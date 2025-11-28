Amazon Sale: मात्र 7,999 रुपये में घर ले जाएं Redmi का यह धांसू 5G, देखें बेस्ट डील्स

संक्षेप: Amazon Black Friday Sale 2025 Live हो चुकी है और सेल में स्मार्टफोन्स बंपर डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। अगर आप भी 10 हजार रुपये से कम में 5G फोन लेना चाहते हैं, वो भी Redmi का, तो सेल में आपके लिए बहुत कुछ है। देखें लिस्ट

Fri, 28 Nov 2025 02:42 PM

Amazon Black Friday Sale 2025 Live हो चुकी है और सेल में स्मार्टफोन्स बंपर डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। अगर आप भी 10 हजार रुपये से कम में 5G फोन लेना चाहते हैं, वो भी Redmi का, तो सेल में आपके लिए बहुत कुछ है। सेल में रेडमी के एक-दो नहीं बल्कि तीन फोन 10 हजार रुपये से कम में मिल रहे हैं, जिसमें दो 5G हैं। यहां हम आपको अमेजन ब्लैक फ्राइडे सेल में मिल रही सभी रेडमी डील्स के बारे में बता रहे हैं। लिस्ट में देखें आपके बजट में कौन सा मॉडल फिट बैठ रहा है और तुरंत ऑर्डर करें...

Redmi A4 5G

सेल में रेडमी A4 5G फोन ऑफर्स के बाद 7,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 6.88 इंच का बड़ा डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल डुअल रियर कैमरा और 18W चाजिंग सपोर्ट के साथ 5160 एमएएच बैटरी है। फोन स्नैपड्रैगन 4s जेन 2 प्रोसेसर पैक करता है।

Redmi A5

सेल में रेडमी A5 फोन ऑफर्स के बाद 6,499 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 6.88 इंच का बड़ा डिस्प्ले, 32 मेगापिक्सेल डुअल रियर कैमरा और 5200 एमएएच बैटरी है। फोन ऑक्टा-कोर प्रोसेसर पैक करता है।

Redmi 14C 5G

सेल में रेडमी 14C 5G फोन ऑफर्स के बाद 8,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 6.88 इंच का बड़ा डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल डुअल रियर कैमरा और 18W चाजिंग सपोर्ट के साथ 5160 एमएएच बैटरी है। फोन स्नैपड्रैगन 4 जेन 2 प्रोसेसर पैक करता है।