टूट पड़े ग्राहक, पूरे 93,000 रुपये सस्ता मिल रहा 65 inch Smat TV, इन पांच मॉडल पर भी बड़ा डिस्काउंट

संक्षेप:

Amazon Great Republic Day Sale में बड़े Smart TV बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। सेल में 65 इंच का एक ब्रांडेड टीवी अपनी लॉन्च प्राइस से 93,000 रुपये कम में मिल रहा है। ऑफर्स का लाभ लेकर कीमत को और कम किया जा सकता है। लिस्ट में हमने 65 इंच के पांच मॉडल्स को शामिल किया है।

Jan 16, 2026 03:47 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
Amazon Great Republic Day Sale में बड़े Smart TV बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। अगर आप भी अपने घर में सिनेमा हॉल जैसा मजा लेने के लिए बड़ा टीवी तलाश रहे हैं, तो अमेजन सेल में आपके लिए कई धांसू डील्स हैं। सेल में 65 इंच का एक ब्रांडेड टीवी अपनी लॉन्च प्राइस से 93,000 रुपये कम में मिल रहा है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। लिस्ट में हमने 65 इंच के पांच मॉडल्स को शामिल किया है। लिस्ट में देखें आपके लिए कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा...

टूट पड़े ग्राहक, पूरे 93,000 रुपये सस्ता मिल रहा 65 inch Smat TV, इन पांच मॉडल पर भी बड़ा डिस्काउंट

TCL 164 cm (65 inches) Metallic Bezel Less Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 65V6C (Black)

1,24,990 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर चल रही ग्रेट रिपब्लिक डे सेल में मात्र 47,990 रुपये में मिल रहा है। यानी एमआरपी से पूरे 77,000 रुपये कम में। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को 2,000 रुपये तक और कम किया जा सकता है। टीवी में 65 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी LED डिस्प्ले मिलता है। यह टीवी गूगल टीवी ओएस पर काम करता है और इसमें ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिलता है। टीवी में कनेक्टविटी के लिए भी ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। टीवी में डोल्बी एटमॉस के साथ 24W का दमदार साउंड आउटपुट मिलता है। टीवी के साथ आवाज पर काम करने वाला रिमोट भी मिलता है, जिसमें ओटीटी ऐप्स पर जाने के लिए शार्टकट बटन दिए गए हैं।

BLACK+DECKER 164 cm (65 inches) A1 Series 4K Ultra HD LED Smart Google TV BXTVGU65UD2875ATIN (Black)

1,10,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर चल रही ग्रेट रिपब्लिक डे सेल में मात्र 37,999 रुपये में मिल रहा है। यानी एमआरपी से पूरे 73,000 रुपये कम में। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 65 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी LED डिस्प्ले मिलता है। यह टीवी गूगल टीवी ओएस पर काम करता है और इसमें ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिलता है। टीवी में कनेक्टविटी के लिए भी ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। टीवी में डोल्बी एटमॉस के साथ 36W का दमदार साउंड आउटपुट मिलता है। टीवी के साथ आवाज पर काम करने वाला रिमोट भी मिलता है, जिसमें ओटीटी ऐप्स पर जाने के लिए शार्टकट बटन दिए गए हैं।

TCL 165 cm (65 inches) 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 65P71K

1,33,990 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर चल रही ग्रेट रिपब्लिक डे सेल में मात्र 53,990 रुपये में मिल रहा है। यानी एमआरपी से पूरे 80,000 रुपये कम में। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 65 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी QLED डिस्प्ले मिलता है। यह टीवी गूगल टीवी ओएस पर काम करता है और इसमें ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिलता है। टीवी में कनेक्टविटी के लिए भी ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। टीवी में डोल्बी एटमॉस के साथ 35W का दमदार साउंड आउटपुट मिलता है। टीवी के साथ आवाज पर काम करने वाला रिमोट भी मिलता है, जिसमें ओटीटी ऐप्स पर जाने के लिए शार्टकट बटन दिए गए हैं।

Acerpure 164 cm (65 inch) Elevate Series Ultra HD 4K QLED Smart Google TV AP65UG51QEVTD

1,09,990 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर चल रही ग्रेट रिपब्लिक डे सेल में मात्र 43,099 रुपये में मिल रहा है। यानी एमआरपी से पूरे 66,891 रुपये कम में। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 65 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी QLED डिस्प्ले मिलता है। यह टीवी गूगल टीवी ओएस पर काम करता है और इसमें ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिलता है। टीवी में कनेक्टविटी के लिए भी ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। टीवी में डोल्बी एटमॉस के साथ 20W का दमदार साउंड आउटपुट मिलता है। टीवी के साथ आवाज पर काम करने वाला रिमोट भी मिलता है, जिसमें ओटीटी ऐप्स पर जाने के लिए शार्टकट बटन दिए गए हैं।

TCL 164 cm (65 inches) 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 65T8C

1,49,990 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर चल रही ग्रेट रिपब्लिक डे सेल में मात्र 56,990 रुपये में मिल रहा है। यानी एमआरपी से पूरे 93,000 रुपये कम में। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 65 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी QLED डिस्प्ले मिलता है। यह टीवी गूगल टीवी ओएस पर काम करता है और इसमें ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिलता है। टीवी में कनेक्टविटी के लिए भी ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। टीवी में डोल्बी एटमॉस के साथ 35W का दमदार साउंड आउटपुट मिलता है। टीवी के साथ आवाज पर काम करने वाला रिमोट भी मिलता है, जिसमें ओटीटी ऐप्स पर जाने के लिए शार्टकट बटन दिए गए हैं।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
