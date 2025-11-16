5G स्मार्टफोन खरीदने में नहीं बिगड़ेगा बजट, 8000 रुपये से भी कम में मिल रहे ये 4 मॉडल, देखें लिस्ट

संक्षेप: फीचर फोन चला-चलाकर बोर हो गए हैं और अब सीधे 5G स्मार्टफोन खरीदने का प्लान हैं, तो यह खबर आपके काम आ सकती है। यहां हम आपको ऐसे 5G Smartphone बता रहे है, जो Amazon पर 8,000 रुपये से कीमत में मिल रहे हैं।

Sun, 16 Nov 2025 04:51 PM

फीचर फोन चला-चलाकर बोर हो गए हैं और अब 5G Smartphone पर अपग्रेड करने का प्लान कर रहे हैं, तो यह खबर आपके काम आ सकती है। यह हम आपको ऐसे 5G स्मार्टफोन बता रहे है, जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेहद कम कीमत में मिल रहे हैं। लिस्ट में हमने ऐसे 5G स्मार्टफोन्स को शामिल किया है, जो Amazon पर 8,000 रुपये से कम कीमत में मिल रहे हैं। देखें आपको कौन सा मॉडल पसंद आ रहा है।

Redmi A4 5G यह फोन अमेजन पर मात्र 7,995 रुपये में मिल रहा है। इस कीमत में 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाला वेरिएंट मिल रहा है। अगर आपके पास एक्सचेंज कराने के लिए पुराना फोन है, तो एक्सचेंज बोनस का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। फोन में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 6.88 इंच डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 4s जेन 2 प्रोसेसर, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा और 5160 एमएएच बैटरी है।

POCO C75 5G यह फोन अमेजन पर मात्र 7,499 रुपये में मिल रहा है। इस कीमत में 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाला वेरिएंट मिल रहा है। अगर आपके पास एक्सचेंज कराने के लिए पुराना फोन है, तो एक्सचेंज बोनस का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। फोन में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 6.88 इंच डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 4s जेन 2 प्रोसेसर, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा और 5160 एमएएच बैटरी है।

Lava Bold N1 5G यह फोन अमेजन पर मात्र 7,999 रुपये में मिल रहा है। इस कीमत में 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट मिल रहा है। अगर आपके पास एक्सचेंज कराने के लिए पुराना फोन है, तो एक्सचेंज बोनस का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। फोन में 6.75 इंच डिस्प्ले, यूनिसॉक T765 प्रोसेसर, 13 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा और 5000 एमएएच बैटरी है।