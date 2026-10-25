43 inch TV पर बड़ा डिस्काउंट, Amazon Sale में सस्ते मिल रहे सैमसंग, एलजी समेत इतने सारे मॉडल
Amazon Great Indian Festival Reload में 43 इंच के स्मार्ट टीवी बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। आपकी सुविधा के लिए यहां हमने एक लिस्ट तैयार की है, जिसमें सैमसंग, एलजी, शाओमी, टीसीएल, हाइसेंस और तोशिबा जैसे ब्रांड्स शामिल हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
Amazon Great Indian Festival Reload में ऑफर्स की बारिश हो रही है। अगर आप इस फेस्टिव सीजन कुछ नया खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो सेल में आपके लिए बहुत कुछ है। आज हम आपको 43 inch TV पर मिल रही कुछ बेस्ट डील्स के बारे में बता रहे हैं। अगर आप भी कम कीमत में ब्रांडेड टीवी खरीदना चाहते हैं, तो यह लिस्ट आपके काम आ सकती है। लिस्ट में सैमसंग, एलजी, शाओमी, टीसीएल, हाइसेंस और तोशिबा जैसे ब्रांड्स शामिल हैं। देखें आपके लिए कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा...
LG
1. LG 108 cms (43 inches) NU87 AI Series Nano 4K Ultra HD (3840 x 2160) Smart webOS LED TV 43NU870BPLA 2026
45,990 रुपये एमआरपी वाला यह 43 इंच टीवी अमेजन सेल में 31,990 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। टीवी में 4K अल्ट्रा एचडी LED डिस्प्ले है। टीवी में बेजललेस फ्रेम डिजाइन मिलता है। टीवी में डोल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ 20W का साउंड आउटपुट मिलता है। टीवी वेबओएस पर चलता है और इसमें ढेर सारे OTT ऐप्स का सपोर्ट मिलता है। इस टीवी में जेमिनी और कोपायलट के साथ ढेर सारे AI फीचर्स का सपोर्ट भी मिलता है। टीवी के साथ स्मार्ट रिमोट कंट्रोल भी है, जिसमें सीधे ओटीटी ऐप्स पर जाने के लिए शॉर्टकट बटन दिए गए हैं। कनेक्टिविटी के लिए इसमें ढेर सारे पोर्ट का सपोर्ट मिल जाता है।
Xiaomi
2. Xiaomi (108 cm) 43 inch Smartchoice X 4K Ultra HD Smart | Dolby Vision | Eye Care Mode | Google TV | L43MB-AIN
37,999 रुपये एमआरपी वाला यह 43 इंच टीवी अमेजन सेल में 24,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। टीवी में 4K अल्ट्रा एचडी डिस्प्ले है। टीवी में बेजललेस फ्रेम डिजाइन मिलता है। टीवी में डोल्बी ऑडियो सपोर्ट के साथ 30W का साउंड आउटपुट मिलता है। टीवी गूगल टीवी ओएस पर चलता है और इसमें ढेर सारे OTT ऐप्स का सपोर्ट मिलता है। इस टीवी में ढेर सारे स्मार्ट फीचर्स का सपोर्ट भी मिलता है। टीवी के साथ स्मार्ट रिमोट कंट्रोल भी है, जिसमें सीधे ओटीटी ऐप्स पर जाने के लिए शॉर्टकट बटन दिए गए हैं। कनेक्टिविटी के लिए इसमें ढेर सारे पोर्ट का सपोर्ट मिल जाता है।
TCL
3. TCL 108 cm (43 inches) Smartchoice 4K Ultra HD Smart QLED Google TV | HDR 10+ | Dolby Vision & Atmos | 30W Speaker Output | Game Master | 43T6D
48,990 रुपये एमआरपी वाला यह 43 इंच टीवी अमेजन सेल में 32,990 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। टीवी में 4K अल्ट्रा एचडी QLED डिस्प्ले है। टीवी में बेजललेस फ्रेम डिजाइन मिलता है। टीवी में डोल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ 30W का साउंड आउटपुट मिलता है। टीवी गूगल टीवी ओएस पर चलता है और इसमें ढेर सारे OTT ऐप्स का सपोर्ट मिलता है और इसके साथ मिलने वाले रिमोट कंट्रोल में सीधे ओटीटी ऐप्स पर पहुंचने के लिए कुछ शॉर्टकट बटन भी दिए गए हैं। कनेक्टिविटी के लिए इसमें ढेर सारे पोर्ट का सपोर्ट मिल जाता है।
