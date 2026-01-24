Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़get these 32 to 55 inch tv models at lowest price via amazon sale

32 से 55 इंच तक के ब्रांडेड Smart TV पर छप्परफाड़ डिस्काउंट, देखें लिस्ट और तुरंत करें ऑर्डर

संक्षेप:

Amazon Great Republic Day Sale भले ही समाप्त हो गई है लेकिन प्लेटफॉर्म पर टीवी अभी भी सेल प्राइस पर ही मिल रहे हैं। आज हम आपको 32 इंच से लेकर 55 इंच तक के ऐसे ब्रांडेड टीवी की लिस्ट बता रहे हैं। तुरंत करें ऑर्डर

Jan 24, 2026 02:27 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

Amazon Great Republic Day Sale भले ही समाप्त हो गई है लेकिन प्लेटफॉर्म पर अभी भी कई ब्रांडेड टीवी सेल प्राइस पर ही मिल रहे हैं। अगर आप सेल से चूक गए हैं, तो टेंशन मत लीजिए क्योंकि अभी भी आपके पास मौका है। आज हम आपको 32 इंच से लेकर 55 इंच तक के ऐसे ब्रांडेड टीवी बता रहे हैं, जो अमेजन पर छप्परफाड़ डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। लिस्ट में देखें आपके लिए कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा और तुरंत यहीं से ऑर्डर करें...

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
32 से 55 इंच तक के ब्रांडेड Smart TV पर छप्परफाड़ डिस्काउंट, देखें लिस्ट और तुरंत करें ऑर्डर

32 इंच के इन स्मार्ट टीवी पर बड़ा डिस्काउंट

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
ये भी पढ़ें:लपक लो डील: आधी से कम कीमत में 1 लाख का 65 inch TV; इन मॉडल्स पर भी डिस्काउंट
ये भी पढ़ें:हाथ से न निकल जाए डील: Sony, Samsung समेत इन 43 इंच TV पर छप्परफाड़ डिस्काउंट

40 इंच टीवी डील्स

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

43 इंच टीवी डील्स

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
ये भी पढ़ें:9000mAh बैटरी और 200MP कैमरा, आ रहा OnePlus का बाहुबली फोन, यह होगा खास

50 इंच टीवी डील्स

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

55 इंच टीवी डील्स

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Smart TV Amazon Sale अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।