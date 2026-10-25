43 inch TV पर बड़ा डिस्काउंट, Amazon Sale में सस्ते मिल रहे सैमसंग, एलजी समेत इतने सारे मॉडल

Amazon Great Indian Festival Reload में 43 इंच के स्मार्ट टीवी बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। आपकी सुविधा के लिए यहां हमने एक लिस्ट तैयार की है, जिसमें सैमसंग, एलजी, शाओमी, टीसीएल, हाइसेंस और तोशिबा जैसे ब्रांड्स शामिल हैं।

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Amazon Great Indian Festival Reload में ऑफर्स की बारिश हो रही है। अगर आप इस फेस्टिव सीजन कुछ नया खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो सेल में आपके लिए बहुत कुछ है। आज हम आपको 43 inch TV पर मिल रही कुछ बेस्ट डील्स के बारे में बता रहे हैं। अगर आप भी कम कीमत में ब्रांडेड टीवी खरीदना चाहते हैं, तो यह लिस्ट आपके काम आ सकती है। लिस्ट में सैमसंग, एलजी, शाओमी, टीसीएल, हाइसेंस और तोशिबा जैसे ब्रांड्स शामिल हैं। देखें आपके लिए कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा...

44,999 रुपये एमआरपी वाला Hisense का 43 इंच टीवी अमेजन सेल में 26,488 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है।

LG

45,990 रुपये एमआरपी वाला यह 43 इंच टीवी अमेजन सेल में 31,990 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। टीवी में 4K अल्ट्रा एचडी LED डिस्प्ले है। टीवी में बेजललेस फ्रेम डिजाइन मिलता है। टीवी में डोल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ 20W का साउंड आउटपुट मिलता है। टीवी वेबओएस पर चलता है और इसमें ढेर सारे OTT ऐप्स का सपोर्ट मिलता है। इस टीवी में जेमिनी और कोपायलट के साथ ढेर सारे AI फीचर्स का सपोर्ट भी मिलता है। टीवी के साथ स्मार्ट रिमोट कंट्रोल भी है, जिसमें सीधे ओटीटी ऐप्स पर जाने के लिए शॉर्टकट बटन दिए गए हैं। कनेक्टिविटी के लिए इसमें ढेर सारे पोर्ट का सपोर्ट मिल जाता है।

Xiaomi

37,999 रुपये एमआरपी वाला यह 43 इंच टीवी अमेजन सेल में 24,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। टीवी में 4K अल्ट्रा एचडी डिस्प्ले है। टीवी में बेजललेस फ्रेम डिजाइन मिलता है। टीवी में डोल्बी ऑडियो सपोर्ट के साथ 30W का साउंड आउटपुट मिलता है। टीवी गूगल टीवी ओएस पर चलता है और इसमें ढेर सारे OTT ऐप्स का सपोर्ट मिलता है। इस टीवी में ढेर सारे स्मार्ट फीचर्स का सपोर्ट भी मिलता है। टीवी के साथ स्मार्ट रिमोट कंट्रोल भी है, जिसमें सीधे ओटीटी ऐप्स पर जाने के लिए शॉर्टकट बटन दिए गए हैं। कनेक्टिविटी के लिए इसमें ढेर सारे पोर्ट का सपोर्ट मिल जाता है।

TCL

48,990 रुपये एमआरपी वाला यह 43 इंच टीवी अमेजन सेल में 32,990 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। टीवी में 4K अल्ट्रा एचडी QLED डिस्प्ले है। टीवी में बेजललेस फ्रेम डिजाइन मिलता है। टीवी में डोल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ 30W का साउंड आउटपुट मिलता है। टीवी गूगल टीवी ओएस पर चलता है और इसमें ढेर सारे OTT ऐप्स का सपोर्ट मिलता है और इसके साथ मिलने वाले रिमोट कंट्रोल में सीधे ओटीटी ऐप्स पर पहुंचने के लिए कुछ शॉर्टकट बटन भी दिए गए हैं। कनेक्टिविटी के लिए इसमें ढेर सारे पोर्ट का सपोर्ट मिल जाता है।

Hisense

44,999 रुपये एमआरपी वाला यह 43 इंच टीवी अमेजन सेल में 26,488 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। टीवी में 4K अल्ट्रा एचडी LED डिस्प्ले है। टीवी में बेजललेस फ्रेम डिजाइन मिलता है। टीवी में डोल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ 30W का साउंड आउटपुट मिलता है। टीवी गूगल टीवी ओएस पर चलता है और इसमें कराओके मोड, गूगल असिस्टेंट, बिल्ट-इन गूगल क्रोमकास्ट, स्क्रीन शेयरिंग समेत कई स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं। टीवी में ढेर सारे सारे OTT ऐप्स का सपोर्ट मिलता है और इसके साथ मिलने वाले रिमोट कंट्रोल में शॉर्ट बटन दिए गए हैं, जिससे सीधे ओटीटी ऐप्स पर पहुंचा जा सकता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें ढेर सारे पोर्ट का सपोर्ट मिल जाता है।

Toshiba

46,999 रुपये एमआरपी वाला यह 43 इंच टीवी अमेजन सेल में 29,490 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। टीवी में 4K अल्ट्रा एचडी LED डिस्प्ले है। टीवी में बेजललेस फ्रेम डिजाइन मिलता है। टीवी में डोल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ 30W का साउंड आउटपुट मिलता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें ढेर सारे पोर्ट का सपोर्ट मिल जाता है, जिससे आप आसानी से स्पीकर, टीवी स्टीक समेत अन्य डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। टीवी गूगल टीवी ओएस पर चलता है और इसमें कराओके मोड, गूगल असिस्टेंट, बिल्ट-इन गूगल क्रोमकास्ट, स्क्रीन शेयरिंग समेत कई स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं। टीवी में ढेर सारे सारे OTT ऐप्स का सपोर्ट मिलता है और इसके साथ मिलने वाले रिमोट कंट्रोल में शॉर्ट बटन दिए गए हैं, जिससे सीधे ओटीटी ऐप्स पर पहुंचा जा सकता है।

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