Hisense
4. Hisense 108 cm (43 inches) E6S Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 43E6S
44,999 रुपये एमआरपी वाला यह 43 इंच टीवी अमेजन सेल में 26,488 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। टीवी में 4K अल्ट्रा एचडी LED डिस्प्ले है। टीवी में बेजललेस फ्रेम डिजाइन मिलता है। टीवी में डोल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ 30W का साउंड आउटपुट मिलता है। टीवी गूगल टीवी ओएस पर चलता है और इसमें कराओके मोड, गूगल असिस्टेंट, बिल्ट-इन गूगल क्रोमकास्ट, स्क्रीन शेयरिंग समेत कई स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं। टीवी में ढेर सारे सारे OTT ऐप्स का सपोर्ट मिलता है और इसके साथ मिलने वाले रिमोट कंट्रोल में शॉर्ट बटन दिए गए हैं, जिससे सीधे ओटीटी ऐप्स पर पहुंचा जा सकता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें ढेर सारे पोर्ट का सपोर्ट मिल जाता है।
Toshiba
5. Toshiba 108 cm (43 inches) E350SP Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 43E350SP
46,999 रुपये एमआरपी वाला यह 43 इंच टीवी अमेजन सेल में 29,490 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। टीवी में 4K अल्ट्रा एचडी LED डिस्प्ले है। टीवी में बेजललेस फ्रेम डिजाइन मिलता है। टीवी में डोल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ 30W का साउंड आउटपुट मिलता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें ढेर सारे पोर्ट का सपोर्ट मिल जाता है, जिससे आप आसानी से स्पीकर, टीवी स्टीक समेत अन्य डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। टीवी गूगल टीवी ओएस पर चलता है और इसमें कराओके मोड, गूगल असिस्टेंट, बिल्ट-इन गूगल क्रोमकास्ट, स्क्रीन शेयरिंग समेत कई स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं। टीवी में ढेर सारे सारे OTT ऐप्स का सपोर्ट मिलता है और इसके साथ मिलने वाले रिमोट कंट्रोल में शॉर्ट बटन दिए गए हैं, जिससे सीधे ओटीटी ऐप्स पर पहुंचा जा सकता है।
Samsung
6. Samsung 43 inch (108cm) Crystal UHD 4K Vision AI 2026 Smart TV | 30W Speakers | 4K Upscaling | HDR10+ | 150+ Channels | 7 Years OS Upgrade | UA43UE86AHULXL
39,900 रुपये एमआरपी वाला यह 43 इंच टीवी अमेजन सेल में 30,490 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। इस टीवी पर 950 रुपये का कूपन डिस्काउंट भी मिल रहा है। अन्य ऑफर्स का लाभ लेकर भी इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। टीवी में 4K अल्ट्रा एचडी डिस्प्ले है। टीवी में बेजललेस फ्रेम डिजाइन मिलता है। टीवी में 30W का साउंड आउटपुट मिलता है। टीवी के साथ आवाज पर काम करने वाला रिमोट, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट, सैमसंग टीवी प्लस के साथ ढेर सारे फ्री टीवी चैनल्स का एक्सेस, स्टोरेज शेयरिंग, मोबाइल टू टीवी मिररिंग समेत कई स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं। टीवी में ढेर सारे OTT ऐप्स का सपोर्ट मिलता है और इसके साथ मिलने वाले रिमोट कंट्रोल में शॉर्ट बटन दिए गए हैं, जिससे सीधे ओटीटी ऐप्स पर पहुंचा जा सकता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें ढेर सारे पोर्ट का सपोर्ट मिल जाता है।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें