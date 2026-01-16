Amazon Sale: ₹23000 से कम में 8GB रैम, 14 इंच वाला Laptop, इन चार मॉडल्स पर मिल रहा बड़ा डिस्काउंट
Amazon Great Republic Day Sale 2026 लाइव हो चुकी है। अगर आप लैपटॉप खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो सेल में आपके लिए कई धांसू डील्स हैं। यहां हमने आपकी सुविधा के लिए ऐसे लैपटॉप मॉडल्स की लिस्ट तैयार की है, जो 30,000 रुपये से कम में मिल रहे हैं। देखें लिस्ट और तुरंत ऑर्डर करें...
acer Aspire 3 Laptop
1. acer [SmartChoice Aspire 3 Laptop Intel Core Celeron N4500 Processor Laptop (8 GB LPDDR4X SDRAM/512 GB SSD/Win11 Home/38 WHR/HD Webcam) A325-45 with 39.63 cm (15.6") HD Display, Pure Silver, 1.5 KG
33,999 रुपये एमआरपी वाला यह लैपटॉप मॉडल अमेजन सेल में 23,990 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बैंक और अन्य ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। लैपटॉप में 15.6 इंच का एचडी डिस्प्ले मिलता है और इसकी वजन 1.5 किलोग्राम है। यह इंटेल कोर सेलेरॉम प्रोसेसर से लैस है और इसमें 8GB रैम और 512GB एसएसडी स्टोरेज है। इसमें विंडोज 11 होम प्री-इंस्टॉल आता है।
ASUS Chromebook CX1405
2. ASUS Chromebook CX1405, Intel Celeron N4500, 8GB RAM, 128GB, FHD 14"(35.56cm), Chrome OS, Quiet Blue, 1.4Kg, CX1405CKA-S60394, Intel UHD Graphics, 42WHrs, Thin & Light Laptop
27,990 रुपये एमआरपी वाला यह लैपटॉप मॉडल अमेजन सेल में 22,990 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बैंक और अन्य ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। लैपटॉप में 14 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले मिलता है और इसकी वजन 1.4 किलोग्राम है। यह इंटेल कोर सेलेरॉम प्रोसेसर से लैस है और इसमें 8GB रैम और 128GB एसएसडी स्टोरेज है।
Lenovo V15 G4
3. Lenovo V15 G4 AMD Athlon Silver 7120U Laptop 8GB LPDDR5 Ram, 512 GB SSD PCIe, Windows 11 Lifetime Validity,15.6" FHD Screen, AMD Radeon 610M, Silver, 1 Year Brand Warranty
38,000 रुपये एमआरपी वाला यह लैपटॉप मॉडल अमेजन सेल में 29,499 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बैंक और अन्य ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। लैपटॉप में 15.6 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले मिलता है। इसमें विंडोज 11 लाइफटाइम मिलता है। इसमें 8GB रैम और 512GB एसएसडी स्टोरेज है।
HP 14s
4. HP 14s, Intel Celeron N4500 Laptop (8GB DDR4,512GB SSD) Anti-Glare, Micro-Edge, 14/35.6cm, HD, Win11, M365 Basic(1yr),Office Home24, Black,1.46kg, HD Camera, UHD Graphics, dq3141TU
31,933 रुपये एमआरपी वाला यह लैपटॉप मॉडल अमेजन सेल में 26,490 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बैंक और अन्य ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। लैपटॉप में 14 इंच का एचडी डिस्प्ले मिलता है। इसमें विंडोज 11 प्री-इंस्टॉल मिलता है। इसमें 8GB रैम और 512GB एसएसडी स्टोरेज है।
