कम कीमत में खरीद सकते हैं। अगर आप लैपटॉप खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो सेल में आपके लिए कई धांसू डील्स हैं। यहां हमने आपकी सुविधा के लिए ऐसे लैपटॉप मॉडल्स की लिस्ट तैयार की है, जो 30,000 रुपये से कम में मिल रहे हैं। देखें लिस्ट और तुरंत ऑर्डर करें...

acer Aspire 3 Laptop

33,999 रुपये एमआरपी वाला यह लैपटॉप मॉडल अमेजन सेल में 23,990 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बैंक और अन्य ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। लैपटॉप में 15.6 इंच का एचडी डिस्प्ले मिलता है और इसकी वजन 1.5 किलोग्राम है। यह इंटेल कोर सेलेरॉम प्रोसेसर से लैस है और इसमें 8GB रैम और 512GB एसएसडी स्टोरेज है। इसमें विंडोज 11 होम प्री-इंस्टॉल आता है।

ASUS Chromebook CX1405

27,990 रुपये एमआरपी वाला यह लैपटॉप मॉडल अमेजन सेल में 22,990 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बैंक और अन्य ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। लैपटॉप में 14 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले मिलता है और इसकी वजन 1.4 किलोग्राम है। यह इंटेल कोर सेलेरॉम प्रोसेसर से लैस है और इसमें 8GB रैम और 128GB एसएसडी स्टोरेज है।

Lenovo V15 G4

38,000 रुपये एमआरपी वाला यह लैपटॉप मॉडल अमेजन सेल में 29,499 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बैंक और अन्य ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। लैपटॉप में 15.6 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले मिलता है। इसमें विंडोज 11 लाइफटाइम मिलता है। इसमें 8GB रैम और 512GB एसएसडी स्टोरेज है।

HP 14s

31,933 रुपये एमआरपी वाला यह लैपटॉप मॉडल अमेजन सेल में 26,490 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बैंक और अन्य ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। लैपटॉप में 14 इंच का एचडी डिस्प्ले मिलता है। इसमें विंडोज 11 प्री-इंस्टॉल मिलता है। इसमें 8GB रैम और 512GB एसएसडी स्टोरेज है।

आप इस Laptops पर भी कर सकते हैं विचार: