55 इंच Smart TV पर पैसा वसूल डील, बिना सेल मिल रहा बड़ा डिस्काउंट, 64% तक छूट

घर के लिए बड़ा Smart TV खरीदना है, लेकिन रिपब्लिक डे सेल के दौरान खरीदारी नहीं कर पाए, तो टेंशन मत लीजिए। Amazon पर इस समय ढेर सारे 55 inch Smart TV बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। आपकी सुविधा के लिए हमने कुछ बेस्ट डील्स की लिस्ट तैयार की है, जिनपर आप विचार कर सकते हैं। लिस्ट में देखें आपको कौन सा मॉडल पसंद आ रहे हैं और तुरंत यहीं से ऑर्डर करें....

BLACK+DECKER 139 cm (55 inches) A1 Series 4K Ultra HD LED Smart Google TV BXTVGU55UD2875ATIN (Black)

74,999 रुपये एमआरपी वाला यह 55 इंच टीवी अमेजन पर 64 फीसदी छूट के साथ मात्र 26,999 रुपये में खरीदने के लिए उपलब्ध है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इनकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 55 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी LED पैनल है, जो 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। टीवी में डोल्बी एटमॉस के साथ 36 वॉट का साउंड मिलता है। टीवी गूगल टीवी ओएस पर काम करता है और इसमें ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स मिल जाते हैं। टीवी में वाई-फाई, ब्लूटूथ, एचडीएमआई, यूएसबी समेत कई कनेक्टिविटी ऑप्शन मिल जाते हैं। टीवी में गूगल असिस्टेंट, स्क्रीनकास्ट समेत ढेर सारे स्मार्ट फीचर्स का सपोर्ट मिल जाता है। टीवी के साथ वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल भी मिलता है।

coocaa 138 cm (55 inch) Frameless UHD 4K Smart Google TV 55Y74

44,999 रुपये एमआरपी वाला यह 55 इंच टीवी अमेजन पर 40 फीसदी छूट के साथ मात्र 26,999 रुपये में खरीदने के लिए उपलब्ध है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इनकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 55 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी LED पैनल है, जो 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। टीवी में डोल्बी डिजिटल के साथ पावरफुल स्पीकर्स हैं, जो 30 वॉट का साउंड आउटपुट देते हैं। टीवी गूगल टीवी ओएस पर काम करता है और इसमें ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स मिल जाते हैं। टीवी में वाई-फाई, ब्लूटूथ, एचडीएमआई, यूएसबी समेत कई कनेक्टिविटी ऑप्शन मिल जाते हैं। टीवी में गूगल असिस्टेंट, स्क्रीनकास्ट समेत ढेर सारे स्मार्ट फीचर्स का सपोर्ट मिल जाता है। टीवी के साथ वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल भी मिलता है।

Kodak 139 Cm (55 Inches) Matrix Series 4K Ultra Hd Smart QLED Google Tv 55Mt5022, Black

59,999 रुपये एमआरपी वाला यह 55 इंच टीवी अमेजन पर 52 फीसदी छूट के साथ मात्र 28,799 रुपये में खरीदने के लिए उपलब्ध है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इनकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 55 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी QLED पैनल है, जो 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। टीवी में डोल्बी एटमॉस के साथ 40 वॉट का साउंड आउटपुट मिलता है। टीवी गूगल टीवी ओएस पर काम करता है और इसमें ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स मिल जाते हैं। टीवी में वाई-फाई, ब्लूटूथ, एचडीएमआई, यूएसबी समेत कई कनेक्टिविटी ऑप्शन मिल जाते हैं। टीवी में गूगल असिस्टेंट, स्क्रीनकास्ट समेत ढेर सारे स्मार्ट फीचर्स का सपोर्ट मिल जाता है। टीवी के साथ वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल भी मिलता है।

Acerpure 139 cm (55 inch) Elevate Neo Series 4K Ultra HD QLED Smart Android 14 TV GTV AP55UG75PELN5

73,690 रुपये एमआरपी वाला यह 55 इंच टीवी अमेजन पर 51 फीसदी छूट के साथ मात्र 35,999 रुपये में खरीदने के लिए उपलब्ध है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इनकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 55 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी QLED पैनल है, जो 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। कंपनी का कहना है कि स्क्रीन मूवी, शो, स्पोर्ट्स और गेमिंग के लिए परफेक्ट है। टीवी में डोल्बी एटमॉस के साथ 40 वॉट का साउंड आउटपुट मिलता है। टीवी गूगल टीवी ओएस पर काम करता है और इसमें ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स मिल जाते हैं। टीवी में वाई-फाई, ब्लूटूथ, एचडीएमआई, यूएसबी समेत कई कनेक्टिविटी ऑप्शन मिल जाते हैं। टीवी में गूगल असिस्टेंट, स्क्रीनकास्ट समेत ढेर सारे स्मार्ट फीचर्स का सपोर्ट मिल जाता है। टीवी के साथ वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल भी मिलता है।

VW 140 cm (55 inches) Nano Sync Series 4K Ultra HD Smart JioTele OS QLED TV VW55JQ1 (Black)

64,999 रुपये एमआरपी वाला यह 55 इंच टीवी अमेजन पर 62 फीसदी छूट के साथ मात्र 24,999 रुपये में खरीदने के लिए उपलब्ध है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इनकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 55 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी QLED पैनल है, जो 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसमें गेमिंग कंसोल कनेक्ट करके गेमिंग का मजा लिया जा सकता है। टीवी में डोल्बी एटमॉस और डोल्बी डिजिटल सपोर्ट के साथ 40 वॉट का साउंड आउटपुट मिलता है। टीवी जियो ओएस पर काम करता है और इसमें 2 जीपी रैम के साथ 8 जीबी स्टोरेज भी मिल जाता है। इसमें ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स मिल जाते हैं। टीवी में वाई-फाई, ब्लूटूथ, एचडीएमआई, यूएसबी समेत कई कनेक्टिविटी ऑप्शन मिल जाते हैं। टीवी में गूगल असिस्टेंट, स्क्रीनकास्ट समेत ढेर सारे स्मार्ट फीचर्स का सपोर्ट मिल जाता है। टीवी के साथ वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल भी मिलता है।

