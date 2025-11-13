Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़get these 55 inch smart tv at rs 24999 via amazon check amazon best smart tv deals
लपक लो डील: मात्र ₹24,999 में 55 inch Smart TV, 75 फीसदी तक सस्ते मिल रहे ये 5 मॉडल

लपक लो डील: मात्र ₹24,999 में 55 inch Smart TV, 75 फीसदी तक सस्ते मिल रहे ये 5 मॉडल

संक्षेप: बड़ा Smart TV खरीदने का प्लान है, तो समय खरीदारी करने के लिए एकदम परफेक्ट हो सकता है। यहां हम आपको 55 इंच के ऐसे टीवी मॉडल बता रहे हैं, तो एमआरपी से 70 फीसदी तक सस्ते मिल रहे हैं। लिस्ट में देखें आपके बजट में कौन सा मॉडल फिट बैठ रहा है...

Thu, 13 Nov 2025 06:30 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

discount

48% OFF

VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1

VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1

  • checkVW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1
amazon-logo

₹12999

₹24999

खरीदिये

discount

39% OFF

Samsung 138 cm (55 inches) Crystal 4K Vista Pro Ultra HD Smart LED TV UA55UE86AFULXL

Samsung 138 cm (55 inches) Crystal 4K Vista Pro Ultra HD Smart LED TV UA55UE86AFULXL

  • checkSamsung 138 cm (55 inches) Crystal 4K Vista Pro Ultra HD Smart LED TV UA55UE86AFULXL
amazon-logo

₹38990

₹63900

खरीदिये

discount

21% OFF

Samsung 163 cm (65 inches) 4K Ultra HD Mini-LED Neo-QLED Smart TV QA65QN85FAULXL

Samsung 163 cm (65 inches) 4K Ultra HD Mini-LED Neo-QLED Smart TV QA65QN85FAULXL

  • checkSamsung 163 cm (65 inches) 4K Ultra HD Mini-LED Neo-QLED Smart TV QA65QN85FAULXL
amazon-logo

₹152990

₹193500

खरीदिये

discount

39% OFF

LG 139 cm (55 inches) UA82 Series 4K Ultra HD (3840 x 2160) Smart webOS LED TV 55UA82006LA

LG 139 cm (55 inches) UA82 Series 4K Ultra HD (3840 x 2160) Smart webOS LED TV 55UA82006LA

  • checkLG 139 cm (55 inches) UA82 Series 4K Ultra HD (3840 x 2160) Smart webOS LED TV 55UA82006LA
amazon-logo

₹40590

₹66290

खरीदिये

discount

46% OFF

Samsung 138 cm (55 inches) Vision AI 4K Ultra HD Smart QLED TV QA55QEF1AULXL

Samsung 138 cm (55 inches) Vision AI 4K Ultra HD Smart QLED TV QA55QEF1AULXL

  • checkSamsung 138 cm (55 inches) Vision AI 4K Ultra HD Smart QLED TV QA55QEF1AULXL
amazon-logo

₹43990

₹81900

खरीदिये

बड़ा Smart TV खरीदने का प्लान है, तो समय खरीदारी करने के लिए एकदम परफेक्ट हो सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई ब्रांडेड टीवी इस समय बिना किसी सेल के ही Amazon पर बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। यहां हम आपको 55 इंच के ऐसे टीवी मॉडल बता रहे हैं, तो एमआरपी से 70 फीसदी तक सस्ते मिल रहे हैं। लिस्ट में देखें आपके बजट में कौन सा मॉडल फिट बैठ रहा है...

सम्बंधित सुझाव

discount

48% OFF

VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1

VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1

  • checkVW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1
amazon-logo

₹12999

₹24999

खरीदिये

discount

39% OFF

Samsung 138 cm (55 inches) Crystal 4K Vista Pro Ultra HD Smart LED TV UA55UE86AFULXL

Samsung 138 cm (55 inches) Crystal 4K Vista Pro Ultra HD Smart LED TV UA55UE86AFULXL

  • checkSamsung 138 cm (55 inches) Crystal 4K Vista Pro Ultra HD Smart LED TV UA55UE86AFULXL
amazon-logo

₹38990

₹63900

खरीदिये

discount

21% OFF

Samsung 163 cm (65 inches) 4K Ultra HD Mini-LED Neo-QLED Smart TV QA65QN85FAULXL

Samsung 163 cm (65 inches) 4K Ultra HD Mini-LED Neo-QLED Smart TV QA65QN85FAULXL

  • checkSamsung 163 cm (65 inches) 4K Ultra HD Mini-LED Neo-QLED Smart TV QA65QN85FAULXL
amazon-logo

₹152990

₹193500

खरीदिये

discount

39% OFF

LG 139 cm (55 inches) UA82 Series 4K Ultra HD (3840 x 2160) Smart webOS LED TV 55UA82006LA

LG 139 cm (55 inches) UA82 Series 4K Ultra HD (3840 x 2160) Smart webOS LED TV 55UA82006LA

  • checkLG 139 cm (55 inches) UA82 Series 4K Ultra HD (3840 x 2160) Smart webOS LED TV 55UA82006LA
amazon-logo

