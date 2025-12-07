iPhone की कीमत में भारी गिरावट, लॉन्च प्राइस से ₹33000 तक सस्ता मिल रहे पॉपुलर मॉडल

संक्षेप: Flipkart Buy Buy 2025 Sale में स्मार्टफोन्स पर ऑफर की बारिश हो रही है। सेल में iPhone 14, 15, 16 और iPhone 17 मॉडल भी सस्ते मिल रहे हैं। ऑफर में iPhone 15 और iPhone 16e एक ही कीमत में मिल रहे हैं। देखें डील्स

Dec 07, 2025 01:15 pm IST

Flipkart Buy Buy 2025 Sale में स्मार्टफोन्स पर ऑफर की बारिश हो रही है। सेल में अलग-अलग ब्रांड्स के फोन बड़े डिस्काउंट के बाद बेहद सस्ते मिल रहे हैं। अगर आप भी नए साल में स्मार्टफोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो सेल में आपके लिए बहुत कुछ है। सेल में आईफोन्स भी सस्ते मिल रहे हैं। यहां हम आपको सेल में मिल रही सारी iPhone डील्स बता रहे हैं…

iPhone 16 सेल में 55,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। इस कीमत में 128GB स्टोरेज वेरिएंट मिलेगा। बता दें कि भारत में लॉन्च के समय इसकी कीमत 79,900 रुपये थी। यानी सेल में फोन अपनी लॉन्च प्राइस से 23,901 रुपये सस्ता मिल रहा है।

iPhone Air सेल में 1,14,900 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। इस कीमत में 256GB स्टोरेज वेरिएंट मिलेगा। बता दें कि भारत में लॉन्च के समय इसकी कीमत 1,19,900 रुपये थी। यानी सेल में फोन अपनी लॉन्च प्राइस से 5,000 रुपये सस्ता मिल रहा है।

iPhone 17 Pro सेल में 1,34,900 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। इस कीमत में 256GB स्टोरेज वेरिएंट मिलेगा। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है।

iPhone 17 Pro Max सेल में 1,49,900 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। इस कीमत में 256GB स्टोरेज वेरिएंट मिलेगा। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है।

iPhone 14 सेल में 46,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। इस कीमत में 128GB स्टोरेज वेरिएंट मिलेगा। भारत में लॉन्च के समय इसकी कीमत 79,900 रुपये थी। यानी सेल में फोन अपनी लॉन्च प्राइस से 32,901 रुपये सस्ता मिल रहा है।

iPhone 16 Plus सेल में 69,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। इस कीमत में 128GB स्टोरेज वेरिएंट मिलेगा। भारत में लॉन्च के समय इसकी कीमत 89,900 रुपये थी। यानी सेल में फोन अपनी लॉन्च प्राइस से 19,901 रुपये सस्ता मिल रहा है।

iPhone 16e सेल में 49,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। इस कीमत में 128GB स्टोरेज वेरिएंट मिलेगा। भारत में लॉन्च के समय इसकी कीमत 59,900 रुपये थी। यानी सेल में फोन अपनी लॉन्च प्राइस से 9,901 रुपये सस्ता मिल रहा है।