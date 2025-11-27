Hindustan Hindi News
आधी से भी कम कीमत में 50 inch TV, सेल में मची लूट, मिल रहा 64 फीसदी तक डिस्काउंट

आज हम आपको 50 inch स्क्रीन वाले कुछ ऐसे Smart TV बता रहे हैं, जो Amazon पर एमआरपी से आधी से भी कम कीमत पर मिल रहे हैं। इन टीवी में दमदार डिस्प्ले, पावरफुल दमदार साउंड वाले स्पीकर और वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल मिल जाएगा। देखें लिस्ट

Thu, 27 Nov 2025 09:34 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
आज हम आपको 50 inch स्क्रीन वाले कुछ ऐसे Smart TV बता रहे हैं, जो Amazon पर एमआरपी से आधी से भी कम कीमत पर मिल रहे हैं। इन टीवी में आपको बेजललेस स्क्रीन के साथ दमदार साउंड वाले स्पीकर और वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल मिल जाएगा। अगर आप भी ब्लैक फ्राइडे सेल से टीवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो लिस्ट में देखें आपके बजट में कौन सा मॉडल फिट बैठ रहा है...

1. Hisense 126 cm (50 inches) E7Q Series 4K Ultra HD Smart QLED TV 50E7Q (Black)

59,999 एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर 53 फीसदी छूट के साथ मात्र 27,999 रुपये में खरीदने के लिए उपलब्ध है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। इस 50 इंच स्क्रीन वाले टीवी में 4K अल्ट्रा एचडी QLED पैनल मिलता है। टीवी में 20W साउंड वाले स्पीकर, ढेर सारे कनेक्टिविटी पोर्ट, ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स और आवाज पर चलने वाला रिमोट मिल जाता है।

2. acer 126 cm (50 inches) Super Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV AR50QDXGU2875AT (Black)

69,999 एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर 57 फीसदी छूट के साथ मात्र 28,999 रुपये में खरीदने के लिए उपलब्ध है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। इस 50 इंच स्क्रीन वाले टीवी में 4K अल्ट्रा एचडी QLED पैनल मिलता है। टीवी में 80W साउंड वाले स्पीकर, ढेर सारे कनेक्टिविटी पोर्ट, ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स और आवाज पर चलने वाला रिमोट मिल जाता है।

3. VW 127 cm (50 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW50GQ1

54,999 एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर 60 फीसदी छूट के साथ मात्र 21,999 रुपये में खरीदने के लिए उपलब्ध है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। इस 50 इंच स्क्रीन वाले टीवी में 4K अल्ट्रा एचडी QLED पैनल मिलता है। टीवी में 48W साउंड वाले स्पीकर, ढेर सारे कनेक्टिविटी पोर्ट, ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स और आवाज पर चलने वाला रिमोट मिल जाता है।

4. Hisense 126cm (50 inches) E63N Series 4K Ultra HD Smart Google LED TV 50E63N

49,999 एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर 52 फीसदी छूट के साथ मात्र 23,999 रुपये में खरीदने के लिए उपलब्ध है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। इस 50 इंच स्क्रीन वाले टीवी में 4K अल्ट्रा एचडी LED पैनल मिलता है। टीवी में 30W साउंड वाले स्पीकर, ढेर सारे कनेक्टिविटी पोर्ट, ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स और आवाज पर चलने वाला रिमोट मिल जाता है।

5. BLACK+DECKER 126 cm (50 inches) A1 Series 4K Ultra HD LED Smart Google TV BXTVGU50UD2875ATIN (Black)

63,999 एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर 64 फीसदी छूट के साथ मात्र 22,999 रुपये में खरीदने के लिए उपलब्ध है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। इस 50 इंच स्क्रीन वाले टीवी में 4K अल्ट्रा एचडी LED पैनल मिलता है। टीवी में 36W साउंड वाले स्पीकर, ढेर सारे कनेक्टिविटी पोर्ट, ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स और आवाज पर चलने वाला रिमोट मिल जाता है।

6. TCL 126 cm (50 inches) Metallic Bezel Less Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 50V6C (Black)

64,990 एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर 55 फीसदी छूट के साथ मात्र 29,490 रुपये में खरीदने के लिए उपलब्ध है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। इस 50 इंच स्क्रीन वाले टीवी में 4K अल्ट्रा एचडी LED पैनल मिलता है। टीवी में 24W साउंड वाले स्पीकर, ढेर सारे कनेक्टिविटी पोर्ट, ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स और आवाज पर चलने वाला रिमोट मिल जाता है।

