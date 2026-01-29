Hindustan Hindi News
आधी कीमत में Sony के 55 और 65 इंच TV, बजट में आई कीमत, 4K डिस्प्ले और दमदार साउंड भी

संक्षेप:

Smart TV खरीदने का प्लान है, तो आज हम आपको पॉपुलर ब्रांड Sony के ऐसे टीवी मॉडल बता रहे हैं, जो अपनी एमआरपी से सीधे आधे रेट में मिल रहे हैं। लिस्ट में हमने अन्य ब्रांड्स के ऐसे टीवी मॉडल भी शामिल किए हैं, जो हाफ रेट में मिल रहे हैं।

Jan 29, 2026 11:35 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
Smart TV खरीदने का प्लान है, तो आज हम आपको पॉपुलर ब्रांड Sony के ऐसे टीवी मॉडल बता रहे हैं, जो अपनी एमआरपी से सीधे आधे रेट में मिल रहे हैं। लिस्ट में हमने अन्य ब्रांड्स के ऐसे टीवी मॉडल भी शामिल किए हैं, जो हाफ रेट में मिल रहे हैं। अगर आप इन टीवी पर मिल रहे बैंक ऑफर का लाभ ले लेते हैं, तो इनकी कीमत को और कम कर सकते हैं। इन टीवी मॉडल में न केवल बड़ा डिस्प्ले मिल जाएगा, बल्कि यह दमदार साउंड वाले स्पीकर, ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ऐप्स और ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन्स भी मिल जाते हैं। प्ले स्टेशन कनेक्शन करके इनमें गेमिंग का मजा भी लिया जा सकता है। चलिए फटाफट बताते हैं इन पैसा वसूल डील्स के बारे में…

1,39,900 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी इस समय अमेजन पर सीधे 50 फीसदी छूट के साथ आधी कीमत यानी 69,990 रुपये में खरीदने के लिए उपलब्ध है। इस टीवी में 65 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी एलईडी डिस्प्ले मिल जाता है। स्क्रीन 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आती है। इस टीवी में प्ले स्टेशन कनेक्ट करके गेमिंग का भी मजा लिया जा सकता है। टीवी में डोल्बी ऑडियो सपोर्ट के साथ 20 वॉट का साउंड मिलता है। यह टीवी गूगल टीवी ओएस पर चलता है। इसमें गूगल असिस्टेंट के साथ ढेर सारे स्मार्ट फीचर्स मिल जाते हैं। टीवी में वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल भी मिल जाता है। कनेक्टिविटी के लिए टीवी में तीन एचडीएमआई और दो यूएसबी पोर्ट समेत ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। टीवी में प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट भी मिलता है। पतले बेजल्स होने से इसमें एकदम फ्रेमलेस एक्सपीरियंस मिलता है।

99,900 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी इस समय अमेजन पर सीधे 49 फीसदी छूट के साथ लगभग आधी कीमत यानी 50,750 रुपये में खरीदने के लिए उपलब्ध है। इस टीवी में 55 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी एलईडी डिस्प्ले मिल जाता है। स्क्रीन 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आती है। इस टीवी में भी प्ले स्टेशन कनेक्ट करके गेमिंग का भी मजा लिया जा सकता है। टीवी में डोल्बी ऑडियो सपोर्ट के साथ 20 वॉट का साउंड मिलता है। यह टीवी गूगल टीवी ओएस पर चलता है। इसमें गूगल असिस्टेंट के साथ ढेर सारे स्मार्ट फीचर्स मिल जाते हैं। टीवी में वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल भी मिल जाता है। कनेक्टिविटी के लिए टीवी में तीन एचडीएमआई और दो यूएसबी पोर्ट समेत ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। टीवी में प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट भी मिलता है। इसमें टीवी में भी एकदम फ्रेमलेस एक्सपीरियंस मिलता है।

49,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी इस समय अमेजन पर सीधे 50 फीसदी छूट के साथ आधी कीमत यानी 24,999 रुपये में खरीदने के लिए उपलब्ध है। इस टीवी में 43 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी क्यूएलईडी डिस्प्ले मिल जाता है। स्क्रीन 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आती है। टीवी में डोल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ 30 वॉट का साउंड मिलता है। यह टीवी फायर टीवी ओएस पर चलता है। इसमें गूगल असिस्टेंट, क्रोमकास्ट, स्क्रीन शेयरिंग के साथ ढेर सारे स्मार्ट फीचर्स मिल जाते हैं। टीवी में वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल भी मिल जाता है। कनेक्टिविटी के लिए टीवी में तीन एचडीएमआई, दो यूएसबी पोर्ट, वाई-फाई, ब्लूटूथ समेत ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। टीवी में प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट भी मिलता है। इसमें टीवी में भी एकदम फ्रेमलेस एक्सपीरियंस मिलता है।

49,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी इस समय अमेजन पर सीधे 50 फीसदी छूट के साथ आधी कीमत यानी 24,999 रुपये में खरीदने के लिए उपलब्ध है। इस टीवी में 43 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी क्यूएलईडी डिस्प्ले मिल जाता है। स्क्रीन 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आती है। टीवी में डोल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ 20 वॉट का साउंड मिलता है। यह टीवी गूगल टीवी ओएस पर चलता है। इसमें गूगल असिस्टेंट, क्रोमकास्ट, स्क्रीन शेयरिंग के साथ ढेर सारे स्मार्ट फीचर्स मिल जाते हैं। टीवी में वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल भी मिल जाता है। कनेक्टिविटी के लिए टीवी में तीन एचडीएमआई, दो यूएसबी पोर्ट, वाई-फाई, ब्लूटूथ समेत ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। टीवी में प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट भी मिलता है। इसमें टीवी में भी एकदम फ्रेमलेस एक्सपीरियंस मिलता है।

