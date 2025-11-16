Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़get these 5g smartphone under rs 8000 list includes redmi poco and lava
5G स्मार्टफोन खरीदने में नहीं बिगड़ेगा बजट, 8000 रुपये से भी कम में मिल रहे ये 4 मॉडल, देखें लिस्ट

5G स्मार्टफोन खरीदने में नहीं बिगड़ेगा बजट, 8000 रुपये से भी कम में मिल रहे ये 4 मॉडल, देखें लिस्ट

संक्षेप: फीचर फोन चला-चलाकर बोर हो गए हैं और अब सीधे 5G स्मार्टफोन खरीदने का प्लान हैं, तो यह खबर आपके काम आ सकती है। यहां हम आपको ऐसे 5G Smartphone बता रहे है, जो Amazon पर 8,000 रुपये से कीमत में मिल रहे हैं।

Sun, 16 Nov 2025 04:51 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Xiaomi Redmi A4

Xiaomi Redmi A4

  • checkSparkle Purple
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage

₹8498

और जाने

Realme C61

Realme C61

  • checkSafari Green
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage
amazon-logo

₹6999

खरीदिये

discount

36% OFF

Vivo Y18

Vivo Y18

  • checkSpace Black
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage
amazon-logo

₹8290

₹12999

खरीदिये

discount

36% OFF

Samsung Galaxy M14 4G

Samsung Galaxy M14 4G

  • checkArctic Blue
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage
amazon-logo

₹8999

₹13999

खरीदिये

discount

34% OFF

Samsung Galaxy A05

Samsung Galaxy A05

  • checkBlack
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage
amazon-logo

₹8299

₹12499

खरीदिये

फीचर फोन चला-चलाकर बोर हो गए हैं और अब 5G Smartphone पर अपग्रेड करने का प्लान कर रहे हैं, तो यह खबर आपके काम आ सकती है। यह हम आपको ऐसे 5G स्मार्टफोन बता रहे है, जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेहद कम कीमत में मिल रहे हैं। लिस्ट में हमने ऐसे 5G स्मार्टफोन्स को शामिल किया है, जो Amazon पर 8,000 रुपये से कम कीमत में मिल रहे हैं। देखें आपको कौन सा मॉडल पसंद आ रहा है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Xiaomi Redmi A4

Xiaomi Redmi A4

  • checkSparkle Purple
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage

₹8498

और जाने

Realme C61

Realme C61

  • checkSafari Green
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage
amazon-logo

₹6999

खरीदिये

discount

36% OFF

Vivo Y18

Vivo Y18

  • checkSpace Black
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage
amazon-logo

₹8290

₹12999

खरीदिये

discount

36% OFF

Samsung Galaxy M14 4G

Samsung Galaxy M14 4G

  • checkArctic Blue
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage
amazon-logo

₹8999

₹13999

खरीदिये

discount

34% OFF

Samsung Galaxy A05

Samsung Galaxy A05

  • checkBlack
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage
amazon-logo

₹8299

₹12499

खरीदिये

Redmi A4 5G

यह फोन अमेजन पर मात्र 7,995 रुपये में मिल रहा है। इस कीमत में 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाला वेरिएंट मिल रहा है। अगर आपके पास एक्सचेंज कराने के लिए पुराना फोन है, तो एक्सचेंज बोनस का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। फोन में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 6.88 इंच डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 4s जेन 2 प्रोसेसर, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा और 5160 एमएएच बैटरी है।

POCO C75 5G

यह फोन अमेजन पर मात्र 7,499 रुपये में मिल रहा है। इस कीमत में 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाला वेरिएंट मिल रहा है। अगर आपके पास एक्सचेंज कराने के लिए पुराना फोन है, तो एक्सचेंज बोनस का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। फोन में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 6.88 इंच डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 4s जेन 2 प्रोसेसर, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा और 5160 एमएएच बैटरी है।

ये भी पढ़ें:₹24,499 में 1 लाख का 55 inch TV, घर में थिएटर का मजा देंगे यह 5 मॉडल, लिस्ट

Lava Bold N1 5G

यह फोन अमेजन पर मात्र 7,999 रुपये में मिल रहा है। इस कीमत में 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट मिल रहा है। अगर आपके पास एक्सचेंज कराने के लिए पुराना फोन है, तो एक्सचेंज बोनस का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। फोन में 6.75 इंच डिस्प्ले, यूनिसॉक T765 प्रोसेसर, 13 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा और 5000 एमएएच बैटरी है।

Lava Shark 5G

यह फोन अमेजन पर मात्र 7,999 रुपये में मिल रहा है। इस कीमत में 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाला वेरिएंट मिल रहा है। अगर आपके पास एक्सचेंज कराने के लिए पुराना फोन है, तो एक्सचेंज बोनस का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। फोन में 6.75 इंच डिस्प्ले, यूनिसॉक T765 प्रोसेसर, 13 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा और 5000 एमएएच बैटरी है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News 5G Smartphone अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।