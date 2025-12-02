आधी से कम कीमत में 65 इंच TV, धड़ाधड़ खत्म हो रहा स्टॉक, लिस्ट में Sony भी

संक्षेप: बड़ा Smart TV खरीदने का प्लान है लेकिन ब्लैक फ्राइडे सेल से चूक गए हैं, तो टेंशन मत लीजिए। आज हम आपको ऐसे 65 inch Smart TV बता रहे हैं, जो बिना किसी सेल के ही भारी डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। फ्लैट डिस्काउंट और बैंक ऑफर का लाभ लेकर इन्हें एमआरपी से आधी से भी कम कीमत में खरीदा जा सकता है।

niबड़ा Smart TV खरीदने का प्लान है लेकिन ब्लैक फ्राइडे सेल से चूक गए हैं, तो टेंशन मत लीजिए। आज हम आपको ऐसे 65 inch Smart TV बता रहे हैं, जो बिना किसी सेल के ही भारी डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। फ्लैट डिस्काउंट और बैंक ऑफर का लाभ लेकर इन टीवी मॉडल्स को एमआरपी से आधी से भी कम कीमत में खरीदा जा सकता है। लिस्ट में Sony का भी एक 65 इंच मॉडल है, जो लगभग आधी कीमत में मिल रहा है। लिस्ट में देखें आपके बजट में कौन सा मॉडल फिट बैठ रहा है...

VW 165 cm (65 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW65GQ1

79,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर 54 फीसदी छूट के साथ मात्र 36,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 65 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी QLED डिस्प्ले मिलता है। इसमें 48W साउंड वाले स्पीकर्स लगे हैं। टीवी में ढेर सारे कनेक्टिविटी पोर्ट और ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट भी मिल जाता है। टीवी के साथ वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल भी मिलता है।

Acerpure 164 cm (65 inch) Elevate Series Ultra HD 4K QLED Smart Google TV AP65UG51QEVTD

1,01,390 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर 61 फीसदी छूट के साथ मात्र 39,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 65 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी QLED डिस्प्ले मिलता है। इसमें 20W साउंड वाले स्पीकर्स लगे हैं। टीवी में ढेर सारे कनेक्टिविटी पोर्ट और ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट भी मिल जाता है। टीवी के साथ वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल भी मिलता है। अमेजन लिस्टिंग के अनुसार, इसका केवल 1 यूनिट बाकी है।

TCL 164 cm (65 inches) Metallic Bezel Less Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 65V6C (Black)

1,24,990 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर 62 फीसदी छूट के साथ मात्र 47,990 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 65 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी LED डिस्प्ले मिलता है। इसमें 24W साउंड वाले स्पीकर्स लगे हैं। टीवी में ढेर सारे कनेक्टिविटी पोर्ट और ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट भी मिल जाता है। टीवी के साथ वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल भी मिलता है।

Hisense 164 cm (65 inches) E7Q Series 4K Ultra HD Smart QLED TV 65E7Q (Black)

99,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर 55 फीसदी छूट के साथ मात्र 44,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी पर 500 रुपये का कूपन डिस्काउंट भी मिल रहा है। टीवी में 65 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी QLED डिस्प्ले मिलता है। इसमें 20W साउंड वाले स्पीकर्स लगे हैं। टीवी में ढेर सारे कनेक्टिविटी पोर्ट और ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट भी मिल जाता है। टीवी के साथ वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल भी मिलता है।

TOSHIBA 164 cm (65 inches) C380RP Series 4K Ultra HD Smart LED TV 65C380RP

89,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर 51 फीसदी छूट के साथ मात्र 44,499 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 65 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी LED डिस्प्ले मिलता है। इसमें 20W साउंड वाले स्पीकर्स लगे हैं। टीवी में ढेर सारे कनेक्टिविटी पोर्ट और ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट भी मिल जाता है। टीवी के साथ वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल भी मिलता है।

Sony BRAVIA 3 Series 164 cm (65 inches) 4K Ultra HD AI Smart LED Google TV K-65S30B (Black)