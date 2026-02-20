75 इंच TV घर में देगा सिनेमा हॉल का मजा, 67% तक सस्ते मिल रहे ये मॉडल; Sony 55% सस्ता

आज हम आपको 75 इंच के ऐसे टीवी बता रहे हैं, जो Amazon पर बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। कुछ टीवी 67 फीसदी तक सस्ते मिल रहे हैं। लिस्ट में Sony का 75 इंच टीवी भी शामिल है, जो 55 फीसदी डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। लिस्ट में देखें अपना पसंदीदा मॉडल और तुरंत यहीं से ऑर्डर करें...

Xiaomi ने हाल ही में अपना 75 इंच टीवी भारतीय बाजार में लॉन्च किया है। यह शाओमी का अब तक का सबसे बड़ा QLED टीवी है। यह फिलहाल 999 रुपये में प्री-बुकिंग के लिए उपलब्ध है। इसकी कीमत 69,999 रुपये है। आज हम आपको 75 इंच के ऐसे टीवी बता रहे हैं, जो Amazon पर बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। कुछ टीवी 67 फीसदी तक सस्ते मिल रहे हैं। लिस्ट में Sony का 75 इंच टीवी भी शामिल है, जो 55 फीसदी डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। लिस्ट में देखें अपना पसंदीदा मॉडल और तुरंत यहीं से ऑर्डर करें...

TCL

1,99,990 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर 67 फीसदी छूट के साथ मात्र 65,990 रुपये में मिल रहा है। टीवी पर 3,000 रुपये का कूपन डिस्काउंट मिल रहा है, जिसे क्लेम करने पर टीवी की कीमत 62,990 रुपये हो जाएगी। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 75 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी स्मार्ट LED पैनल है, जो 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। डिस्प्ले एचडीआर 10 सपोर्ट करता है। टीवी के बेजल्स काफी पतले हैं, जिससे फ्रेमलेस एक्सपीरियंस मिलता है। टीवी में 2GB रैम और 16GB स्टोरज है। टीवी में डोल्बी एटमॉस के साथ 36W का साउंड मिलता है। यह टीवी गूगल टीवी ओएस पर काम करता है। इसमें गूगल असिस्टेंट, स्क्रीन मिररिंग समेत कई फीचर्स का सपोर्ट मिलता है। टीवी में ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स मिल जाते हैं, जिसमें नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, प्राइम वीडियो और यू्ट्यूब शामिल हैं। टीवी के साथ आवाज पर काम करने वाला रिमोट कंट्रोल भी मिल जाता है, जिसमें कई शॉटकट बटन भी दिए हुए हैं। टीवी में वाई-फाई और ब्लूटूथ के अलावा ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें एचडीएमआई और यूएसबी पोर्ट शामिल हैं।

VW

1,14,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर 50 फीसदी छूट के साथ मात्र 57,999 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 75 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी स्मार्ट QLED पैनल है, जो 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। डिस्प्ले एचडीआर 10+ सपोर्ट करता है। टीवी के बेजल्स काफी पतले हैं, जिससे फ्रेमलेस एक्सपीरियंस मिलता है। टीवी में 2GB रैम और 16GB स्टोरज है। टीवी में डोल्बी ऑडियो के साथ 48W का साउंड मिलता है। यह टीवी गूगल टीवी ओएस पर काम करता है। इसमें गूगल असिस्टेंट, स्क्रीन मिररिंग समेत कई फीचर्स का सपोर्ट मिलता है। टीवी में ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स मिल जाते हैं, जिसमें नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, प्राइम वीडियो और यू्ट्यूब शामिल हैं। टीवी के साथ आवाज पर काम करने वाला रिमोट कंट्रोल भी मिल जाता है, जिसमें कई शॉटकट बटन भी दिए हुए हैं। टीवी में वाई-फाई और ब्लूटूथ के अलावा ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें एचडीएमआई और यूएसबी पोर्ट शामिल हैं।

Vu

1,00,000 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर 39 फीसदी छूट के साथ मात्र 60,990 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 75 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी स्मार्ट QLED पैनल है, जो 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। डिस्प्ले एचडीआर 10 सपोर्ट करता है। टीवी के बेजल्स काफी पतले हैं, जिससे फ्रेमलेस एक्सपीरियंस मिलता है। टीवी में 2GB रैम और 16GB स्टोरज है। टीवी में साउंडबार इंटीग्रेटेड है, जिससे दमदार साउंड आउटपुट मिलता है। टीवी में डोल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ 88W का साउंड मिलता है। यह टीवी गूगल टीवी ओएस पर काम करता है। इसमें गूगल असिस्टेंट, स्क्रीन मिररिंग समेत कई फीचर्स का सपोर्ट मिलता है। टीवी में ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स मिल जाते हैं, जिसमें नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, प्राइम वीडियो और यू्ट्यूब शामिल हैं। टीवी के साथ आवाज पर काम करने वाला रिमोट कंट्रोल भी मिल जाता है, जिसमें कई शॉटकट बटन भी दिए हुए हैं। टीवी में वाई-फाई और ब्लूटूथ के अलावा ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें एचडीएमआई और यूएसबी पोर्ट शामिल हैं।

Onida

99,990 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर 39 फीसदी छूट के साथ मात्र 60,999 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 75 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी स्मार्ट LED पैनल है, जो 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। डिस्प्ले डोल्बी विजन और एचडीआर 10 सपोर्ट करता है। टीवी में फ्रेमलेस डिजाइन मिलता है। टीवी में 2GB रैम और 16GB स्टोरज है। टीवी में डोल्बी ऑडियो के साथ 24W का साउंड मिलता है। यह टीवी गूगल टीवी ओएस पर काम करता है। इसमें गूगल असिस्टेंट, स्क्रीन मिररिंग समेत कई फीचर्स का सपोर्ट मिलता है। टीवी में ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स मिल जाते हैं, जिसमें नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, प्राइम वीडियो और यू्ट्यूब शामिल हैं। टीवी के साथ आवाज पर काम करने वाला रिमोट कंट्रोल भी मिल जाता है, जिसमें कई शॉटकट बटन भी दिए हुए हैं। टीवी में वाई-फाई और ब्लूटूथ के अलावा ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें एचडीएमआई और यूएसबी पोर्ट शामिल हैं।

Sony