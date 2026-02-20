Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

75 इंच TV घर में देगा सिनेमा हॉल का मजा, 67% तक सस्ते मिल रहे ये मॉडल; Sony 55% सस्ता

Feb 20, 2026 09:32 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आज हम आपको 75 इंच के ऐसे टीवी बता रहे हैं, जो Amazon पर बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। कुछ टीवी 67 फीसदी तक सस्ते मिल रहे हैं। लिस्ट में Sony का 75 इंच टीवी भी शामिल है, जो 55 फीसदी डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। लिस्ट में देखें अपना पसंदीदा मॉडल और तुरंत यहीं से ऑर्डर करें...

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

Xiaomi ने हाल ही में अपना 75 इंच टीवी भारतीय बाजार में लॉन्च किया है। यह शाओमी का अब तक का सबसे बड़ा QLED टीवी है। यह फिलहाल 999 रुपये में प्री-बुकिंग के लिए उपलब्ध है। इसकी कीमत 69,999 रुपये है। आज हम आपको 75 इंच के ऐसे टीवी बता रहे हैं, जो Amazon पर बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। कुछ टीवी 67 फीसदी तक सस्ते मिल रहे हैं। लिस्ट में Sony का 75 इंच टीवी भी शामिल है, जो 55 फीसदी डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। लिस्ट में देखें अपना पसंदीदा मॉडल और तुरंत यहीं से ऑर्डर करें...

75 इंच TV घर में देगा सिनेमा हॉल का मजा, 67% तक सस्ते मिल रहे ये मॉडल; Sony 55% सस्ता

TCL

1,99,990 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर 67 फीसदी छूट के साथ मात्र 65,990 रुपये में मिल रहा है। टीवी पर 3,000 रुपये का कूपन डिस्काउंट मिल रहा है, जिसे क्लेम करने पर टीवी की कीमत 62,990 रुपये हो जाएगी। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 75 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी स्मार्ट LED पैनल है, जो 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। डिस्प्ले एचडीआर 10 सपोर्ट करता है। टीवी के बेजल्स काफी पतले हैं, जिससे फ्रेमलेस एक्सपीरियंस मिलता है। टीवी में 2GB रैम और 16GB स्टोरज है। टीवी में डोल्बी एटमॉस के साथ 36W का साउंड मिलता है। यह टीवी गूगल टीवी ओएस पर काम करता है। इसमें गूगल असिस्टेंट, स्क्रीन मिररिंग समेत कई फीचर्स का सपोर्ट मिलता है। टीवी में ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स मिल जाते हैं, जिसमें नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, प्राइम वीडियो और यू्ट्यूब शामिल हैं। टीवी के साथ आवाज पर काम करने वाला रिमोट कंट्रोल भी मिल जाता है, जिसमें कई शॉटकट बटन भी दिए हुए हैं। टीवी में वाई-फाई और ब्लूटूथ के अलावा ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें एचडीएमआई और यूएसबी पोर्ट शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:₹7999 में आया 12GB तक रैम, 6300mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन, बॉडी स्टील जैसी मजबूत

VW

1,14,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर 50 फीसदी छूट के साथ मात्र 57,999 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 75 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी स्मार्ट QLED पैनल है, जो 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। डिस्प्ले एचडीआर 10+ सपोर्ट करता है। टीवी के बेजल्स काफी पतले हैं, जिससे फ्रेमलेस एक्सपीरियंस मिलता है। टीवी में 2GB रैम और 16GB स्टोरज है। टीवी में डोल्बी ऑडियो के साथ 48W का साउंड मिलता है। यह टीवी गूगल टीवी ओएस पर काम करता है। इसमें गूगल असिस्टेंट, स्क्रीन मिररिंग समेत कई फीचर्स का सपोर्ट मिलता है। टीवी में ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स मिल जाते हैं, जिसमें नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, प्राइम वीडियो और यू्ट्यूब शामिल हैं। टीवी के साथ आवाज पर काम करने वाला रिमोट कंट्रोल भी मिल जाता है, जिसमें कई शॉटकट बटन भी दिए हुए हैं। टीवी में वाई-फाई और ब्लूटूथ के अलावा ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें एचडीएमआई और यूएसबी पोर्ट शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:Tecno Pova Curve 2 5G की सेल शुरू, दुनिया का सबसे पतला 8000mAh बैटरी फोन

