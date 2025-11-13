लपक लो डील: मात्र ₹24,999 में 55 inch Smart TV, 75 फीसदी तक सस्ते मिल रहे ये 5 मॉडल

संक्षेप: बड़ा Smart TV खरीदने का प्लान है, तो समय खरीदारी करने के लिए एकदम परफेक्ट हो सकता है। यहां हम आपको 55 इंच के ऐसे टीवी मॉडल बता रहे हैं, तो एमआरपी से 70 फीसदी तक सस्ते मिल रहे हैं। लिस्ट में देखें आपके बजट में कौन सा मॉडल फिट बैठ रहा है...

Thu, 13 Nov 2025 06:30 PM

बड़ा Smart TV खरीदने का प्लान है, तो समय खरीदारी करने के लिए एकदम परफेक्ट हो सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई ब्रांडेड टीवी इस समय बिना किसी सेल के ही Amazon पर बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। यहां हम आपको 55 इंच के ऐसे टीवी मॉडल बता रहे हैं, तो एमआरपी से 70 फीसदी तक सस्ते मिल रहे हैं। लिस्ट में देखें आपके बजट में कौन सा मॉडल फिट बैठ रहा है...

1. Foxsky 139.7 cm (55 inches) 4K Ultra HD Smart LED TV 55FS-VS (Black) 97,990 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर 75 फीसदी की छूट के साथ 24,999 रुपये में मिल रहा है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 55 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी LED पैनल है। यह टीवी वेबओएस पर काम करता है। इसमें 30W का साउंड आउटपुट मिलेगा। टीवी में ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन्स और ढेर सारे प्री इंस्टॉल OTT ऐप्स मिल जाते हैं। टीवी के साथ वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल मिलता है।

2. VW 140 cm (55 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW55GQ1 59,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर 58 फीसदी की छूट के साथ 24,999 रुपये में मिल रहा है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 55 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी QLED पैनल है। यह टीवी जियो टेलीओएस पर काम करता है। इसमें 30W का साउंड आउटपुट मिलेगा। टीवी में ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन्स और ढेर सारे प्री इंस्टॉल OTT ऐप्स मिल जाते हैं। टीवी के साथ वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल मिलता है।

3. VW 140 cm (55 inches) Nano Sync Series 4K Ultra HD Smart JioTele OS QLED TV VW55JQ1 (Black) 64,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर 62 फीसदी की छूट के साथ 24,999 रुपये में मिल रहा है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 55 इंच का 4K अल्ट्रा QLED पैनल है। यह टीवी जियो टेलीओएस पर काम करता है। इसमें 40W का साउंड आउटपुट मिलेगा। टीवी में ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन्स और ढेर सारे प्री इंस्टॉल OTT ऐप्स मिल जाते हैं। टीवी के साथ वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल मिलता है।

4. acer 139 cm (55 inches) G Plus Series 4K Ultra HD LED Smart Google TV AR55UDGGR2851AD 73,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर 64 फीसदी की छूट के साथ 26,999 रुपये में मिल रहा है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 55 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी LED पैनल है। यह गूगल टीवी ओएस पर काम करता है। इसमें 36W का साउंड आउटपुट मिलेगा। टीवी में ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन्स और ढेर सारे प्री इंस्टॉल OTT ऐप्स मिल जाते हैं। टीवी के साथ वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल मिलता है।

5. BLACK+DECKER 139 cm (55 inches) A1 Series 4K Ultra HD LED Smart Google TV BXTVGU55UD2875ATIN (Black) 74,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर 64 फीसदी की छूट के साथ 26,999 रुपये में मिल रहा है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 55 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी LED पैनल है। यह गूगल टीवी ओएस पर काम करता है। इसमें 36W का साउंड आउटपुट मिलेगा। टीवी में ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन्स और ढेर सारे प्री इंस्टॉल OTT ऐप्स मिल जाते हैं। टीवी के साथ वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल मिलता है।