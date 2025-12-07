Hindustan Hindi News
iPhone की कीमत में भारी गिरावट, लॉन्च प्राइस से ₹33000 तक सस्ता मिल रहे पॉपुलर मॉडल

iPhone की कीमत में भारी गिरावट, लॉन्च प्राइस से ₹33000 तक सस्ता मिल रहे पॉपुलर मॉडल

संक्षेप:

Flipkart Buy Buy 2025 Sale में स्मार्टफोन्स पर ऑफर की बारिश हो रही है। सेल में iPhone 14, 15, 16 और iPhone 17 मॉडल भी सस्ते मिल रहे हैं। ऑफर में iPhone 15 और iPhone 16e एक ही कीमत में मिल रहे हैं। देखें डील्स

Dec 07, 2025 01:15 pm IST
Apple IPhone 14

Apple IPhone 14

  • checkBlue
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹61490

और जाने

Apple IPhone 14 Plus

Apple IPhone 14 Plus

  • checkBlue
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹66999

और जाने

discount

8% OFF

Apple IPhone 14 Pro

Apple IPhone 14 Pro

  • checkGold
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹124200

₹134900

खरीदिये

discount

16% OFF

Apple IPhone 16

Apple IPhone 16

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB / 512 GB Storage
amazon-logo

₹66900

₹79900

खरीदिये

IPhone 16 Pro Max

IPhone 16 Pro Max

  • checkBlack Titanium
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹134900

खरीदिये

Flipkart Buy Buy 2025 Sale में स्मार्टफोन्स पर ऑफर की बारिश हो रही है। सेल में अलग-अलग ब्रांड्स के फोन बड़े डिस्काउंट के बाद बेहद सस्ते मिल रहे हैं। अगर आप भी नए साल में स्मार्टफोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो सेल में आपके लिए बहुत कुछ है। सेल में आईफोन्स भी सस्ते मिल रहे हैं। यहां हम आपको सेल में मिल रही सारी iPhone डील्स बता रहे हैं…

Apple IPhone 14

Apple IPhone 14

  • checkBlue
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹61490

और जाने

Apple IPhone 14 Plus

Apple IPhone 14 Plus

  • checkBlue
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹66999

और जाने

discount

8% OFF

Apple IPhone 14 Pro

Apple IPhone 14 Pro

  • checkGold
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹124200

₹134900

खरीदिये

discount

16% OFF

Apple IPhone 16

Apple IPhone 16

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB / 512 GB Storage
amazon-logo

₹66900

₹79900

खरीदिये

IPhone 16 Pro Max

IPhone 16 Pro Max

  • checkBlack Titanium
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹134900

खरीदिये

flipkart buy buy sale iphone deals

iPhone 16

सेल में 55,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। इस कीमत में 128GB स्टोरेज वेरिएंट मिलेगा। बता दें कि भारत में लॉन्च के समय इसकी कीमत 79,900 रुपये थी। यानी सेल में फोन अपनी लॉन्च प्राइस से 23,901 रुपये सस्ता मिल रहा है।

flipkart buy buy sale iphone deals

iPhone Air

सेल में 1,14,900 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। इस कीमत में 256GB स्टोरेज वेरिएंट मिलेगा। बता दें कि भारत में लॉन्च के समय इसकी कीमत 1,19,900 रुपये थी। यानी सेल में फोन अपनी लॉन्च प्राइस से 5,000 रुपये सस्ता मिल रहा है।

Apple IPhone 16 Plus

Apple IPhone 16 Plus

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹76490

खरीदिये

Apple IPhone 17

Apple IPhone 17

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB/512GB Storage

₹82900

और जाने

Apple iPhone 17 Pro

Apple iPhone 17 Pro

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage
amazon-logo

₹154900

खरीदिये

Apple IPhone 17 Pro Max

Apple IPhone 17 Pro Max

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage
amazon-logo

₹149900

खरीदिये

discount

4% OFF

Apple iPhone Air

Apple iPhone Air

  • checkSpace Black
  • check256GB/512GB/1TB Storage
  • check6.5 inch Display Size
amazon-logo

₹114900

₹119900

खरीदिये

flipkart buy buy sale iphone deals

iPhone 17 Pro

सेल में 1,34,900 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। इस कीमत में 256GB स्टोरेज वेरिएंट मिलेगा। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है।

iPhone 17 Pro Max

सेल में 1,49,900 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। इस कीमत में 256GB स्टोरेज वेरिएंट मिलेगा। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है।

flipkart buy buy sale iphone deals

iPhone 14

सेल में 46,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। इस कीमत में 128GB स्टोरेज वेरिएंट मिलेगा। भारत में लॉन्च के समय इसकी कीमत 79,900 रुपये थी। यानी सेल में फोन अपनी लॉन्च प्राइस से 32,901 रुपये सस्ता मिल रहा है।

iPhone 16 Plus

सेल में 69,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। इस कीमत में 128GB स्टोरेज वेरिएंट मिलेगा। भारत में लॉन्च के समय इसकी कीमत 89,900 रुपये थी। यानी सेल में फोन अपनी लॉन्च प्राइस से 19,901 रुपये सस्ता मिल रहा है।

flipkart buy buy sale iphone deals

iPhone 16e

सेल में 49,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। इस कीमत में 128GB स्टोरेज वेरिएंट मिलेगा। भारत में लॉन्च के समय इसकी कीमत 59,900 रुपये थी। यानी सेल में फोन अपनी लॉन्च प्राइस से 9,901 रुपये सस्ता मिल रहा है।

iPhone 15

सेल में 49,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। इस कीमत में 128GB स्टोरेज वेरिएंट मिलेगा। भारत में लॉन्च के समय इसकी कीमत 79,900 रुपये थी। यानी सेल में फोन अपनी लॉन्च प्राइस से 29,901 रुपये सस्ता मिल रहा है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