Vu

1,00,000 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर 39 फीसदी छूट के साथ मात्र 60,990 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 75 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी स्मार्ट QLED पैनल है, जो 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। डिस्प्ले एचडीआर 10 सपोर्ट करता है। टीवी के बेजल्स काफी पतले हैं, जिससे फ्रेमलेस एक्सपीरियंस मिलता है। टीवी में 2GB रैम और 16GB स्टोरज है। टीवी में साउंडबार इंटीग्रेटेड है, जिससे दमदार साउंड आउटपुट मिलता है। टीवी में डोल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ 88W का साउंड मिलता है। यह टीवी गूगल टीवी ओएस पर काम करता है। इसमें गूगल असिस्टेंट, स्क्रीन मिररिंग समेत कई फीचर्स का सपोर्ट मिलता है। टीवी में ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स मिल जाते हैं, जिसमें नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, प्राइम वीडियो और यू्ट्यूब शामिल हैं। टीवी के साथ आवाज पर काम करने वाला रिमोट कंट्रोल भी मिल जाता है, जिसमें कई शॉटकट बटन भी दिए हुए हैं। टीवी में वाई-फाई और ब्लूटूथ के अलावा ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें एचडीएमआई और यूएसबी पोर्ट शामिल हैं।

Onida

99,990 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर 39 फीसदी छूट के साथ मात्र 60,999 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 75 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी स्मार्ट LED पैनल है, जो 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। डिस्प्ले डोल्बी विजन और एचडीआर 10 सपोर्ट करता है। टीवी में फ्रेमलेस डिजाइन मिलता है। टीवी में 2GB रैम और 16GB स्टोरज है। टीवी में डोल्बी ऑडियो के साथ 24W का साउंड मिलता है। यह टीवी गूगल टीवी ओएस पर काम करता है। इसमें गूगल असिस्टेंट, स्क्रीन मिररिंग समेत कई फीचर्स का सपोर्ट मिलता है। टीवी में ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स मिल जाते हैं, जिसमें नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, प्राइम वीडियो और यू्ट्यूब शामिल हैं। टीवी के साथ आवाज पर काम करने वाला रिमोट कंट्रोल भी मिल जाता है, जिसमें कई शॉटकट बटन भी दिए हुए हैं। टीवी में वाई-फाई और ब्लूटूथ के अलावा ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें एचडीएमआई और यूएसबी पोर्ट शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:बजट में आया Motorola का पॉपुलर फोन, सबसे कम कीमत में खरीदने का मौका, देखें डील

Sony

2,69,900 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर 55 फीसदी छूट के साथ मात्र 1,21,990 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 75 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी स्मार्ट LED पैनल है, जो 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। डिस्प्ले डोल्बी विजन और एचडीआर 10 सपोर्ट करता है। टीवी में फ्रेमलेस डिजाइन मिलता है। टीवी में 2GB रैम और 16GB स्टोरज है। टीवी में डोल्बी एटमॉस के साथ 20W का साउंड मिलता है। यह टीवी गूगल टीवी ओएस पर काम करता है। इसमें गूगल असिस्टेंट, स्क्रीन मिररिंग समेत कई फीचर्स का सपोर्ट मिलता है। टीवी में ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स मिल जाते हैं, जिसमें नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, प्राइम वीडियो और यू्ट्यूब शामिल हैं। टीवी के साथ आवाज पर काम करने वाला रिमोट कंट्रोल भी मिल जाता है, जिसमें कई शॉटकट बटन भी दिए हुए हैं। टीवी में वाई-फाई और ब्लूटूथ के अलावा ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें एचडीएमआई और यूएसबी पोर्ट शामिल हैं।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।

और पढ़ें
Gadgets Hindi News Amazon Amazon Sale अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।