₹11,000 से भी कम में 40 इंच का बड़ा Smart TV, अमेजन पर धूम मचा रही ये सात डील, देखें लिस्ट

संक्षेप:

Amazon Great Republic Day Sale कल यानी 22 जनवरी खत्म होने वाली है। सेल में कई ब्रांडेड टीवी ऑफर्स के बाद बेहद दाम में मिल रहे हैं। यहां हमने 40 इंच टीवी पर मिल रही कुछ बेस्ट डील्स की लिस्ट तैयार की है। लिस्ट में सबसे सस्ता टीवी 10,899 रुपये का है।

Jan 21, 2026 02:01 pm ISTArpit Soni
Amazon Great Republic Day Sale कल यानी 22 जनवरी खत्म होने वाली है। अगर आप टीवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन बजट कम है, तो अमेजन सेल में आपके लिए कई बेहतरीन डील्स हैं। सेल में कई ब्रांडेड टीवी ऑफर्स के बाद बेहद दाम में मिल रहे हैं। यहां हमने 40 इंच टीवी पर मिल रही कुछ बेस्ट डील्स की लिस्ट तैयार की है। लिस्ट में सबसे सस्ता टीवी 10,899 रुपये का है। देखें आपके बजट में कौन सा मॉडल आ रहा है और तुरंत यहीं से ऑर्डर करें...

₹11,000 से भी कम में 40 इंच का बड़ा Smart TV, अमेजन पर धूम मचा रही ये सात डील, देखें लिस्ट

VW ( Visio World. 101 cm (40 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW40AQ1 (Black)

20,999 एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन सेल में 48 फीसदी छूट के साथ मात्र 10,899 रुपये में मिल रहा है। टीवी में 40 इंच का फुल एचडी QLED पैनल है। इसमें 24W का साउंड आउटपुट, ढेर सारे कनेक्टिविटी पोर्ट और ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिलता है।

Kodak QLED SE 100 cm (40 inch) QLED Full HD Smart Linux TV 2025 Edition (40QSE5009)

17,999 एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन सेल में 28 फीसदी छूट के साथ मात्र 12,998 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 40 इंच का फुल एचडी QLED पैनल है। इसमें 36W का दमदार साउंड आउटपुट, ढेर सारे कनेक्टिविटी पोर्ट और ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिलता है।

VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1

24,999 एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन सेल में 48 फीसदी छूट के साथ मात्र 12,999 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 40 इंच का फुल एचडी QLED पैनल है। इसमें 24W का दमदार साउंड आउटपुट, ढेर सारे कनेक्टिविटी पोर्ट और ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिलता है।

acer 100 cm (40 inches) Ultra I Series FHD Smart LED Google TV AR40FDGGU2841BD

38,999 एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन सेल में 65 फीसदी छूट के साथ मात्र 13,499 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 40 इंच का फुल एचडी LED पैनल है। इसमें 26W का साउंड आउटपुट, ढेर सारे कनेक्टिविटी पोर्ट और ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिलता है।

Blaupunkt 100 cm (40 inches) Quantum Dot Series QLED Google Android TV 40QD7070

19,999 एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन सेल में 30 फीसदी छूट के साथ मात्र 13,999 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 40 इंच का फुल एचडी QLED पैनल है। इसमें 48W का दमदार साउंड आउटपुट, ढेर सारे कनेक्टिविटी पोर्ट और ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिलता है।

Westinghouse 100 cm (40 inches) Pi Series Full HD Smart LED TV WH40SP08BL (Black)

18,999 एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन सेल में 26 फीसदी छूट के साथ मात्र 13,999 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 40 इंच का फुल एचडी LED पैनल है। इसमें 30W का दमदार साउंड आउटपुट, ढेर सारे कनेक्टिविटी पोर्ट और ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिलता है।

TCL 101 cm (40 inches) Metallic Bezel-Less Full HD Smart Android LED TV 40L4B (Black)

35,990 एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन सेल में 58 फीसदी छूट के साथ मात्र 14,990 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 40 इंच का फुल एचडी LED पैनल है। इसमें 19W का साउंड आउटपुट, ढेर सारे कनेक्टिविटी पोर्ट और ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिलता है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
