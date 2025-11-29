₹7699 में घर लाएं QLED TV, आधी से भी कम कीमत में लें 32 से 75 इंच तक के ये मॉडल, लिस्ट

संक्षेप: Smart TV खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो Amazon Black Friday Sale में आपके लिए बहुत कुछ है। यहां हम आपको 32 इंच से लेकर 75 इंच के ऐसे टीवी बता रहे हैं जिन्हें आप एमआरपी से आधी से भी कम कीमत में खरीद सकते हैं। देखें आपको कौन सा टीवी पसंद आ रहा है।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

iSmart TV खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो Amazon Black Friday Sale Live हो चुकी है, जहां आपका कम दाम में बड़ा स्मार्ट टीवी खरीदने का सपना पूरा हो सकता है। सेल में अलग-अलग ब्रांड्स के टीवी बेहद कम दाम में मिल रहे हैं। आपकी सुविधा के लिए हमने लिस्ट तैयार की है, ताकि आप एक ही जगहर सारी बेस्ट डील्स देख सकें और तुरंत अपना पसंदीदा मॉडल ऑर्डर कर सकें। यहां हम आपको 32 इंच से लेकर 75 इंच के ऐसे टीवी बता रहे हैं जिन्हें आप एमआरपी से आधी से भी कम कीमत में खरीद सकते हैं। देखें आपको कौन सा टीवी पसंद आ रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

TCL 189 cm (75 inches) Metallic Bezel Less Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 75V6C (Black)

1,99,990 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन सेल में 68 फीसदी छूट के साथ 63,990 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। टीवी में 75 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी LED डिस्प्ले मिलता है। इसमें 30W का साउंड आउटपुट मिलता है। टीवी में ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स, ढेर सारे कनेक्टिविटी पोर्ट और वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल शामिल है।

TCL 164 cm (65 inches) Metallic Bezel Less Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 65V6C (Black)

1,24,990 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन सेल में 63 फीसदी छूट के साथ 45,990 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। टीवी में 65 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी LED डिस्प्ले मिलता है। इसमें 24W का साउंड आउटपुट मिलता है। टीवी में ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स, ढेर सारे कनेक्टिविटी पोर्ट और वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल शामिल है।

VW 140 cm (55 inches) Nano Sync Series 4K Ultra HD Smart JioTele OS QLED TV VW55JQ1 (Black)

64,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन सेल में 62 फीसदी छूट के साथ 24,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। टीवी में 55 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी QLED डिस्प्ले मिलता है। इसमें 40W का साउंड आउटपुट मिलता है। टीवी में ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स, ढेर सारे कनेक्टिविटी पोर्ट और वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल शामिल है।

VW 109 cm (43 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW43GQ1

49,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन सेल में 67 फीसदी छूट के साथ 16,699 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। टीवी में 43 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी QLED डिस्प्ले मिलता है। इसमें 30W का साउंड आउटपुट मिलता है। टीवी में ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स, ढेर सारे कनेक्टिविटी पोर्ट और वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल शामिल है।

VW ( Visio World 80 cm (32 inches) OptimaX Series HD Ready Smart QLED Android TV VW32AQ1 (Black)

18,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन सेल में 59 फीसदी छूट के साथ 7,699 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। टीवी में 32 इंच का एचडी रेडी QLED डिस्प्ले मिलता है। इसमें 24W का साउंड आउटपुट मिलता है। टीवी में ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स, ढेर सारे कनेक्टिविटी पोर्ट और स्मार्ट रिमोट कंट्रोल शामिल है।

इन मॉडल्स पर भी कर सकते हैं विचार