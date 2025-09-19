10 हजार रुपये से कम में इतने सारे 5G स्मार्टफोन, Amazon ने लाइव की डील्स, देखें लिस्ट
प्रोडक्ट्स के सुझाव
Amazon Great Indian Festival Sale 2025 में सभी ब्रांड्स के स्मार्टफोन बंपर डिस्काउंट के साथ मिलेंगे। अगर आपका बजट 10 हजार से कम है और आप 5G smartphone खरीदना चाहते हैं, तो सेल में आपके लिए कई बेस्ट डील्स हैं। अमेजन ने डील्स प्राइस को सेल शुरू होने से पहले ही लाइव कर दिया है। यहां देखें 10 हजार से कम में आप कौन-कौन से 5G फोन खरीद सकते हैं।
Samsung Galaxy M06 5G
सेल में सैमसंग का यह 5G फोन 7,499 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। फोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट, 5000 एमएएच बैटरी और 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा है।
iQOO Z10 Lite 5G
सेल में आईकू का यह 5G फोन 8,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। इस बैंक ऑफर भी शामिल है। फोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट, 6000 एमएएच बैटरी और 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा है।
Redmi A4 5G
सेल में रेडमी का यह 5G फोन 7,499 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। फोन में 120 हर्ट्ज डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 4s जेन 2 चिपसेट, 5160 एमएएच बैटरी और 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा है।
Redmi 14C 5G
सेल में रेडमी का यह 5G फोन 9,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। फोन में 120 हर्ट्ज डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 4 जेन 2 चिपसेट, 5160 एमएएच बैटरी और 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा है।
Realme NARZO 80 Lite 5G
सेल में रियलमी का यह 5G फोन 8,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। फोन में 120 हर्ट्ज डिस्प्ले, मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट, 6000 एमएएच बैटरी और 32 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा है।
Tecno POP 9 5G
सेल में टेक्नो का यह 5G फोन 8,550 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। फोन में 120 हर्ट्ज डिस्प्ले, मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट, 5000 एमएएच बैटरी और 48 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा है।
Lava Storm Play 5G
सेल में लावा का यह 5G फोन 8,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। फोन में 120 हर्ट्ज डिस्प्ले, मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7060 चिपसेट, 5000 एमएएच बैटरी और 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा है।