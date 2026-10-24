बजट में आए 55 inch Smart TV, फेस्टिवल सेल में तगड़ा डिस्काउंट; लिस्ट में सैमसंग, शाओमी भी

Amazon Great India Festival Sale Reload में एक बार ब्रांडेड स्मार्ट टीवी कम दाम में खरीदने का मौका मिल रहा है। यहां हम आपको 55 इंच टीवी पर मिल रही कुछ बेस्ट डील्स के बारे में बता रहे हैं। देखें आपके बजट में कौन सा मॉडल फिट बैठ रहा है...

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इस दिवाली आप अपने घर एक बड़ा Smart TV लाने का प्लान कर रहे हैं, तो अमेजन पर आपके लिए बहुत कुछ है। दरअसल, Amazon Great India Festival Sale Reload में एक बार फिर ग्राहकों को बड़े डिस्काउंट के साथ अपनी पसंदीदा चीजें खरीदने का मौका मिल रहा है। यहां हम आपको 55 इंच टीवी पर मिल रही कुछ बेस्ट डील्स के बारे में बता रहे हैं। देखें आपके बजट में कौन सा मॉडल फिट बैठ रहा है...

Amazon Great India Festival Sale Reload में 55 इंच के ब्रांडेड टीवी बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं।

Xiaomi

62,999 रुपये एमआरपी वाला यह 55 इंच टीवी अमेजन सेल में 35,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड हैं। टीवी में 4K QLED डिस्प्ले है। टीवी में बेजललेस फ्रेम डिजाइन मिलता है। टीवी में डोल्बी ऑडियो सपोर्ट के साथ 34W का साउंड आउटपुट मिलता है। टीवी में फायर टीवी बिल्ट-इन है और इसमें ढेर सारे OTT ऐप्स का सपोर्ट मिलता है। टीवी के साथ आवाज पर चलने वाला रिमोट कंट्रोल भी है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें ढेर सारे पोर्ट का सपोर्ट मिल जाता है।

VW VISIO

64,999 रुपये एमआरपी वाला यह 55 इंच टीवी अमेजन सेल में 30,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड हैं। टीवी में 4K अल्ट्रा एचडी QLED डिस्प्ले है। इस टीवी में भी बेजललेस फ्रेम डिजाइन मिलता है। टीवी में डोल्बी ऑडियो सपोर्ट के साथ 50W का साउंड आउटपुट मिलता है। टीवी गूगल टीवी ओएस पर चलता है और इसमें ढेर सारे OTT ऐप्स का सपोर्ट मिलता है। टीवी के साथ आवाज पर चलने वाला रिमोट कंट्रोल भी है, जिसमें सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए शॉर्टकट बटन दिए गए हैं। कनेक्टिविटी के लिए इसमें ढेर सारे पोर्ट का सपोर्ट मिल जाता है।

Samsung

59,999 रुपये एमआरपी वाला यह 55 इंच टीवी अमेजन सेल में 48,490 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड हैं। इस पर सीधे 4200 रुपये का कूपन डिस्काउंट मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर भी इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। टीवी में 4K LED डिस्प्ले है। इस टीवी में भी बेजललेस फ्रेम डिजाइन मिलता है। टीवी में 30W का साउंड आउटपुट मिलता है। इसमें ढेर सारे OTT ऐप्स का सपोर्ट मिलता है। टीवी के साथ आवाज पर चलने वाला रिमोट कंट्रोल भी है, जिसमें सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए शॉर्टकट बटन दिए गए हैं। कनेक्टिविटी के लिए इसमें ढेर सारे पोर्ट का सपोर्ट मिल जाता है। टीवी मोबाइल टू टीवी मिररिंग, साउंड मिररिंग, गूगल कास्ट जैसे कई सारे स्मार्ट फीचर्स से लैस है। कंपनी इस टीवी पर 7 साल तक ओएस अपग्रेड प्रदान करेगी।

Vu

43,000 रुपये एमआरपी वाला यह 55 इंच टीवी अमेजन सेल में 38,281 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड हैं। बैंक ऑफर का लाभ लेकर भी इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। टीवी में 4K GloQLED डिस्प्ले है। इस टीवी में भी बेजललेस फ्रेम डिजाइन मिलता है। टीवी में डोल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ 30W का साउंड आउटपुट मिलता है। इसमें ढेर सारे OTT ऐप्स का सपोर्ट मिलता है। यह टीवी गूगल टीवी ओएस पर काम करता है। टीवी के साथ आवाज पर चलने वाला रिमोट कंट्रोल भी मिलता है, जिसमें सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए शॉर्टकट बटन दिए गए हैं। कनेक्टिविटी के लिए इसमें ढेर सारे पोर्ट का सपोर्ट मिल जाता है। टीवी स्क्रीन मिररिंग, गूगल क्रोमकास्ट जैसे कई सारे स्मार्ट फीचर्स से लैस है।

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