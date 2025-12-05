₹10,000 से कम में मिल रहे इतने सारे 5G फोन, मिलेगी 8GB तक रैम, लिस्ट में सबसे सस्ता Samsung

संक्षेप: Flipkart Buy Buy 2025 Sale लाइव हो चुकी है और सेल में अलग-अलग ब्रांड्स के स्मार्टफोन भारी डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। यहां हमने ऐसे 5G फोन्स की लिस्ट तैयार की है, जो 10 हजार रुपये से कम में मिल रहे हैं। लिस्ट में Ai+ का 8GB रैम वाला मॉडल भी शामिल है।

Dec 05, 2025 06:43 pm IST

नए साल में 5G Smartphone में अपग्रेड करने का प्लान रहे हैं, लेकिन बजट 10 हजार रुपये से कम है, तो आपके लिए अच्छी खबर है। फ्लिपकार्ट एक बार फिर 5G फोन सस्ते दाम में खरीदने का मौका दे रहा है। दरअसल, Flipkart Buy Buy 2025 Sale लाइव हो चुकी है और सेल में अलग-अलग ब्रांड्स के स्मार्टफोन भारी डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। यहां हमने ऐसे 5G फोन्स की लिस्ट तैयार की है, जो 10 हजार रुपये से कम में मिल रहे हैं। लिस्ट में Ai+ का 8GB रैम वाला मॉडल भी शामिल है। देखें आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा...

1. Samsung Galaxy F06 5G सेल में 8,499 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। इस कीमत में फोन का 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाला वेरिएंट मिलेगा। फोन में 6.7 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा, डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट और 5000 एमएएच बैटरी है।

2. POCO M7 5G सेल में 8,699 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। इस कीमत में फोन का 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट मिलेगा। फोन में 6.88 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा, स्नैपड्रैगन 4 जेन 6s चिपसेट और 5160 एमएएच बैटरी है।

3. Ai+ Nova 5G सेल में 8,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। इस कीमत में फोन का 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट मिलेगा। फोन में 6.88 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा, 5 मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा, यूनिसॉक T8200 चिपसेट और 5000 एमएएच बैटरी है। फोन का 8GB+128GB वेरिएंट 9,999 रुपये में मिल रहा है।

4. Tecno Spark 30C 5G सेल में 9,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। इस कीमत में फोन का 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाला वेरिएंट मिलेगा। फोन में 6.67 इंच डिस्प्ले, 48 मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा, डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट और 5000 एमएएच बैटरी है।

5. Infinix Hot 60i 5G+ सेल में 9,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन में 6.75 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा, 5 मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा, डाइमेंसिटी 6400 चिपसेट और 6000 एमएएच बैटरी है।

6. Moto G35 5G सेल में 10,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। इस कीमत में फोन का 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट मिलेगा। फोन में 6.72 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा, 16 मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा, यूनिसॉक T760 चिपसेट और 5000 एमएएच बैटरी है।