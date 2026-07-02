काम की बात: आधी कीमत में 55 इंच TV, अमेजन सेल में छप्परफाड़ डिस्काउंट, लिस्ट में Sony, Samsung भी
Amazon Prime Day Sale में महंगे Smart TV छप्परफाड़ डिस्काउंट के साथ मिलेंगे। यहां हमने लिस्ट तैयार की है, जिसमें सैमसंग, सोनी जैसे प्रीमियम ब्रांड्स के टीवी भी शामिल हैं। लिस्ट में TCL का 55 इंच टीवी भी है, जो आधी कीमत में मिल रहा है।
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Amazon Prime Day Sale अब बस कुछ दिनों में शुरू होने वाली है। सेल में महंगे ब्रांडेड टीवी भारी डिस्काउंट के साथ मिलेंगे। अगर आप भी टीवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यह खरीदारी करने का सही समय हो सकता है। यहां हमने आपकी सुविधा के लिए 55 इंच टीवी पर मिल रही बेस्ट डील्स की लिस्ट तैयार की है। लिस्ट में Sony, Samsung जैसे ब्रांड्स के टीवी भी शामिल हैं। देखें लिस्ट और सेल शुरू होते ही तुरंत ऑर्डर करें...
Vu
1. Vu 139cm (55 inches) GloQLED Series 4K QLED Smart Google TV 55GLOQLED25
50,000 एमआरपी वाला यह टीवी सेल में 33,490 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 55 इंच का 4K GloQLED डिस्प्ले है। इसमें डोल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ 24W का साउंड आउटपुट मिलेगा। टीवी में नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, हॉटस्टार समेत कई ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिलता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें ढेर सारे पोर्ट मिल जाते हैं। टीवी के साथ स्मार्ट रिमोट कंट्रोल भी मिलता है, जो वॉयस इनेबल है। कंपनी इस पर 1 साल की वारंटी भी दे रही है। ऐप स्टोर से 12000 से ज्यादा ऐप्स का एक्सेस मिलता है।
Samsung
2. Samsung 138 cm (55 inches) Crystal 4K Vista Ultra HD Smart LED TV UA55UE81AFULXL
55,200 एमआरपी वाला यह टीवी सेल में 39,490 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। टीवी में 55 इंच का 4K विस्टा अल्ट्रा एचडी स्मार्ट एलईडी डिस्प्ले है। इसमें 20W का साउंड आउटपुट मिलेगा। टीवी में गूगल असिस्टेंट, साउंड मिररिंग समेत कई एडवांस फीचर्स मिलते हैं। टीवी में 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स का फ्री एक्सेस मिलता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें ढेर सारे पोर्ट मिल जाते हैं। टीवी के साथ स्मार्ट रिमोट कंट्रोल भी मिलता है। कंपनी इस पर 1 साल की वारंटी भी दे रही है।
TCL
3. TCL 139 cm (55 inches) 4K UHD Smart QD-Mini LED Google TV 55Q6C
1,07,990 एमआरपी वाला यह टीवी 52,990 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है और अमेजन ने टीज किया है कि यह ऑफर के बाद 47,490 रुपये की प्रभावी कीमत में मिलेगा। टीवी में 55 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी QD मिनी एलईडी डिस्प्ले है। यह गूगल टीवी ओएस पर चलता है। इसमें डोल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ 46W का साउंड आउटपुट मिलेगा। टीवी में 3GB रैम और 32GB स्टोरेज है। टीवी में नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार समेत ढेर सारे प्री-इंस्टॉल OTTs का सपोर्ट मिल जाता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें ढेर सारे पोर्ट मिल जाते हैं। टीवी के साथ स्मार्ट रिमोट कंट्रोल भी मिलता है। कंपनी इस पर 2 साल की वारंटी भी दे रही है।
Xiaomi
4. Xiaomi 138 cm (55 inch) FX Pro QLED Ultra HD 4K Smart Fire TV L55MB-FPIN
62,999 एमआरपी वाला यह टीवी सेल में 37,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 55 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी स्मार्ट क्यूएलईडी डिस्प्ले है। इसमें डोल्बी ऑडियो सपोर्ट के साथ 34W का साउंड आउटपुट मिलेगा। टीवी में नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, हॉटस्टार समेत कई ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिलता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें ढेर सारे पोर्ट मिल जाते हैं। टीवी के साथ स्मार्ट रिमोट कंट्रोल भी मिलता है, जो वॉयस इनेबल है। कंपनी इस पर 1 साल की वारंटी भी दे रही है। ऐप स्टोर से 12000 से ज्यादा ऐप्स का एक्सेस मिलता है।
Sony
5. Sony 139 cm (55 inches) BRAVIA 3II Ultra HD Smart LED Google TV K-55XR35M2
1,59,900 एमआरपी वाला यह टीवी सेल में 94,990 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 120 हर्ट्ज स्मूद रिफ्रेश रेट वाला 55 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी स्मार्ट एलईडी डिस्प्ले है। इसमें डोल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ 20W का साउंड आउटपुट मिलेगा। टीवी में गूगल असिस्टेंट, गूगल जेमिनी, क्रोमकास्ट समेत कई एडवांस फीचर्स मिलते हैं। कनेक्टिविटी के लिए इसमें ढेर सारे पोर्ट मिल जाते हैं। टीवी के साथ स्मार्ट रिमोट कंट्रोल भी मिलता है। कंपनी इस पर 1 साल की वारंटी भी दे रही है।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
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