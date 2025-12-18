नए साल में लपक लो डील, आधी कीमत में लें 65 inch Smart TV, लिस्ट में Sony भी

संक्षेप: नए साल में बड़े Smart TV में अपग्रेड करने का प्लान है, तो Amazon पर आपके लिए बहुत कुछ है। यहां हम आपको 65 इंच के ऐसे टीवी मॉडल बता रहे हैं, जो एमआरपी से 62 फीसदी तक सस्ते मिल रहे हैं। लिस्ट में देखें आपके लिए कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा...

पुराने टीवी से बोर हो गए हैं और नए साल में बड़े स्मार्ट टीवी में अपग्रेड करने का प्लान है, तो Amazon पर आपके लिए बहुत कुछ है। यहां हम आपको 65 इंच के ऐसे टीवी मॉडल बता रहे हैं, जो आपको घर में ही सिनेमा हॉल जैसा एक्सपीरियंस देंगे। यहां हमने ऐसे टीवी मॉडल्स की लिस्ट तैयार की है, जो अपनी एमआरपी से 62 फीसदी तक सस्ते मिल रहे हैं। लिस्ट में Sony का 65 इंच टीवी भी है, जो अपनी एमआरपी से लगभग आधी कीमत में मिल रहा है। लिस्ट में देखें आपके लिए कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा...

TCL 164 cm (65 inches) Metallic Bezel Less Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 65V6C (Black)

1,24,990 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर पूरे 62 फीसदी छूट के साथ 46,990 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। यानी टीवी एमआरपी से पूरे 78,000 रुपये सस्ता मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। टीवी में 65 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी LED डिस्प्ले पैनल है। टीवी में 24W का साउंड आउटपुट, वॉयस इनेबल रिमोट, ढेर सारे कनेक्टिविटी पोर्ट और ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिलता है।

TOSHIBA 164 cm (65 inches) Z570RP Series 4K Ultra HD Smart QLED TV 65Z570RP

1,09,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर पूरे 50 फीसदी छूट के साथ 54,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। यानी टीवी एमआरपी से पूरे 55,000 रुपये सस्ता मिल रहा है। इस टीवी पर 1000 रुपये का कूपन डिस्काउंट भी मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। टीवी में 65 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी QLED डिस्प्ले पैनल है। टीवी में 24W का साउंड आउटपुट, वॉयस इनेबल रिमोट, ढेर सारे कनेक्टिविटी पोर्ट और ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिलता है।

Hisense 164 cm (65 inches) E7Q Series 4K Ultra HD Smart QLED TV 65E7Q (Black)

99,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर पूरे 55 फीसदी छूट के साथ 44,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। यानी टीवी एमआरपी से पूरे 55,000 रुपये सस्ता मिल रहा है। इस टीवी पर 500 रुपये का कूपन डिस्काउंट भी मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। टीवी में 65 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी QLED डिस्प्ले पैनल है। टीवी में 20W का साउंड आउटपुट, वॉयस इनेबल रिमोट, ढेर सारे कनेक्टिविटी पोर्ट और ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिलता है।

Sony 164 cm (65 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-65S25BM2

1,39,900 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर पूरे 44 फीसदी छूट के साथ 77,990 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। यानी टीवी एमआरपी से पूरे 61,910 रुपये सस्ता मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। टीवी में 65 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी LED डिस्प्ले पैनल है। टीवी में 20W का साउंड आउटपुट, वॉयस इनेबल रिमोट, ढेर सारे कनेक्टिविटी पोर्ट और ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिलता है।

TOSHIBA 164 cm (65 inches) M550NP Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 65M550NP