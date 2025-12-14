न्यू ईयर पार्टी में मचेगी धूम, आधी कीमत में ले 220W तक साउंड वाले JBL स्पीकर, तुरंत करें ऑर्डर

संक्षेप: 2026 New Year पार्टी में धमाल मचाने के लिए दमदार साउंड वाला स्पीकर खरीदने का प्लान है, तो Amazon पर आपके लिए बहुत कुछ है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर पॉपुलर ब्रांड JBL के स्पीकर्स भारी डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। देखें बेस्ट डील्स

Dec 14, 2025 06:44 pm IST

2026 New Year पार्टी में धमाल मचाने के लिए दमदार साउंड वाला स्पीकर खरीदने का प्लान है, तो Amazon पर आपके लिए बहुत कुछ है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर पॉपुलर ब्रांड JBL के स्पीकर्स भारी डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। ऑफर में महंगे स्पीकर्स लगभग आधी कीमत में मिल रहे हैं। लिस्ट में साउंडबार और पॉकेट स्पीकर्स भी शामिल हैं। देखें आपके बजट में कौन सा मॉडल फिट बैठ रहा है।

JBL Partybox 110

35,999 रुपये एमआरपी वाला यह पार्टी स्पीकर 44 फीसदी छूट के साथ मात्र 19,998 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। इसमें 160W का पावरफुल साउंड मिलता है। आप इसे उठाकर किसी भी जगह ले जा सकते हैं और उस जगह को पार्टी फ्लोर में बदल सकते हैं। इसमें आगे की तरह RGB लाइट्स लगी हैं, जो इसके लुक को खूबसूरत बना देते हैं। दावा है कि इसमें 12 घंटे तक का प्लेटाइम मिलता है। इसमें गिटार और माइक का इनपुट भी मिलता है। यह पूल पार्टी के लिए भी परफेक्ट है।

JBL Flip 6

13,999 रुपये एमआरपी वाला यह स्पीकर 46 फीसदी छूट के साथ मात्र 7,499 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। इसमें 30W का साउंड आउटपुट मिलता है। कॉम्पैक्ट साइज होने की वजह से इसे बैग में रखकर कहीं भी ले जा सकते हैं। दावा है कि इसमें 12 घंटे तक का प्लेटाइम मिलता है। वॉटरप्रूफ होने की वजह से यह पूल पार्टी के लिए भी परफेक्ट है।

JBL Go 3

3,999 रुपये एमआरपी वाला यह स्पीकर 50 फीसदी छूट के साथ मात्र 1,998 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। इसमें 4.2W का साउंड आउटपुट मिलता है। इसका साइज बेहद कॉम्पैक्ट है और आप इसे जेब में रखकर भी म्यूजिक का मजा सकते हैं। दावा है कि इसमें 5 घंटे तक का प्लेटाइम मिलता है। यह फुली वॉटरप्रूफ और डस्टप्रूफ है।

JBL Cinema SB271, Dolby Digital Soundbar with Wireless Subwoofer

18,999 रुपये एमआरपी वाला यह साउंडबार 53 फीसदी छूट के साथ मात्र 8,998 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। इसमें 220W का साउंड आउटपुट मिलता है। इसे टीवी से कनेक्ट करके घर पर ही थिएटर जैसे साउंड का मजा लिया जा सकता है। घर पर होने वाली छोटी मोटी पार्टी के लिए भी यह परफेक्ट है। आप इसे मोबाइस से कनेक्ट करके भी म्यूजिक का मजा ले सकते हैं। इसके साथ रिमोट कंट्रोल मिलता है, जिससे इसे दूर से भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें वायरलेस सबवूफर है।

JBL Cinema SB510, Dolby Audio Soundbar with Built-in Subwoofer

18,999 रुपये एमआरपी वाला यह साउंडबार 50 फीसदी छूट के साथ मात्र 9,499 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। इसमें 200W का साउंड आउटपुट मिलता है। यह डोल्बी एटमॉस साउंडबार है, जिसमें बिल्ट-इन सबवूफर है। इसे टीवी से कनेक्ट करके घर पर ही थिएटर जैसे साउंड का मजा लिया जा सकता है। आप इसे मोबाइस से कनेक्ट करके भी म्यूजिक का मजा ले सकते हैं। घर पर होने वाली छोटी मोटी पार्टी के लिए भी यह परफेक्ट है। इसके साथ रिमोट कंट्रोल मिलता है, जिससे इसे दूर से भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें वायरलेस सबवूफर है।

JBL के इन स्पीकर्स पर भी बड़ा डिस्काउंट

