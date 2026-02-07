55 इंच TV खरीदने का शानदार मौका, 65% तक सस्ते मिल रहे ये 5 मॉडल; तुरंत करें ऑर्डर

संक्षेप: अगर आप भी बड़ा Smart TV खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। यहां हम आपको 55 इंच के ऐसे Smart TV बता रहे हैं, जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर एमआरपी की तुलना में आधी से भी कम कीमत में मिल रहे हैं। लिस्ट में देखें और तुरंत अपना फेवरेट टीवी ऑर्डर करें...

soniहर कोई चाहते हैं कि उसके घर में बड़ा Smart TV हो, लेकिन महंगा होने की वजह से कई लोग छोटे साइज से टीवी से ही समझौता कर लेते हैं। अगर आप भी बड़ा Smart TV खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। यहां हम आपको 55 इंच के ऐसे Smart TV बता रहे हैं, जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर एमआरपी की तुलना में आधी से भी कम कीमत में मिल रहे हैं। लिस्ट में देखें और तुरंत अपना फेवरेट टीवी ऑर्डर करें...

coocaa 138 cm (55 inch) Frameless UHD 4K Smart Google TV 55Y74

44,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी 44 फीसदी छूट के साथ मात्र 24,999 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। इस टीवी में 55 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी टीवी पैनल है, जो 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। टीवी में डोल्बी ऑडियो के साथ 30W का साउंड आउटपुट मिलता है। टीवी के साथ वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल मिलता है। टीवी में ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स मिल जाते हैं, जिसमें नेटफ्लिक्स, यूट्यूब शामिल हैं। रिमोट पर भी सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए शॉर्टकट बटन दिए गए हैं। कनेक्टिविटी के लिए भी टीवी में ढेर सारे पोर्ट मिल जाते हैं।

VW 140 cm (55 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW55GQ1

59,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी 59 फीसदी छूट के साथ मात्र 24,499 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। इस टीवी में 55 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी QLED टीवी पैनल है, जो 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। टीवी में डोल्बी डिजिटल और डोल्बी एटमॉस के साथ 30W का साउंड आउटपुट मिलता है। टीवी के साथ वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल मिलता है। टीवी में ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स मिल जाते हैं, जिसमें नेटफ्लिक्स, यूट्यूब शामिल हैं। रिमोट पर भी सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए शॉर्टकट बटन दिए गए हैं। कनेक्टिविटी के लिए भी टीवी में ढेर सारे पोर्ट मिल जाते हैं।

acer 126 cm (50 inches) Super Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV AR50QDXGU2875AT (Black)

66,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी 57 फीसदी छूट के साथ मात्र 28,999 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। इस टीवी में 55 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी QLED टीवी पैनल है, जो 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। टीवी में डोल्बी डिजिटल और डोल्बी एटमॉस के साथ 80W का साउंड आउटपुट मिलता है। टीवी के साथ आवाज पर काम करने वाला रिमोट कंट्रोल मिलता है। टीवी में ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स मिल जाते हैं, जिसमें नेटफ्लिक्स, डिज्नी+ हॉटस्टार, प्राइम वीडियो और यूट्यूब शामिल हैं। रिमोट पर भी सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए शॉर्टकट बटन दिए गए हैं। कनेक्टिविटी के लिए भी टीवी में ढेर सारे पोर्ट मिल जाते हैं।

acer 139 cm (55 inches) Ultra V Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV AR55QDVGU2875BD

78,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी 63 फीसदी छूट के साथ मात्र 28,999 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। इस टीवी में 55 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी QLED टीवी पैनल है, जो 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। टीवी में डोल्बी एटमॉस के साथ 36W का साउंड आउटपुट मिलता है। टीवी के साथ आवाज पर काम करने वाला रिमोट कंट्रोल मिलता है। टीवी में गूगल असिस्टेंट, बिल्ट-इन क्रोमकास्ट समेत ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स मिल जाते हैं, जिसमें नेटफ्लिक्स, डिज्नी+ हॉटस्टार, प्राइम वीडियो और यूट्यूब शामिल हैं। रिमोट पर भी सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए शॉर्टकट बटन दिए गए हैं। कनेक्टिविटी के लिए भी टीवी में ढेर सारे पोर्ट मिल जाते हैं।

acer 139 cm (55 inches) V PRO Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV AR55QDQGR2851AD