₹40590

₹66290

खरीदिये

discount

46% OFF

Samsung 138 cm (55 inches) Vision AI 4K Ultra HD Smart QLED TV QA55QEF1AULXL

Samsung 138 cm (55 inches) Vision AI 4K Ultra HD Smart QLED TV QA55QEF1AULXL

  • checkSamsung 138 cm (55 inches) Vision AI 4K Ultra HD Smart QLED TV QA55QEF1AULXL
amazon-logo

₹43990

₹81900

खरीदिये

1. Foxsky 139.7 cm (55 inches) 4K Ultra HD Smart LED TV 55FS-VS (Black)

97,990 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर 75 फीसदी की छूट के साथ 24,999 रुपये में मिल रहा है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 55 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी LED पैनल है। यह टीवी वेबओएस पर काम करता है। इसमें 30W का साउंड आउटपुट मिलेगा। टीवी में ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन्स और ढेर सारे प्री इंस्टॉल OTT ऐप्स मिल जाते हैं। टीवी के साथ वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल मिलता है।

2. VW 140 cm (55 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW55GQ1

59,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर 58 फीसदी की छूट के साथ 24,999 रुपये में मिल रहा है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 55 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी QLED पैनल है। यह टीवी जियो टेलीओएस पर काम करता है। इसमें 30W का साउंड आउटपुट मिलेगा। टीवी में ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन्स और ढेर सारे प्री इंस्टॉल OTT ऐप्स मिल जाते हैं। टीवी के साथ वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल मिलता है।

ये भी पढ़ें:लॉन्च होते ही सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा यह iPhone, इस खूबी के साथ लॉन्च करेगा Apple

3. VW 140 cm (55 inches) Nano Sync Series 4K Ultra HD Smart JioTele OS QLED TV VW55JQ1 (Black)

64,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर 62 फीसदी की छूट के साथ 24,999 रुपये में मिल रहा है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 55 इंच का 4K अल्ट्रा QLED पैनल है। यह टीवी जियो टेलीओएस पर काम करता है। इसमें 40W का साउंड आउटपुट मिलेगा। टीवी में ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन्स और ढेर सारे प्री इंस्टॉल OTT ऐप्स मिल जाते हैं। टीवी के साथ वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल मिलता है।

4. acer 139 cm (55 inches) G Plus Series 4K Ultra HD LED Smart Google TV AR55UDGGR2851AD

73,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर 64 फीसदी की छूट के साथ 26,999 रुपये में मिल रहा है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 55 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी LED पैनल है। यह गूगल टीवी ओएस पर काम करता है। इसमें 36W का साउंड आउटपुट मिलेगा। टीवी में ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन्स और ढेर सारे प्री इंस्टॉल OTT ऐप्स मिल जाते हैं। टीवी के साथ वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल मिलता है।

5. BLACK+DECKER 139 cm (55 inches) A1 Series 4K Ultra HD LED Smart Google TV BXTVGU55UD2875ATIN (Black)

74,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर 64 फीसदी की छूट के साथ 26,999 रुपये में मिल रहा है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 55 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी LED पैनल है। यह गूगल टीवी ओएस पर काम करता है। इसमें 36W का साउंड आउटपुट मिलेगा। टीवी में ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन्स और ढेर सारे प्री इंस्टॉल OTT ऐप्स मिल जाते हैं। टीवी के साथ वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल मिलता है।

सम्बंधित सुझाव

discount

71% OFF

TCL 139 cm (55 inches) 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 55C61B (Black)

TCL 139 cm (55 inches) 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 55C61B (Black)

  • checkTCL 139 cm (55 inches) 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 55C61B (Black)
amazon-logo

₹34990

₹120990

खरीदिये

discount

54% OFF

TCL 101 cms (40 inches) V5C Series Full HD Smart QLED TV Google TV 40V5C

TCL 101 cms (40 inches) V5C Series Full HD Smart QLED TV Google TV 40V5C

  • checkTCL 101 cms (40 inches) V5C Series Full HD Smart QLED TV Google TV 40V5C
amazon-logo

₹16490

₹35990

खरीदिये

discount

36% OFF

LG 80 cms (32 inches) LR570 Series Smart webOS LED TV 32LR570B6LA

LG 80 cms (32 inches) LR570 Series Smart webOS LED TV 32LR570B6LA

  • checkLG 80 cms (32 inches) LR570 Series Smart webOS LED TV 32LR570B6LA
amazon-logo

₹13489

₹21240

खरीदिये

ये भी पढ़ें:यहां LIVE देखें OnePlus 15 का लॉन्च, इसमें दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्रोसेसर

6. Wobble 139.7 cm (55 inches) UD Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV WB55GTAW9602UDFL (Black)

41,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर 33 फीसदी की छूट के साथ 27,999 रुपये में मिल रहा है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 55 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी LED पैनल है। यह गूगल टीवी ओएस पर काम करता है। इसमें 20W का साउंड आउटपुट मिलेगा। टीवी में ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन्स और ढेर सारे प्री इंस्टॉल OTT ऐप्स मिल जाते हैं। टीवी के साथ वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल मिलता है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Smart TV Amazon Sale अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।